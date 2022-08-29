18 странных и необычных вещей и явлений, которые довелось увидеть людям на пляже

Каждый день по всему миру люди находят что-то интересное, фотографируют это и делятся любопытными снимками в Сети. В этом материале кадры, которые интернет-пользователи сделали на пляже, посчитав, что это достойно внимания.
Ветер смешал выпавший снег с песком, и всё это вместе стало напоминать пенку капучино
Пляж где-то в Исландии
Любопытно, что это полноцветный снимок, а не отретушированный в специальных программах. Просто пляж, камни, море и небо в момент съемки действительно были в серых тонах.
Удивительный пляж в Словении, где вместо песка по берегу раскиданы сотни тысяч ракушек
Мужчина сделал из песка фигуру дракона и вложил ему в пасть какой-то горящий предмет
Чтобы было похоже, будто дракон вот-вот задышит огненным пламенем.
Выброшенный на берег гигантский кальмар, Веллингтон, Новая Зеландия
Библиотека на одном из пляжей Германии
Здесь можно абсолютно бесплатно взять книгу.
Питомцы бывают разными
У этой пары это утка. И они решили погулять с ней по пляжу. А что тут такого?
А на другом пляже кто-то пришел с козой, на которой был надет спасательный жилет
У этой тележки с мороженым гусеницы вместо колес
Кто-то красиво разложил ракушки, которые напоминают бабочек
Здесь любой владелец собаки может оставить своего питомца, чтобы отлучиться в туалет
Очень удобно.
Найденная на пляже огромная кость
Необычный камень с пляжа, который напоминает песчаную полосу, омываемую морскими волнами
Красивый пляж в Мексике
Этот пляж как будто весь из попкрона
В этом баре на пляже заботятся о собаках посетителей
Мальчик так радовался «морским раковинам», которые он нашел во время своей первой поездки на пляж
И мама не стала расстраивать его.
Идеально квадратный камень, найденный на пляже
Такая находка — большая редкость.
Источник:
АНТИФИШКИ
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