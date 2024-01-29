Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву, а также обнулил все её титулы и медали, завоёванные с конца 2021 года. Об этом говорится в официальном пресс-релизе суда.





Дисквалификация фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года — с момента сдачи положительной пробы на допинг. Отмечается, что комиссия CAS не нашла причин снижать срок дисквалификации, поскольку Валиева не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно.





CAS отметил, что вопрос о лишении наград рассмотрят соответствующие спортивные организации. Таким образом, Валиева может лишится сразу девяти титулов и наград: чемпионка России 2022, чемпионка Европы 2022, золото I этапа Гран-при России 2022/2023, золото III этапа Гран-при России 2022/2023, чемпионка России по прыжкам 2023, серебро Чемпионата России 2023, серебро финала Гран-при России 2022/2023, золото VI этапа Гран-при России 2023/2024, бронза Чемпионата России 2024.