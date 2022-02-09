"Запрещенный препарат", найденный у Валиевой мог быть препаратом для сердца

Так как Камиле Валиевой нет 16 лет, то она чисто юридически имеет статус "Защищенного лица". Из-за этого в случае подтверждения нарушения, к ней не смогут применить жесткие санкции.

В свою очередь Insidethegames заявили, что проблема может быть связана с тестом на наркотики.

Из-за сложного юридического статуса, несколько адвокатских коллегий пытаются разобраться в сути проблемы. Итоги работы этих коллегий будут известны не раньше следующего дня.