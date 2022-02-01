СК показал кадры поджога квартиры в Чертаново

Следственный комитет опубликовал главную улику в деле о поджоге квартиры в многоэтажном жилом доме на Дорожной улице в Москве. В ролике видно, как злоумышленные выходит из лифта с пластикой бутылкой, выливает содержимое на дверь, поджигает и спешно покидает место преступления. Задержанный на допросе признался, что таким образом хотел отомстить своей возлюбленной, которая его отвергла. Вот только от действий незадачливого ухажёра пострадали только посторонние люди.