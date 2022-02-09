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"Запрещенный препарат", найденный у Валиевой мог быть препаратом для сердца

"Запрещенный препарат", найденный у Валиевой мог быть препаратом для сердца (7 фото)

Автор:
09 февраля 2022 19:14
Сообщество : Спорт
Метки: Валиева   ОИ-2022   допинг   наркотики   олимпиада   пекин   скандал   тест   
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Выяснилось, кто из российских фигуристов подозревается в употреблении запрещенных веществ

Сегодня стало известно, что церемония награждения медалистов в командном выступлении по фигурному катанию была отложена.

В СМИ прозвучала версия, что кто-то из российских спортсменов сдал положительный тест на допинг еще до начала Олимпиады.

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Никто не давал ответа на вопрос, кто именно подозревается, но на тренировку не вышли четыре спортсмена.

Американская журналистка Кристин Бреннан со ссылкой на свои источники сообщила, что положительный тест сдал Марк Кондратюк.

Однако то же СМИ, что первым написало о проблеме с допинг-тестами российских фигуристов заявило, что проблемы с допингом выявили у Камилы Валиевой.

К слову, она сегодня не была в числе тех, кто не тренировался.

Позднее Международный союз конькобежцев подтвердил информацию о том, что задержка была связана с юридической проблемой.

Так как Камиле Валиевой нет 16 лет, то она чисто юридически имеет статус "Защищенного лица". Из-за этого в случае подтверждения нарушения, к ней не смогут применить жесткие санкции.

В свою очередь Insidethegames заявили, что проблема может быть связана с тестом на наркотики.

Из-за сложного юридического статуса, несколько адвокатских коллегий пытаются разобраться в сути проблемы. Итоги работы этих коллегий будут известны не раньше следующего дня.

Только что у Спорт-Экспресс появилась информация, что запрещенным веществом, которое найдено в пробе Валиевой может быть лекарство от сердца, никак не влияющее на спортивные результаты. Так или иначе, нужно дождаться официального заключения комиссии МОК.

Источник:

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Метки: Валиева   ОИ-2022   допинг   наркотики   олимпиада   пекин   скандал   тест   
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28  комментариев
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1k
Mixan Час назад
Шо опять началось ? Я не удивлен..
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19k
KOSTELLO 22 минуты назад
Нечто подобное я и предполагал.
Нашим теперь жизни не будет.
И, если честно, то выход только один это не выступать.
Потому как цивилизованным путем эту проблему не решить.
Всегда будут какие то пробы, взятые х.у.й знает когда и еще куча всего.
Пусть норвежские астматики и американские быки с песдом медали себе забирают
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4k
Дмитрий Полчаса назад
Удивительные странности с этим допингом. Одни вопросы. Самый главный: Если проба была взята в декабре, по чему обнародовали её после выступлений? Не ужели о том, что в крови Валиевой обнаружен запрещённый препарат узнали только вечером 07.02? А если нет, то по чему не сообщили об этом ДО 04.02? Ведь можно было бы спокойно заменить и не было бы ни какого ажиотажа? И ещё вопрос: а где была федерация фигурного катания России? По чему она скажем так "была не в курсе"? И ещё масса неудобных вопросов...
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21k
Matrosskin 36 минут назад
А что, кто-то чего-то другого ожидал ? Серьёзно ? Не очевидно было, что будет 100500 провокаций ? Попёрлись туда с белым флагом - ну так не обижайтесь теперь. Выбрали между позором и игнором позор - получили и то и другое.
Так то очень умно развели - особая группа, лажовый препарат, давнишний тест ( то что декабрьский тест всплыл именно перед награждением - абсолютная случайность, разве кто-то сомневается ? ). Вангую - из-за особых обстоятельств медальку таки вручат без дальнейших разбирательств. Правда при этом клеймо допингистов останется на всех (потому что никто не будет доказывать иное. Медаль дали - вот и идите с богом, колитесь на здоровье). Ну и на пару ОИ продлят хождение с половой тряпочкой. В принципе - и поделом. Послали бы сразу на йух всё эту камарилью, особенно после цирка с допуском на прошлые зимние ОИ - уже бы заканчивался этот абсурд. Но - опять как опущенные поехали. Ну и не удивляйтесь, что опять под парашу загоняют.
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8k
Garpia121 54 минуты назад
Так почитаешь, самые нездоровые люди, это спортсмены. Такие молодые, а все астматики, сердечники.
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825
Hallo FreeSpace Час назад
Ну все , прощай белый флаг и прочие удовольствия ? Что мы там вообще делаем ? Мало того, что сплошные притеснения и унижения, так еще и никакой защиты от нашего комитета ...
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27k
Добрый Час назад
Вот западные завистники... Хотят честно заработанного БМВ лишить...
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43k
Элек Мек Час назад
Зачем ей шестнадцатилетней препараты для сердца?
Жопа какая то.
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199
Serj Элек Мек Полчаса назад
Одним из таких препаратов является мельдоний. Вне спорта он вполне разрешенный и показан к применению. Но в спорте он позволяет давать чрезмерные нагрузки на организм. Поэтому его приравняли к допингу.
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−1
suchoy22 Час назад
Словосочетание "лекарство от сердца" немного режет слух.
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5k
KonstantinLeirov Час назад
Правильно, четверной прыжок первый раз на Олимпиаде, явно обкололась своим мельдонием и прыгает, прыгает)
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6k
Борис Карабанов Час назад
Брехня! Это был препарат от живота и от головы!
Узбагойтесь. Это была привычная америкосовская нформационная провакация. Медаль уже вручена.
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3k
Буратино Час назад
началось в колхозе утро, и чо я не удивлена?
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20k
shevanez Час назад
"лекарство от сердца" " Препарат для сердца"-жертвы ЕГЭ. бля...
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19k
СергейПименов Час назад
Вот где допинг. Вот она...
Ссылка coub.com
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