Российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже

Но есть большие вопросы.
В прошлом году спортсменов из России отстранили от мировых соревнований. Заявления были довольно резкие в стиле: «Всё и навсегда!». Потом горячие головы подостыли, чиновники поняли, что это выглядит как-то странно, особенно на фоне лозунгов «Спорт вне политики». И своё решение пересмотрели, но тоже своеобразно.
Сначала хотели допустить при условии, что наши ребята осудят текущую ситуацию на Украине. В ответ получили отказ и призадумались. Потом всё-таки решили дать возможность выступить, но запретить транслировать Олимпиаду в России и Белоруссии. Такое «щедрое предложение» снова проигнорили.
И тогда они наконец решились.
CNN сообщает: «Организаторы следующих летних Олимпийских игр заявили, что они будут следовать ранее объявленному Международному олимпийскому комитету (МОК) плану разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх».
Это летняя Олимпиада-2024 в Париже. Теперь наши спортсмены смогут там поучаствовать, заодно идут переговоры и о разрешении на трансляцию. Скорее всего, она тоже будет.
Но есть нюанс.
Россиянам и белорусам запретят выступать под национальными флагами. Только под нейтральными. Такое с российскими спортсменами уже было в Пекине и многим не понравилось.
Поэтому сейчас все стоят перед выбором: надо нам это или нет.
С одной стороны - век спортсмена недолог. И многие из олимпийской команды, если пропустят эту, уже не смогут выступить на следующей Олимпиаде. А с другой - далеко не факт, что даже под нейтральным флагом им дадут нормально выступить. И что не начнутся очередные «допинговые скандалы» и прочие разборки. Да и отношения сейчас тоже далеки от дружеских.
В общем, вопрос ещё тот.
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какие нах соревнования.
P.S. Пардон,что взял эти понятия в кавычки.Но для меня они уже не мальчики.Но и девочками никогда не будут.
Даёшь Олимпиаду здорового мира!
Без, прости Господи, всяких извращенцев, +- ов, и прочей хрени...
Женский спорт- бабам, мужской - мужикам!
Да, и синхронное плавание - женский спорт!!!!
А то взяли моду...
Зажирели барыги.
Когда СССР впервые принял участие в Олимпиаде в 1952 году.
Он занял СРАЗУ второе место в общем зачете.
Значит можно прекрасно обойтись и без международных соревнований.
Ты хоть писать-то ходи иногда, моча совсем мозги растворила.
это давно не спортивное а политическое мероприятие
их только унижаться там заставят - выступать без флага, осуждать... что за бред?
и в принципе не понимаю в чем выгода от участия? зачем выигрывать, стараться когда к тебе всё равно неуважительное отношение? давайте лучше все возьмем и замутим Евро-азиатские игры - и все будем в них играть, где будут мужики соревноваться с мужиками, женщины с женщинами, что бы всё честно без трансгендерных абузов
так сказать цитирую классику