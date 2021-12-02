Интересные и загадочные события из прошлого

Американец Артур Брисбен, журналист и один из самых известных редакторов газет прошлого века, однажды, а если точнее — в 1911 году, сказал, что одна картинка способна заменить тысячи слов. И его фраза наилучшим образом подходит для нашей подборки интереснейших исторических снимков. Предлагаем убедиться в этом лично.

Повозки для мытья улиц

Такие запряженные лошадьми водовозы можно было встретить на дорогах в начале 1900-х годов.