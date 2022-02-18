В Москве задержали напавших на полицейских мигрантов

Кишлачных рестлеров поместили в обезьянник. Решается вопрос о мере пресечения.
Вчера вечером в столичной подземке на станции "Тульская" два выходца из Таджикистана отказались проследовать в отдел полиции и сцепились с правоохранителями. 22-летнего Саидакрама Хамроева полицейские задержали на месте, второй успел убежать. Но недалеко - наутро он уже был в наручниках.
Задержанные до сих пор не понимают, что сделали не так:
Новостной сюжет с подробностями произошедшего
Конфликт, как пояснили в полиции, случился после того, как у мигрантов попросили предоставить документы. 18-летний таджик выполнил требование и пошёл в сторону эскалатора. Однако его земляк зачем-то принялся качать права - отказался показать паспорт, а затем и проследовать в комнату полиции. Правоохранителям, разумеется, для задержания пришлось применять силу. Эту вопиющую "несправедливость" увидел его товарищ. Он разбежался и с ноги влетел в полицейского, склонившегося над задержанным, чтобы защёлкнуть браслеты. Затем он нанес ещё несколько ударов по корпусу второго правоохранителя и благополучно сбежал.
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В отношении задержанных следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК. За нападение на представителей власти обоим грозит до 5 лет колонии.
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Один вопрос - нахрена???? Они же дикий народ, басмачи...
Даже в Казахстане их столько нет, а те что есть, ведут себя очень даже послушно....
за это полицейского посадят
ДАЖЕ ЕСЛИ УБИВАТЬ БУДЕТ
В МЕТРО НЕЛЬЗЯ
А по мне ,так всё замечательно , чего хотели ,то и получите .