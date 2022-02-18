WADA сделало новое заявление по делу Валиевой

Из девочки-подростка, которая ещё толком не умеет держать удар и справляться со сплетнями и обвинениями, сделали чуть не главного «допинг-демона». А всё из-за того, что в пробах нашли следы лекарства её деда-сердечника.

Причём в Олимпийском комитете и во всех антидопинговых агентствах, отлично знают, что спортивные соревнования высоких достижений давно стали соревнованиями фармакологии. Многие атлеты почти во всех видах спорта (за которые можно получить хорошие призовые и рекламные контракты), выступают нахимиченными по самые брови. В современном спорте невозможно показывать стабильный высочайший результат без фармподдержки. И часто побеждает не тот, у кого самые лучшие природные данные, а тот, у кого «фарма» эффективней.

Ну а главное - чтобы она не определялась в пробах. Над этим постоянно работают - кстати, довольно успешно. Но антидопинговые агентства получают хорошие деньги, поэтому они должны показывать результат. Новый допинг появляется чуть не каждые полгода и вылавливать его в пробах спортсменов всё сложней. А вот найти там препарат деда-сердечника и раздуть из этого скандал - просто и приятно. А то, что девочку попутно размажут, это никого не волнует.

С ней вообще обошлись довольно мерзко: сначала спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к соревнованиям. Их не смутило, что в её пробах есть следы лекарства. Мотив такого решения: Камила относится к категории «защищенных» спортсменов (ей еще нет 16 лет) и обнаруженный препарат не окажет никакого влияния на итоговые результаты. Всё было нормально.