У фигуристки Камилы Валиевой хотят отобрать олимпийское золото и отстранить её на четыре года за применение допинга

Одна из главных звёздочек женского фигурного катания продолжает бороться с антидопинговым комитетом. Но скорее всего, ей запретят выступать на больших турнирах.
На прошедшей в Пекине Олимпиаде Камила Валиева стала самой обсуждаемой спортсменкой. 16-летняя девочка получила целый шквал критики и негатива из-за якобы положительных проб на допинг.
После этого она психологически надломилась и несколько раз упала во время своего выступления. Поэтому осталась без призового места, зато получила золото в командном турнире.
Давление на неё было просто колоссальным, а началось всё с того, что за два месяца до начала Олимпиады, у Валиевой взяли пробу на допинг. И она дала положительный результат - девушку хотели сразу отстранить от соревнований, но тогда её участие удалось отстоять.
Ну а уже во время олимпиады её стали в буквальном смысле травить. Из Камилы сделали главного «химика» соревнований из-за того, что в крови у неё было небольшое содержание лекарства, которое принимал её дед-сердечник.
Эта история не утихла и после окончания Олимпиады.
14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляционное заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) против фигуристки. И начнётся судебный процесс.
WADA требует от суда признать виновной 16-летнюю фигуристку из-за нарушения антидопинговых правил, а также дисквалифицировать ее на четыре года. В иске также указано, что необходимо аннулировать все ее результаты с 25 декабря 2021 года, а именно, медали чемпионата России, чемпионата Европы, а также командное золото Олимпиады.
По сути, это крест на карьере - после перерыва в 4 года Камиле будет невероятно тяжело вернуться к международным соревнованиям. И не факт, что её вообще к ним допустят. Чем девушка, а на деле - обычный подросток, который ещё не умеет справляться с таким психологическим грузом, так разгневала спортивных чиновников - не ясно. Вероятно, ей просто фантастически не повезло, и со злосчастным лекарством, и с бюрократами, которые продолжают настоящую войну с нашей талантливой фигуристкой.
Возможно произойдёт чудо и судебное разбирательство будет адекватным и объективным. Что ж, тогда у Валиевой есть шанс остаться в большом мировом спорте.
Вот только с объективностью у западных спортивных руководителей в последнее время как-то не очень.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"...как-то не очень" это еще мягко сказано.