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Российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже

Российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже

Автор:
02 февраля 2023 14:57
Сообщество : Спорт
Метки: Олимпиада-2024   допинг   допуск   париж   россияне   скандал   спортсмены   флаг   
1611
5

Но есть большие вопросы.

В прошлом году спортсменов из России отстранили от мировых соревнований. Заявления были довольно резкие в стиле: «Всё и навсегда!». Потом горячие головы подостыли, чиновники поняли, что это выглядит как-то странно, особенно на фоне лозунгов «Спорт вне политики». И своё решение пересмотрели, но тоже своеобразно.

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Сначала хотели допустить при условии, что наши ребята осудят текущую ситуацию на Украине. В ответ получили отказ и призадумались. Потом всё-таки решили дать возможность выступить, но запретить транслировать Олимпиаду в России и Белоруссии. Такое «щедрое предложение» снова проигнорили.

И тогда они наконец решились.

CNN сообщает: «Организаторы следующих летних Олимпийских игр заявили, что они будут следовать ранее объявленному Международному олимпийскому комитету (МОК) плану разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх».

Это летняя Олимпиада-2024 в Париже. Теперь наши спортсмены смогут там поучаствовать, заодно идут переговоры и о разрешении на трансляцию. Скорее всего, она тоже будет.

Но есть нюанс.

Россиянам и белорусам запретят выступать под национальными флагами. Только под нейтральными. Такое с российскими спортсменами уже было в Пекине и многим не понравилось.

Поэтому сейчас все стоят перед выбором: надо нам это или нет.

С одной стороны - век спортсмена недолог. И многие из олимпийской команды, если пропустят эту, уже не смогут выступить на следующей Олимпиаде. А с другой - далеко не факт, что даже под нейтральным флагом им дадут нормально выступить. И что не начнутся очередные «допинговые скандалы» и прочие разборки. Да и отношения сейчас тоже далеки от дружеских.

В общем, вопрос ещё тот.

Источник:

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Метки: Олимпиада-2024   допинг   допуск   париж   россияне   скандал   спортсмены   флаг   
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41  комментарий
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2k
O.Bender1 Час назад
Не надо, не надо! Мы Великая Держава и нефиг позориться! Нейтральный флаг (с древком потолще) пусть себе в жопу засунут!
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1k
олег 50 секунд назад
в 2024 ещё война будет.
какие нах соревнования.
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4k
foggen2 18 минут назад
Вмешивать политику в честный спорт-такая же мерзость как выдавать транссексуалов "девушек",сделанных из бывших профессиональных спортсменов "мальчиков" за девушек.
P.S. Пардон,что взял эти понятия в кавычки.Но для меня они уже не мальчики.Но и девочками никогда не будут.
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5k
5 копеек 19 минут назад
Там давно уже спорта нет: остались коррупция, циничная шантаж-политика, прогибы перед американами (вот, где допинг реальный) и шоубизнесреклама. Флаг US им в ж.... С условием? Нет! Такой "хоккей" нам не нужен. Думаю, что наши спортсмены поймут.
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0
Андраник 21 минуту назад
У меня тесть, 1957 года рождения подполковник РВСН, дружище 1984 года рождения майор РВСН, так вот эти парни всю свою жизнь готовились осуществить свою главную мечту : вдарить по кому нибудь из ЯРСа! Они много учились, кропотливо работали и вот сейчас готовы, может поможем им осуществить свою мечту, как спортсменам? а?
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8k
Влад 21 минуту назад
какой накуй нейтральный флаг?!!! вы ёпнулись совсем? предатели чёртовы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29k
Владимир 22 минуты назад
Что, очередная победа нашей внешней политики? Я бы даже сказал блистательная, ога..
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7k
Владимир Полчаса назад
Лучше уж никак, вместо как-нибудь!
Даёшь Олимпиаду здорового мира!
Без, прости Господи, всяких извращенцев, +- ов, и прочей хрени...
Женский спорт- бабам, мужской - мужикам!
Да, и синхронное плавание - женский спорт!!!!

А то взяли моду...
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Полчаса назад
Под нейтральным радужным флагом.
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5k
просто Дмитрий Полчаса назад
Бедные латшиши и ХХLы оставят себя без медалей, ибо откажутся от участия
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28k
albedo 39 минут назад
Все таки надо разогнать наших чиновников от спорта.
Зажирели барыги.
Когда СССР впервые принял участие в Олимпиаде в 1952 году.
Он занял СРАЗУ второе место в общем зачете.
Значит можно прекрасно обойтись и без международных соревнований.
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4k
Нуи Хусим 40 минут назад
Да ради Бога! Большинство не волнует престиж страны, они стремятся выступить, что бы их заметили и пригласили в благодатные Гамерики-эвропы. На родину им насрать!
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1k
ChePaev 40 минут назад
я считаю надо прекращать позориться и ехать на Олимпиаду только под одним условием - только под флагом страны, тем более, что скоро в свете событий с украиной, когда европа увидит что с нами снова придется считаться ( а возможно даже и придется нам подчиняться), он снова станет популярным.
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5k
A 41 минуту назад
"Мы вам разрешим, но без флага страны". И зачем?
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7k
Николай 45 минут назад
Лучше всего сделать так, те кто хочет поехать под нейтральным флагом пусть едут, но трансляции не будет, это будут люди попытавшие свои силы в олимпиаде, а трансляция будет только при условии выступления под национальными флагами, торговать нашим флагом давать нельзя... хотят мешать политику в спорт, это финал, и так допустили бабки в спорт, ничего хорошего это не дало...
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271
Серега Николай Полчаса назад
Трансляция,она вещь такая,что хочешь смотри,а хочешь нет.Ты не хочешь,не смотри,а кто то хочет смотреть,с нашими или без,с флагом или без.
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30k
Ashabad 47 минут назад
Да сколько можно?! Принципиально смотреть не буду и товары, которые будут рекламировать во время трансляции покупать не буду!
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 47 минут назад
МОК обязательно с допроса видео покажут...где предатели(которые 4-ре года хотя бы не могут потерпеть),-отрекаются от страны, Крыма, Донбасса, СВО, матери с отцом...в письменной и устной форме.....в спортивной форме белой...как флаг о сдаче в плен.
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44
RobotTerminator2 48 минут назад
Пусть свои игрули без сильнейших проводят. Россию и Белорусию пригласили с флагами на Азиатские игры, в которых стран больше чем на олимпиаде будет, в этом году!
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187
Feud 58 минут назад
Олимпиада с [мат] и трансами. Оно это надо?
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25k
Serg2001 Час назад
Взрослые дяди решают можно ли нам сирым и убогим играть в их чистой демократической песочнице. Решаю они. Смешно. Уже давно всё и за всех решают в Вашингтоне. В политике, экономике, даже в спорте. А остальные, морща лбы и делая серьёзные лица, только озвучивают, что им прикажут. Я до последнего топил за участие наших спортсменов... пусть даже без флага, поскольку и так всему миру понятно что за страна поднимается на первую ступеньку пьедестала. Но в данный момент нам по факту объявлена война "цивилизованным" западом. Делать вид, что ничего не происходит уже нельзя. И пусть их чемпионы потом мучаются от мысли, что цена этим медалям невысока при отсутствии сильнейших спортсменов. ИМХО.
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7k
Copycat Час назад
я честно не понимаю зачем российским спортсменам эти игры
это давно не спортивное а политическое мероприятие
их только унижаться там заставят - выступать без флага, осуждать... что за бред?

и в принципе не понимаю в чем выгода от участия? зачем выигрывать, стараться когда к тебе всё равно неуважительное отношение? давайте лучше все возьмем и замутим Евро-азиатские игры - и все будем в них играть, где будут мужики соревноваться с мужиками, женщины с женщинами, что бы всё честно без трансгендерных абузов

так сказать цитирую классику
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