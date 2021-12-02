Интересные и загадочные события из прошлого

Эта подборка старых пыльных фотографий была найдена глубоко в недрах исторической сокровищницы.
Американец Артур Брисбен, журналист и один из самых известных редакторов газет прошлого века, однажды, а если точнее — в 1911 году, сказал, что одна картинка способна заменить тысячи слов. И его фраза наилучшим образом подходит для нашей подборки интереснейших исторических снимков. Предлагаем убедиться в этом лично.
Повозки для мытья улиц
Такие запряженные лошадьми водовозы можно было встретить на дорогах в начале 1900-х годов.
Актеры на репетиции поцелуя
Они проходили сугубо в масках, поскольку на тот момент была эпидемия гриппа, правда, во время финальных съемок этот непривлекательный атрибут приходилось убирать. Кадр сделан в 37-м году.
Итальянский завод Fiat в Турине
Прямо на крыше у него была создана целая трасса для испытания новеньких выпускаемых автомобилей.
Так выглядели судьи, замерявшие результаты на Олимпийских играх в Токио
Они проходили в 1964 году. А такие люди в прошлом фактически заменяли собой современную видеофиксацию и определяли победителей в спортивных состязаниях на скорость.
В прошлом тоже можно было заранее зарезервировать для себя авиабилет
Но до внедрения компьютеризации этим занималась специальная служба, а сам процесс осуществлялся таким вот необычным способом.
Оригинальный эксперимент по аэродинамике
Команда во главе с известным американским изобретателем Беллом отправляет в воздух удивительного змея в далеком 1908 году.
В 1902 году на Аляске жители создавали из снега гигантских людей
Как выглядел переезд в прошлом
Снимок, сделанный в самом начале 20 века в одном из калифорнийских городов, когда семьи, желавшие переехать, могли перевезти с собой и свой дом.
Военный со своим ручным лисом
Этот солдат из армии США на все военные учения ходил в сопровождении своего лиса. Пехотинец был запечатлен с питомцем во время Второй мировой.
Служитель порядка помогает маме-кошке безопасно перейти через дорогу
В 25-м году прошлого века на одной из улиц Нью-Йорка было приостановлено движение транспорта, и это было сделано для того, чтобы животное могло спокойно перенести своих котят на другую сторону.
Разъезжать по улицам на электротранспорте
Уже в первой половине 1900-х годов люди могли себе позволить такое. На фото как раз представлена жительница Лондона, леди Норман со своим подобием электросамоката.
Как создавался «Бэмби»
Аниматоры Диснея формируют образ миловидного оленя, который вскоре станет популярен во всем мире. Таким способом в прошлом создавались любимые персонажи мультиков.
Историческое рукопожатие
Кадр сделан в 1963 году, и на нем подросток Билл Клинтон, которому всего 16 лет, пожимает руку 35-му президенту США.
Грузовой корабль на причале в порту Шотландии
Металлический исполин возвышается над ангарами, возле которых рабочие играют с мячом. Снимок второй половины 20 века.
36-й президент США Линдон Джонсон
Правитель катается на уникальном плавающем авто по озеру возле своего ранчо. Действие происходит в Техасе в 1965 году. К слову, немецкая компания, производившая такие автомобили-амфибии, вскоре разорилась из-за низкого спроса на свою чрезмерно дорогую продукцию.
Сделать водную стихию более доступной для человека пытался и сам Жак-Ив Кусто.
Источник:
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Кадр сделан в 1963 году, и на нем подросток Билл Клинтон, которому всего 16 лет, пожимает руку 35-му президенту США.
Джон как бы говорит Биллу: "Делай свои делишки с бабами, но только не в Овальном кабинете. Лучше всего в номерах гостиниц, подальше от репортеров." Не послушался Билли, и опозорился на всю планету.