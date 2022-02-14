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МОК отменит церемонию награждения, если в тройку призёров войдёт Камила Валиева

МОК отменит церемонию награждения, если в тройку призёров войдёт Камила Валиева (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 16:04
Сообщество : Спорт
Метки: Камила Валиева   Олимпиада-2022   видео   допинг   мок   скандал   
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Такое решение в исполкоме организации объяснили "интересами справедливости". Командное награждение российских фигуристов тоже отменили.

После устроенного на ровном месте допинг-скандала, исполком Международного олимпийского комитета с подачи Спортивного арбитражного суда (CAS) всё-таки допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву до олимпийских соревнований в одиночном катании, но с одним условием. Церемонии награждения призёров будут отменены, если в их числе окажется российская спортсменка, поскольку расследование дела Валиевой ещё не закончено.


«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и национальным олимпийским комитетам нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который имеет положительный результат образца допинг-пробы А, хоть нарушение антидопинговых правил еще не установлено», - объяснили решение в исполкоме МОК.


Также МОК отменил церемонию награждения российских фигуристов, выигравших 7 февраля командные соревнования. Спортивные чиновники пообещали, что после завершения дела Валиевой, российским спортсменам организуют достойную церемонию. Но когда закончится «расследование» - неизвестно.

В Америке тем временем несогласны с решением CAS о допуске Валиевой к соревнованиям. В Олимпийском комитете США заявили, что проведут собственное расследование, поскольку они сильно переживают по поводу честных соревнований и «целостности спорта».


«Мы разочарованы тем сигналом, который посылает это решение. Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества — защищать целостность спорта, чтобы наши спортсмены, тренеры и все участники соответствовали самым высоким стандартам. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются в равных условиях. К сожалению, сегодня этого права они были лишены. Это, похоже, ещё одна глава в систематическом и повсеместном пренебрежении к чистоте спорта со стороны России. Мы знаем, что это дело ещё не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения продолжать бороться за чистоту спорта от имени спортсменов всего мира», - сообщила глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд.


Отметим, что несмотря на весь негатив (решением CAS недовольны МОК, НОК Канады и USADA) за российскую спортсменку есть кому заступиться даже за океаном. Влиятельная американская газета The Washington Post выпустила статью, в которой назвала абсурдом обвинения Валиевой в приёме допинга. Журналистка Салли Дженкинс, пообщавшись с медиками, написала в своей колонке, что препарат, найденный в пробах Валиевой, никак не может влиять на улучшение спортивных результатов, а напротив, может его только ухудшить из-за побочных эффектов.

По пока непроверенной информации, представители российской фигуристки устроили цирк заявили, что запрещённый триметазидин мог попасть в её организм от дедушки, который принимает этот препарат: якобы он выпил что-то из стакана, оставил на нём слюну, а затем стаканом воспользовалась Камила. Если эта информация подтвердится, будет очень смешно и грустно - накажут и юристов Валиевой (придумавших, как утверждается, эту версию), и тренера, и врача.

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Метки: Камила Валиева   Олимпиада-2022   видео   допинг   мок   скандал   
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61k
Андрей 2 часа назад
А чем дедушка со стаканом хуже губной помады или секса с партнёром - ведь такие отмазки прокатывали уже?!
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1
Николай 13 минут назад
Они крепчают
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4k
мемфрид 20 минут назад
Ага. Норжевцы без чемоданчика нормальные результаты показывают, всё просрали. А тут из-за какой-то херни раздули. У нее что, супергонка на 20 км? Нужна идеальная дыхалка или этот препарат коньки ей наточит? Минуту покататься под музыку надо. Придумали "скандал", лишь бы наших спортсменов унизить. Я бы уже в жопу послал этот сок с их олимпиадой.
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128
Akabushkin Petr Полчаса назад
Может статься такая ситуация, что сейчас Камила возьмёт золото, а потом обе медали отберут ...
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8k
Vampire Полчаса назад
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42k
Соломей 37 минут назад
а они израильскую гимнастку не хотят лишить медали и забанить?
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2k
Сергей 41 минуту назад
забрать деньги и выйти из этого поганого стада, сформировать свой новый
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719
Дед Мазай 46 минут назад
Главное, чтобы никто не попытался пробу "Б" подменить.. Вот это будет звиздец полный.
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3
soba 48 минут назад
З.а.е.б.а.л.и девчонку... крысы кабинетные
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9k
Кенвуд 55 минут назад
А есть где-то игформация, что "изящные" атлетки и атлеты из США принимают?
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68
kluvik Час назад
Заявление про слюну дедушки, есть ничто иное, как признание того, что никогда такого не было, и, мля, вот опять. Девчонку жалко, шикарно выступила, а вот кого на кол сажать надо, так это тренеров и врачей, которые травят детей допингом, превращая их в калек после тридцати лет.
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27k
Григорий Час назад
Забрать все деньги из этой организации и подбить еще десяток стран на такое.
После гордо говорить, что Олимпийское золото сильно подешевело и разбавлено мочой.
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21k
Matrosskin Час назад
Ну а чего ожидали ? МОК и Ко уже походу просто развлекаются. " А давайте заставим с тряпочкой ходить. Гля, реально пошли. А тогда пусть с тряпочкой и ещё будем сами решать - кого пустить, а кого нет, без опубликования критериев. Точно не согласятся. А нет, смотри-ка..." На следующие ОИ на открытии спиной вперёд заставят ходить...
И речь-то ведь не про спортсменов. До всего этого довели наши же чинуши из РОКа и подобного. Готовые любой ценой скататься . А иначе, если забить на пару ОИ - их же разгонят за ненужностью. Или работать заставят.
Та же Валеева. Блд, да последний год с ней должен ходить человек из РОК, и контролировать чтоб она жопу подтирала только своей бумагой. Во избежание. Что будет какая-то провокация - ну не надо быть провидцем. Тем более уже была тёмная история про кёрлинг и непонятный однократный мельдоний. И не только с Валеевой ходить, но и со всеми знаковыми спортсменами. Неее...
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3k
RALEXXX Час назад
Про дедушку со стаканом - это класс!

Напомнило ролик, где "17 мгновений" снимали бы авторы "Ликвидации". Там Ширлиц объясняет свои пальцы на чемодане тем, что когда он купался в Амазонке, на него напал крокодил, после долгой борьбы Штирлиц его победил и потом из кожи того крокодила сделали чемодан.
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10k
Николай Час назад
Дедушка думал что он лечится лекарством, а оказывается с допингом к марафону готовиться, вот это поворот.
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459
Алексей Час назад
Предлагаю всех кто против решения CAS сразу арестовать по обвинению "педофилия". Какого они до несовершеннолетней дое...
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7k
Влад 2 часа назад
нахер мок. с китаем индией и другими вменяемыми странами создать свой мок
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
значит противоастматические препараты норвежцам разрешены, а сердечный препарат ( кстати! а был ли мальчик?) для РОССИЙСКОЙ фигуристки запрещён. НУОКУЕТЬНЕВСТАТЬ
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669
Андрей 2 часа назад
Мне непонятно одно. Какого хрена препарат, хоторый не может повлиять на результаты, а нужен для лечения стенокардии занесли в запрещенку? Т.е. получается что спортсмен портить организм чрезмерными нагрузками, которые не предусмотрены природой, может и должен, а лечится не может. Т.е отказазывают спортсменом в праве на лечение, покажи результат, уйди из спорта и тогда лечись. Охренеть.
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19k
sanchesS80 2 часа назад
Мы сами добровольно унизились, когда согласились выступать под белой тряпкой. Это значит сдались и приняли их правила игры. Чего теперь жаловаться? Для них мы опущенные, причем опущенные, которые смирились с этим статусом. Хавайте дальше.
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−1
Нурик Нуриков 2 часа назад
Это все специально сделали что бы подбить морально!
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