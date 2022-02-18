В Москве задержали напавших на полицейских мигрантов

Конфликт, как пояснили в полиции, случился после того, как у мигрантов попросили предоставить документы. 18-летний таджик выполнил требование и пошёл в сторону эскалатора. Однако его земляк зачем-то принялся качать права - отказался показать паспорт, а затем и проследовать в комнату полиции. Правоохранителям, разумеется, для задержания пришлось применять силу. Эту вопиющую "несправедливость" увидел его товарищ. Он разбежался и с ноги влетел в полицейского, склонившегося над задержанным, чтобы защёлкнуть браслеты. Затем он нанес ещё несколько ударов по корпусу второго правоохранителя и благополучно сбежал.