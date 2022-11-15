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У фигуристки Камилы Валиевой хотят отобрать олимпийское золото и отстранить её на четыре года за применение допинга

У фигуристки Камилы Валиевой хотят отобрать олимпийское золото и отстранить её на четыре года за применение допинга

Автор:
15 ноября 2022 15:59
Сообщество : Спорт
Метки: Камила Валиева   бюрократы   допинг   золотая медаль   олимпиада   пробы   суд   фигурное катание   чиновники   
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Одна из главных звёздочек женского фигурного катания продолжает бороться с антидопинговым комитетом. Но скорее всего, ей запретят выступать на больших турнирах.

На прошедшей в Пекине Олимпиаде Камила Валиева стала самой обсуждаемой спортсменкой. 16-летняя девочка получила целый шквал критики и негатива из-за якобы положительных проб на допинг.

После этого она психологически надломилась и несколько раз упала во время своего выступления. Поэтому осталась без призового места, зато получила золото в командном турнире.

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Давление на неё было просто колоссальным, а началось всё с того, что за два месяца до начала Олимпиады, у Валиевой взяли пробу на допинг. И она дала положительный результат - девушку хотели сразу отстранить от соревнований, но тогда её участие удалось отстоять.

Ну а уже во время олимпиады её стали в буквальном смысле травить. Из Камилы сделали главного «химика» соревнований из-за того, что в крови у неё было небольшое содержание лекарства, которое принимал её дед-сердечник.

Эта история не утихла и после окончания Олимпиады.

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляционное заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) против фигуристки. И начнётся судебный процесс.

WADA требует от суда признать виновной 16-летнюю фигуристку из-за нарушения антидопинговых правил, а также дисквалифицировать ее на четыре года. В иске также указано, что необходимо аннулировать все ее результаты с 25 декабря 2021 года, а именно, медали чемпионата России, чемпионата Европы, а также командное золото Олимпиады.

По сути, это крест на карьере - после перерыва в 4 года Камиле будет невероятно тяжело вернуться к международным соревнованиям. И не факт, что её вообще к ним допустят. Чем девушка, а на деле - обычный подросток, который ещё не умеет справляться с таким психологическим грузом, так разгневала спортивных чиновников - не ясно. Вероятно, ей просто фантастически не повезло, и со злосчастным лекарством, и с бюрократами, которые продолжают настоящую войну с нашей талантливой фигуристкой.

Возможно произойдёт чудо и судебное разбирательство будет адекватным и объективным. Что ж, тогда у Валиевой есть шанс остаться в большом мировом спорте.

Вот только с объективностью у западных спортивных руководителей в последнее время как-то не очень.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Камила Валиева   бюрократы   допинг   золотая медаль   олимпиада   пробы   суд   фигурное катание   чиновники   
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20  комментариев
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8k
GROMOZEKA Час назад
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Ashabad 14 минут назад
Кое до кого начало доходить, что могут упасть доходы от продаж билетов и рекламы
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investas 18 минут назад
Почему всегда спортсмены (и наши и зарубежные) путают лекарство свое и дедушек? )
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Axel 19 минут назад
У фигуристки Камилы Валиевой хотят отобрать олимпийское золото и отстранить её на четыре года за применение допингаПосмотреть
У фигуристки Камилы Валиевой хотят отобрать олимпийское золото и отстранить её на четыре года за применение допинга
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4
Sata33 22 минуты назад
Для наших спортсменов , последнее время мало того , что надо выиграть , так еще доказать , что не "верблюды" . Подзадолбало уже ...
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13k
Limon Полчаса назад
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2k
crownanniversury Полчаса назад
Ничего,когда войдем в европу,всем иезуитов на костёр отправим.Нажимать эту кнопку давно пора,обнулить запад.Под н0ль.Сил нет уже терпеть.
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1k
Alexandr 36 минут назад
А зачем в фигурном катании допинг ?
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23k
Добрый Алабай 37 минут назад
Пора уже завязывать с международными подпендосовскими антироссийскими помойками типа МОК, ООН и т.д.
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46k
Элек Мек 49 минут назад
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Змей Горыныч 55 минут назад
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Lexx Час назад
Должна победить негритосина (чем омерзительней будет выглядеть, тем лучше), с огромным писюном. Что бы всё было демократично.
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Нанук Паналык Час назад
Они походу уже с детского сада допиг жрать начинают,..
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Shtoppi Час назад
<<Вот только с объективностью у западных спортивных руководителей в последнее время как-то не очень.>>
"...как-то не очень" это еще мягко сказано.
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