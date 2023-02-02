Российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже

Сначала хотели допустить при условии, что наши ребята осудят текущую ситуацию на Украине. В ответ получили отказ и призадумались. Потом всё-таки решили дать возможность выступить, но запретить транслировать Олимпиаду в России и Белоруссии. Такое «щедрое предложение» снова проигнорили.

И тогда они наконец решились.

CNN сообщает: «Организаторы следующих летних Олимпийских игр заявили, что они будут следовать ранее объявленному Международному олимпийскому комитету (МОК) плану разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх».