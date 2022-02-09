"Запрещенный препарат", найденный у Валиевой мог быть препаратом для сердца

Выяснилось, кто из российских фигуристов подозревается в употреблении запрещенных веществ
Сегодня стало известно, что церемония награждения медалистов в командном выступлении по фигурному катанию была отложена.
В СМИ прозвучала версия, что кто-то из российских спортсменов сдал положительный тест на допинг еще до начала Олимпиады.
Никто не давал ответа на вопрос, кто именно подозревается, но на тренировку не вышли четыре спортсмена.
Breaking: Positive drug test by Russian figure skater has forced a delay in the Olympic team medals ceremony. My news story: https://t.co/VNKaWrkBuE @usatodaysports @usatoday— Christine Brennan (@cbrennansports) February 9, 2022
Американская журналистка Кристин Бреннан со ссылкой на свои источники сообщила, что положительный тест сдал Марк Кондратюк.
Однако то же СМИ, что первым написало о проблеме с допинг-тестами российских фигуристов заявило, что проблемы с допингом выявили у Камилы Валиевой.
К слову, она сегодня не была в числе тех, кто не тренировался.
Позднее Международный союз конькобежцев подтвердил информацию о том, что задержка была связана с юридической проблемой.
Так как Камиле Валиевой нет 16 лет, то она чисто юридически имеет статус "Защищенного лица". Из-за этого в случае подтверждения нарушения, к ней не смогут применить жесткие санкции.
В свою очередь Insidethegames заявили, что проблема может быть связана с тестом на наркотики.
Из-за сложного юридического статуса, несколько адвокатских коллегий пытаются разобраться в сути проблемы. Итоги работы этих коллегий будут известны не раньше следующего дня.
Только что у Спорт-Экспресс появилась информация, что запрещенным веществом, которое найдено в пробе Валиевой может быть лекарство от сердца, никак не влияющее на спортивные результаты. Так или иначе, нужно дождаться официального заключения комиссии МОК.
Источник:
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Понравилось32
Нашим теперь жизни не будет.
И, если честно, то выход только один это не выступать.
Потому как цивилизованным путем эту проблему не решить.
Всегда будут какие то пробы, взятые х.у.й знает когда и еще куча всего.
Пусть норвежские астматики и американские быки с песдом медали себе забирают
Так то очень умно развели - особая группа, лажовый препарат, давнишний тест ( то что декабрьский тест всплыл именно перед награждением - абсолютная случайность, разве кто-то сомневается ? ). Вангую - из-за особых обстоятельств медальку таки вручат без дальнейших разбирательств. Правда при этом клеймо допингистов останется на всех (потому что никто не будет доказывать иное. Медаль дали - вот и идите с богом, колитесь на здоровье). Ну и на пару ОИ продлят хождение с половой тряпочкой. В принципе - и поделом. Послали бы сразу на йух всё эту камарилью, особенно после цирка с допуском на прошлые зимние ОИ - уже бы заканчивался этот абсурд. Но - опять как опущенные поехали. Ну и не удивляйтесь, что опять под парашу загоняют.
Жопа какая то.
Узбагойтесь. Это была привычная америкосовская нформационная провакация. Медаль уже вручена.
Вот так вот
Что это за конь? Кто это?