В довесок спортсменку лишат всех наград, завоёванных с конца 2021 года.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву, а также обнулил все её титулы и медали, завоёванные с конца 2021 года. Об этом говорится в официальном пресс-релизе суда.
Дисквалификация фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года — с момента сдачи положительной пробы на допинг. Отмечается, что комиссия CAS не нашла причин снижать срок дисквалификации, поскольку Валиева не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно.
CAS отметил, что вопрос о лишении наград рассмотрят соответствующие спортивные организации. Таким образом, Валиева может лишится сразу девяти титулов и наград: чемпионка России 2022, чемпионка Европы 2022, золото I этапа Гран-при России 2022/2023, золото III этапа Гран-при России 2022/2023, чемпионка России по прыжкам 2023, серебро Чемпионата России 2023, серебро финала Гран-при России 2022/2023, золото VI этапа Гран-при России 2023/2024, бронза Чемпионата России 2024.
В CAS отметили, что решение по Валиевой окончательное, но у сторон есть право в течение 30 дней подать апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии.
Напомним, что в центре грандиозного скандала Валиева оказалась во время Олимпийских игр в Пекине. Сразу после завершения командного турнира, на котором сборная России триумфально обыграла соперников, пришли запоздалые допинг-пробы фигуристки, показавшие, что Валиева пользовалась запрещённым препаратом триметазидин.
В декабре 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяло на допинг фигуристку дважды. Агентство признало, что Валиева совершила допинговое нарушение, но не нашло в её действиях признаков "вины или халатности". Тогда же в РУСАДА заявили, что наложение на неё санкций недопустимо. Добавим, что Валиева свою вину не признаёт. Её защита утверждает, что триметазидин попал в её организм через кружку дедушки, который лечился этим препаратом после операции на сердце.
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По ней же видно, что прямо вся на допинге.
То ли дело Норвежские астматики, слабые, хилые, ну прям как вот Марит Бьорген
При всем сочувствии анекдот как то напомнило, про малиновое зернышко. Гусары молчать! :)
У кого-то в карты выиграла?
https://www.sport-express.ru/oar/kayak-canoe/reviews/mezhdunarodnaya-federaciya-soglasilas-s-dovodami-sportsmenki-o-tom-chto-zapreschennyy-preparat-ligandrol-popal-v-ee-organizm-posle-seksa-1636163/?ysclid=lrz5v6rkw0598831787https://www.sport-express.ru/oar/kayak-canoe/reviews/mezhdunarodnaya-federaciya-soglasilas-s-dovodami-sportsmenki-o-tom-chto-zapreschennyy-preparat-ligandrol-popal-v-ee-organizm-posle-seksa-1636163/?ysclid=lrz5v6rkw0598831787
Самое интересное, что ей поверили.
и им ВЕРЯТ... мде.
И правильно сделала.
А Тарасова женщина, слова которой имеют свойство сбываться.