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В Москве задержали напавших на полицейских мигрантов

В Москве задержали напавших на полицейских мигрантов (1 фото + 4 видео)

Автор:
18 февраля 2022 13:08
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   Метро   Москва   видео   задержание   полицейские   потасовка   
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Кишлачных рестлеров поместили в обезьянник. Решается вопрос о мере пресечения.

Вчера вечером в столичной подземке на станции "Тульская" два выходца из Таджикистана отказались проследовать в отдел полиции и сцепились с правоохранителями. 22-летнего Саидакрама Хамроева полицейские задержали на месте, второй успел убежать. Но недалеко - наутро он уже был в наручниках.

Конфликт, как пояснили в полиции, случился после того, как у мигрантов попросили предоставить документы. 18-летний таджик выполнил требование и пошёл в сторону эскалатора. Однако его земляк зачем-то принялся качать права - отказался показать паспорт, а затем и проследовать в комнату полиции. Правоохранителям, разумеется, для задержания пришлось применять силу. Эту вопиющую "несправедливость" увидел его товарищ. Он разбежался и с ноги влетел в полицейского, склонившегося над задержанным, чтобы защёлкнуть браслеты. Затем он нанес ещё несколько ударов по корпусу второго правоохранителя и благополучно сбежал.

В отношении задержанных следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК. За нападение на представителей власти обоим грозит до 5 лет колонии.

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Метки: 360подмосковье   Метро   Москва   видео   задержание   полицейские   потасовка   
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43  комментария
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6k
Максим 44 минуты назад
Такое ощущение, что они свято верят в свою неприкосновенность. Ну, избил или ограбил. Тоже мне беда, не дома же. В России как в Лав Вегасе? Всё что случилось здесь, здесь же и остаётся?
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2k
Сладких снов 5 минут назад
Вот и халява на регистрацию на 5 лет!
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0
Алексей Гадолиев 7 минут назад
Мда, позор нации!
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699
Alex 8 минут назад
Такие глазки невинные делают. Тьфуу
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Kira176 9 минут назад
Я все понимаю, приехали работать ну так будьте добры соблюдать законы нашей страны
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6k
Pashuta 12 минут назад
А ведь несколько недель назад писали, что Россия вваливает охриллион рублей что бы им школы строить в Таджикистане...
Один вопрос - нахрена???? Они же дикий народ, басмачи...
Даже в Казахстане их столько нет, а те что есть, ведут себя очень даже послушно....
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33k
Mamin Sibiriak 14 минут назад
А в полицию что - прямо из детсада набирают? Ни обучения, ни подготовки? Второй полицай как мудак скачет, демократизатор как висел на поясе - так и висит.
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15k
Booka1a 18 минут назад
печально то, что хер кто помог. и закон был бы на стороне помощников и вовсе не страшная толпа с ножами там была, а всего двое против двоих полицейских, фактически даже один против одного. но никто не полез.
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1k
Вадим Курбатов 22 минуты назад
До 5ти лет!?!? Сколько русскому бы дали, пропиши он менту с ноги?
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4k
Виктор Штурмаревич 23 минуты назад
И не одна падла не помогла ментам баранов скрутить.Грёбаный стыд.Или в метро одни инопланетяне ездят?
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1k
max 24 минуты назад
Объясните пожалуйста жителю другой страны (Украины), у Вас что, за удар ногой в голову полицейский не имеет права применить табельное? Я серьёзно спрашиваю
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12k
Taximaxi 24 минуты назад
Эх,как же эти б.л.я.д.с.к.и.е ухмылочки со скрипом будут сходить с надменных морд после приговора. А скорее всего-ещё раньше.
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3k
Михалыч Полчаса назад
Максимально жесткий приговор по совокупности всех статей. Показательный суд. Чтоб другим неповадно было
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310
Александр Полчаса назад
Сейчас они извинятся, а менты вытрут себе сопли .
А по мне ,так всё замечательно , чего хотели ,то и получите .
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2k
Иван Полчаса назад
Ну Путин же сказал наказывать гастеров за нарушение законов, вот работают как видите.
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9k
Rus77 Полчаса назад
Хлебальник этим ослоё6ам нужно было разбить посильнее, сразу бы всё поняли черти поганые!!!
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6k
SuperTroll Полчаса назад
Ну особо опасного оружия в виде пластиковых стаканчиков там не было. Так что извинятся на камеру и отпустить че уж..Обычно так же делается не?
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35k
Антон Полчаса назад
"Бессмертные" ослоебы!
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8k
Garpia121 Полчаса назад
Ну это уже полный беспредел, на полицию при исполнении.
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792
Трям 38 минут назад
Песда ослойобам. Теперь будут только друг-друга ублажать.
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2k
Жан Плов Лагман 38 минут назад
Ссылка vk.com
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