У фигуристки Камилы Валиевой хотят отобрать олимпийское золото и отстранить её на четыре года за применение допинга

Давление на неё было просто колоссальным, а началось всё с того, что за два месяца до начала Олимпиады, у Валиевой взяли пробу на допинг. И она дала положительный результат - девушку хотели сразу отстранить от соревнований, но тогда её участие удалось отстоять.

Ну а уже во время олимпиады её стали в буквальном смысле травить. Из Камилы сделали главного «химика» соревнований из-за того, что в крови у неё было небольшое содержание лекарства, которое принимал её дед-сердечник.

Эта история не утихла и после окончания Олимпиады.