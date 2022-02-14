МОК отменит церемонию награждения, если в тройку призёров войдёт Камила Валиева

Такое решение в исполкоме организации объяснили "интересами справедливости". Командное награждение российских фигуристов тоже отменили.
После устроенного на ровном месте допинг-скандала, исполком Международного олимпийского комитета с подачи Спортивного арбитражного суда (CAS) всё-таки допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву до олимпийских соревнований в одиночном катании, но с одним условием. Церемонии награждения призёров будут отменены, если в их числе окажется российская спортсменка, поскольку расследование дела Валиевой ещё не закончено.
«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и национальным олимпийским комитетам нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который имеет положительный результат образца допинг-пробы А, хоть нарушение антидопинговых правил еще не установлено», - объяснили решение в исполкоме МОК.
Также МОК отменил церемонию награждения российских фигуристов, выигравших 7 февраля командные соревнования. Спортивные чиновники пообещали, что после завершения дела Валиевой, российским спортсменам организуют достойную церемонию. Но когда закончится «расследование» - неизвестно.
В Америке тем временем несогласны с решением CAS о допуске Валиевой к соревнованиям. В Олимпийском комитете США заявили, что проведут собственное расследование, поскольку они сильно переживают по поводу честных соревнований и «целостности спорта».
«Мы разочарованы тем сигналом, который посылает это решение. Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества — защищать целостность спорта, чтобы наши спортсмены, тренеры и все участники соответствовали самым высоким стандартам. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются в равных условиях. К сожалению, сегодня этого права они были лишены. Это, похоже, ещё одна глава в систематическом и повсеместном пренебрежении к чистоте спорта со стороны России. Мы знаем, что это дело ещё не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения продолжать бороться за чистоту спорта от имени спортсменов всего мира», - сообщила глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд.
Отметим, что несмотря на весь негатив (решением CAS недовольны МОК, НОК Канады и USADA) за российскую спортсменку есть кому заступиться даже за океаном. Влиятельная американская газета The Washington Post выпустила статью, в которой назвала абсурдом обвинения Валиевой в приёме допинга. Журналистка Салли Дженкинс, пообщавшись с медиками, написала в своей колонке, что препарат, найденный в пробах Валиевой, никак не может влиять на улучшение спортивных результатов, а напротив, может его только ухудшить из-за побочных эффектов.
По пока непроверенной информации, представители российской фигуристки
устроили цирк заявили, что запрещённый триметазидин мог попасть в её организм от дедушки, который принимает этот препарат: якобы он выпил что-то из стакана, оставил на нём слюну, а затем стаканом воспользовалась Камила. Если эта информация подтвердится, будет очень смешно и грустно - накажут и юристов Валиевой (придумавших, как утверждается, эту версию), и тренера, и врача.
Вопросы есть и к чиновникам, которые вместо того, чтобы разобраться в ситуации, зачем-то решили «отмыть» репутацию фигуристки и закупили баннеры, тиктокеров, блогеров и подключили к этому делу даже школьников
Источник:
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После гордо говорить, что Олимпийское золото сильно подешевело и разбавлено мочой.
И речь-то ведь не про спортсменов. До всего этого довели наши же чинуши из РОКа и подобного. Готовые любой ценой скататься . А иначе, если забить на пару ОИ - их же разгонят за ненужностью. Или работать заставят.
Та же Валеева. Блд, да последний год с ней должен ходить человек из РОК, и контролировать чтоб она жопу подтирала только своей бумагой. Во избежание. Что будет какая-то провокация - ну не надо быть провидцем. Тем более уже была тёмная история про кёрлинг и непонятный однократный мельдоний. И не только с Валеевой ходить, но и со всеми знаковыми спортсменами. Неее...
Напомнило ролик, где "17 мгновений" снимали бы авторы "Ликвидации". Там Ширлиц объясняет свои пальцы на чемодане тем, что когда он купался в Амазонке, на него напал крокодил, после долгой борьбы Штирлиц его победил и потом из кожи того крокодила сделали чемодан.
А попадаются те, кто ОФИЦИАЛЬНО ЗДОРОВ.
Помните да?С бумажкой ты человек,а без ...
Нет, ну даже если и так, и даже если она не знала.. Допинг то есть, значит отстранение от соревнований. Правила такие.
Но ведь нет же.. Нахрен правила, на болте их вертеть..
И это я молчу про человекоподобных горилл-гимнасток или теннисисток из пиндостана. Там в глаза надо долбится, что бы тех тварей за женщин принимать.