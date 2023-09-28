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Врач сборной России потребовал 1 рубль от журналиста и борца с допингом Зеппельта

Врач сборной России потребовал 1 рубль от журналиста и борца с допингом Зеппельта

Автор:
28 сентября 2023 19:12
Сообщество : Спорт
Метки: врач сборной   допинг   защита чести и достоинства   иск   немецкий журналист   рубль   скандал   
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Сумма смешная, но Филипп Шветский говорит, что деньги не имеют значения — он хочет добиться справедливости и наказать немецкого писаку за огульные обвинения в его адрес.

Ранее бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации требовал от немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который специализируется на теме допинга, 10 млн рублей. Однако теперь российский специалист снизил исковую сумму в 10 млн раз — до одного рубля.


Как объяснил Шветский, деньги теперь не главное и истина дороже. Сейчас он просто хочет добиться справедливости. Российский врач подал в суд на Зеппельта 27 июля нынешнего года. По мнению Шветского, немецкий журналист не единожды и без доказательств обвинял его в причастности к допинг скандалам — якобы Шветский накачивал подопечных запрещёнными в спорте стимуляторами. В частности, Зеппельт в своём фильме утверждал, что Шветский причастен к скандалу с дисквалификацией российских гребцов перед Олимпиадой в Пекине в 2008-м, а также называл его "виновником попадания запрещенного вещества в организм Валиевой" (фигуристки) на Играх в 2022 году.


"Основной тезис из фильма Зеппельта - что я был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил в 2007 году, что я якобы разрушил российскую греблю. При этом у меня есть официальные ответы от WADA и РУСАДА, что это не так. При этом я прошел проверку на Олимпиаду в Пхёнчхане, куда не допускались люди с нарушениями", — рассказал журналистам Филипп Шветский.

Сегодня, 28 сентября, по иску Шветского состоялись предварительные слушания в Никулинской районном суде Москвы. Первое судебное заседание пройдёт 27 ноября.


Хайо Зеппельт работает на немецком телеканале ARD. Он прославился серией фильмов об использовании допинга в спорте. В конце 2014 года, к примеру, вышла серия его фильмов, посвящённых российской лёгкой атлетике. В них утверждалось, что существует целая система употребления допинга российскими атлетами. После этих фильмов Всемирное антидопинговое агентство (WADA) создало комиссию по расследованию обвинений Зеппельта, что привело ко временному отстранению Всероссийской федерации лёгкой атлетики от членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации, а это повлекло за собой запрет (с ноября 2015 по март 2023 года) на выступление на международных соревнованиях под своим флагом.

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Метки: врач сборной   допинг   защита чести и достоинства   иск   немецкий журналист   рубль   скандал   
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1  комментарий
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МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 минуты назад
МОК и WADA надо гнать и вообще игнорировать, там сидят 100% англосаксы и правды никогда не будет.
Нечего даже надеяться.
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