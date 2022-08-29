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18 странных и необычных вещей и явлений, которые довелось увидеть людям на пляже

18 странных и необычных вещей и явлений, которые довелось увидеть людям на пляже

Автор:
29 августа 2022 09:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   люди   находка   пляж   удивительно   фото   
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Каждый день по всему миру люди находят что-то интересное, фотографируют это и делятся любопытными снимками в Сети. В этом материале кадры, которые интернет-пользователи сделали на пляже, посчитав, что это достойно внимания.

Ветер смешал выпавший снег с песком, и всё это вместе стало напоминать пенку капучино

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Пляж где-то в Исландии

Любопытно, что это полноцветный снимок, а не отретушированный в специальных программах. Просто пляж, камни, море и небо в момент съемки действительно были в серых тонах.

Удивительный пляж в Словении, где вместо песка по берегу раскиданы сотни тысяч ракушек

Мужчина сделал из песка фигуру дракона и вложил ему в пасть какой-то горящий предмет

Чтобы было похоже, будто дракон вот-вот задышит огненным пламенем.

Выброшенный на берег гигантский кальмар, Веллингтон, Новая Зеландия

Библиотека на одном из пляжей Германии

Здесь можно абсолютно бесплатно взять книгу.

Питомцы бывают разными

У этой пары это утка. И они решили погулять с ней по пляжу. А что тут такого?

А на другом пляже кто-то пришел с козой, на которой был надет спасательный жилет

У этой тележки с мороженым гусеницы вместо колес

Кто-то красиво разложил ракушки, которые напоминают бабочек

Здесь любой владелец собаки может оставить своего питомца, чтобы отлучиться в туалет

Очень удобно.

Найденная на пляже огромная кость

Необычный камень с пляжа, который напоминает песчаную полосу, омываемую морскими волнами

Красивый пляж в Мексике

Этот пляж как будто весь из попкрона

В этом баре на пляже заботятся о собаках посетителей

Мальчик так радовался «морским раковинам», которые он нашел во время своей первой поездки на пляж

И мама не стала расстраивать его.

Идеально квадратный камень, найденный на пляже

Такая находка — большая редкость.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи   в мире   люди   находка   пляж   удивительно   фото   
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3  комментария
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980
Шурман Полчаса назад
Фоткал на прошлой неделе , до этого в войну здесь был пирс . Иногда рыбачу между этих свай . С годами сваи уменьшаются . Второе фото это когда дети были еще маленькие . Фото 3 типа аквариум сделали :) камбалу сын достал
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980
Шурман 22 минуты назад
Вот так замерзает Балтика .
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4k
Дмитрий ! 52 минуты назад
Мама не стала в этом случае расстраивать мальчика с "раковинами", потом в другом, в итоге мальчик вырос дебилом.
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