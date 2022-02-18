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WADA сделало новое заявление по делу Валиевой

WADA сделало новое заявление по делу Валиевой (10 фото)

Автор:
18 февраля 2022 16:24
Сообщество : Спорт
Метки: Камила Валиева   Трусова   Щербакова   допинг   олимпиада   призёры   скандал   
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10

Теперь в агентстве утверждают, что ее допуск к Олимпиаде «будет иметь последствия». Для самой спортсменки, для её окружения, и для мирового спорта в целом.

Камила Валиева - 15-летняя «звёздочка» нашего фигурного катания. Талантливая, артистичная и целеустремлённая, с такими данными она должна была, как минимум, войти в тройку призёров Олимпиады. А вместо этого из её участия сделали самый громкий скандал на этом соревновании.

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Из девочки-подростка, которая ещё толком не умеет держать удар и справляться со сплетнями и обвинениями, сделали чуть не главного «допинг-демона». А всё из-за того, что в пробах нашли следы лекарства её деда-сердечника.

Причём в Олимпийском комитете и во всех антидопинговых агентствах, отлично знают, что спортивные соревнования высоких достижений давно стали соревнованиями фармакологии. Многие атлеты почти во всех видах спорта (за которые можно получить хорошие призовые и рекламные контракты), выступают нахимиченными по самые брови. В современном спорте невозможно показывать стабильный высочайший результат без фармподдержки. И часто побеждает не тот, у кого самые лучшие природные данные, а тот, у кого «фарма» эффективней.

Ну а главное - чтобы она не определялась в пробах. Над этим постоянно работают - кстати, довольно успешно. Но антидопинговые агентства получают хорошие деньги, поэтому они должны показывать результат. Новый допинг появляется чуть не каждые полгода и вылавливать его в пробах спортсменов всё сложней. А вот найти там препарат деда-сердечника и раздуть из этого скандал - просто и приятно. А то, что девочку попутно размажут, это никого не волнует.

С ней вообще обошлись довольно мерзко: сначала спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к соревнованиям. Их не смутило, что в её пробах есть следы лекарства. Мотив такого решения: Камила относится к категории «защищенных» спортсменов (ей еще нет 16 лет) и обнаруженный препарат не окажет никакого влияния на итоговые результаты. Всё было нормально.

Потом в дело вмешалась WADA:

«CAS переписал кодекс агентства, решив допустить Валиеву до участия в личном турнире. Это позволит спортсменам в статусе защищенных персон участвовать в турнирах, несмотря на положительные допинг-тесты».

CAS выступил с заявлением:

«Мы подтверждаем возможность попадания запрещенного препарата в организм спортсменки через продукт, который употреблял ее дед».

И они ещё раз подчеркнули, что микродоза триметазидина не способствовала улучшению спортивных результатов фигуристки. Но всем уже было наплевать.

Глава Международного Олимпийского Комитета - Томас Бах, отметил, что «Расстроен её результатом» и добавил, что «Она выступала под огромным давлением». Однако не забыл сказать, что МОК требует расследовать обстоятельства этого «вопиющего» случая и, возможно, введёт санкции против тренерского штаба фигуристки. Но хоть саму Валиеву не тронул, и на том спасибо.

Закончилось тем, что Камила стала главным «химиком и злодеем» на Олимпиаде. Заняла лишь 4-е место, хотя после всего, что вокруг неё устроили, этот результат можно считать подвигом. Её даже хотят представить к государственной награде, ну хоть что-то получит после той грязи, которую на неё вылили.

Ну а первой стала Анна Щербакова:

Второй - Александра Трусова:

Поздравляем наших девчонок!

Третье место заняла японка Каори Сакомото:

Поздравляем и японскую спортсменку, хотя она-то отлично понимает, что сейчас заняла чужое место.

Так что счастливого финала с тройкой российских фигуристок не получилось и вовсе не по вине Валиевой. Она дико талантлива и если не сломается, то обязательно будет чемпионкой, это просто вопрос времени.

Источник:

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Метки: Камила Валиева   Трусова   Щербакова   допинг   олимпиада   призёры   скандал   
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37  комментариев
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596
Driver 2 часа назад
Мне вот искренне не понятно одно. Пробы отсылают в Швецию или куда то там. Хранится ли копия это пробы у нас. Проверяли ли наши эту пробу. Если проверяли и там был этот препарат, зачем ее вообще отправили на олимпиаду, а если препарата не было, то...тогда вообще другой разговор.
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0
Дмитрий Маяков 14 секунд назад
Как обычно, пытаются давить на наших спортсменов. Раньше спорт был спортом, сейчас все это похоже на какой то политический цирк.
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13k
Великий Кормчий 4 минуты назад
Спасибо деду за победу!
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873
Ромка 9 минут назад
противно, друзья..... реально противно от всего этого происходящего.....
Это не соревнования и соперничество спортсменов, а политические игры....
мне стыдно за наше государство....
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0
Оксана 17 минут назад
Правдивыми были слова, что спортивные чиновники сломали юную потрясающую фигуристку.Очень её жаль.Надеюсь в её жизни всё будет хорошо.
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26k
Владимир 20 минут назад
То есть норвежские астматики это норм, пиндосские гориллы это тоже норм.. Прогнила эта система, она зиждется на вранье и презрении к другим, на аксиоме что есть кто то правильный и лучше других. На нацизме фактически.

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−9
Александр Внучкин 24 минуты назад
Похоже свидомые минусуют все хорошее о Валиевой.
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15k
vikklu Полчаса назад
"нашли следы лекарства её деда-сердечника."
Вот только пи.з.д.еть не надо! Е.б.аные чинуши и тренера с врачами фактически загубили карьеру восходящей звезды и теперь лепят отмазки, достойные олигофренов.
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62k
Опиум для народа Полчаса назад
Валиева молодец. Политики (все)- п"дарасы.
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−3
Александра Нечаева Полчаса назад
Она моя ровесница. Не представляю.
с как ей тяжело…
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−9
Александр Внучкин Полчаса назад
Сейчас прочитал что Валиевой хотят присудить гос награду. Руками и ногами ЗА!!!
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−2
Нурита Полчаса назад
Наши самые лучшие ждем их возвращения и верим в них
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−1
Nikolay Spitsyn 39 минут назад
Правдивыми были слова, что спортивные чиновники сломали юную потрясающую фигуристку.Очень её жаль.Надеюсь в её жизни всё будет хорошо.
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−1
Диана 58 минут назад
Наши фигуристки просто лучшие! Считаю, что они гордость России! У них очень нелёгкий путь,но они обязательно справятся.
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15k
Дядюшка Ау Час назад
Не, вот зачем этот идиотизм?
знает ли дед Валиев, что внучка живет с ними и допивает из его чашки?
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2k
Ал Час назад
Деду здоровья... :)
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69k
parallax Час назад
Видел интервью бывшей чемпионки, Катарины Вит. Женщина в слезах проклинала МОК, за то,как они мерзко обошлись с Валиевой.
Кстати, МОК, это не безликая машина. Решение принимали вполне конкретные люди. Хотелось бы знать имена и видеть физии этих людишек
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−3
Света 2 часа назад
Наши фигуристки лучшие, а все что мы слышим это как всегда травля со стороны запада
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1k
RaiJu 2 часа назад
Затравили нашего ребенка, сволочи
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−2
Алина Киселева 2 часа назад
наши девочки просто нереальные умницы. как же им было тяжело, просто невероятно! гордость России!
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35k
Нанук Паналык 2 часа назад
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