Врач сборной России потребовал 1 рубль от журналиста и борца с допингом Зеппельта

Ранее бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации требовал от немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который специализируется на теме допинга, 10 млн рублей. Однако теперь российский специалист снизил исковую сумму в 10 млн раз — до одного рубля.

Как объяснил Шветский, деньги теперь не главное и истина дороже. Сейчас он просто хочет добиться справедливости. Российский врач подал в суд на Зеппельта 27 июля нынешнего года. По мнению Шветского, немецкий журналист не единожды и без доказательств обвинял его в причастности к допинг скандалам — якобы Шветский накачивал подопечных запрещёнными в спорте стимуляторами. В частности, Зеппельт в своём фильме утверждал, что Шветский причастен к скандалу с дисквалификацией российских гребцов перед Олимпиадой в Пекине в 2008-м, а также называл его "виновником попадания запрещенного вещества в организм Валиевой" (фигуристки) на Играх в 2022 году.