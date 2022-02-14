МОК отменит церемонию награждения, если в тройку призёров войдёт Камила Валиева

После устроенного на ровном месте допинг-скандала, исполком Международного олимпийского комитета с подачи Спортивного арбитражного суда (CAS) всё-таки допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву до олимпийских соревнований в одиночном катании, но с одним условием. Церемонии награждения призёров будут отменены, если в их числе окажется российская спортсменка, поскольку расследование дела Валиевой ещё не закончено.





«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и национальным олимпийским комитетам нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который имеет положительный результат образца допинг-пробы А, хоть нарушение антидопинговых правил еще не установлено», - объяснили решение в исполкоме МОК.





Также МОК отменил церемонию награждения российских фигуристов, выигравших 7 февраля командные соревнования. Спортивные чиновники пообещали, что после завершения дела Валиевой, российским спортсменам организуют достойную церемонию. Но когда закончится «расследование» - неизвестно.