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СК показал кадры поджога квартиры в Чертаново

СК показал кадры поджога квартиры в Чертаново (3 фото + 2 видео)

Автор:
01 февраля 2022 14:50
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Поджог   Чертаново   видео   задержание   
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Ранее судимый наркоман пироман заслуженно ответит за покушение на убийство нескольких человек. Хотя такого и не планировал.

Следственный комитет опубликовал главную улику в деле о поджоге квартиры в многоэтажном жилом доме на Дорожной улице в Москве. В ролике видно, как злоумышленные выходит из лифта с пластикой бутылкой, выливает содержимое на дверь, поджигает и спешно покидает место преступления. Задержанный на допросе признался, что таким образом хотел отомстить своей возлюбленной, которая его отвергла. Вот только от действий незадачливого ухажёра пострадали только посторонние люди.

В пожаре, случившемся в минувшую субботу, едва не погибли трое молодых людей. Видео с героическим спасением девушки облетела все соцсети и сделала знаменитыми двух студентов из Татарстана, которые несмотря на ожоги вытащили подругу из полыхающей квартиры, спустив на руках этажом ниже. В пожаре кроме них никто не пострадал.

Что касается ранее судимого за незаконный оборот оружия и наркотиков 42-летнего Сергей Германов задержанного, то ему заслуженно предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек. А ведь могли по привычке влепить "хулиганство". Сейчас смельчаки находятся в больнице, но их жизням ничего не угрожает.

В ближайшее время суд рассмотрит меру пресечения для поехавшего мстителя и, скорее всего, отправит в СИЗО.

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Метки: Москва   Поджог   Чертаново   видео   задержание   
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14  комментариев
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18k
nobody® Час назад
Сигарету зацензурили, а то она вредит его здоровью
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2k
DNK 7 минут назад
Не понимаю - как какая-либо женщина могла отвергнуть такого красавца?
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849
игорь 10 минут назад
Этой беззубой животине (поджигателю) 2 года, да он выглядит лет на 70. Только бы его изолировали от общества лет на 15 не меньше. Просто удача что никто не погиб и судить это беззубое нарколыжное ничтожество по статье покушение на убийство и это точно никак не хулиганка.
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−139
Сигизмунд Лазаревич 15 минут назад
скорее всего отправит в сизо? Да этого персонажа с зоны вообще выпускать нельзя
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1k
poбт Полчаса назад
я ху*ею, в чертаново живут с деревянными дверями?
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9k
кот базилий Полчаса назад
Как с такой рожей жить можно вообще?
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1k
Стебан Шуткин 45 минут назад
Сказочный долбо..
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24k
Ваня 48 минут назад
гадье... вот десяточку на зоне голову будет проветривать...
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1k
Alex Xela 53 минуты назад
Глазок с видеонаблюдением, это круто!
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17k
ЦСКА 53 минуты назад
Ублюдок, выродок, дегенерат!
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4k
мемфрид 54 минуты назад
Этот биомусор не должен жить в обществе. Он просто не в состоянии адекватно оценивать свои действия. А так, конечно, в 42 выглядит как в 60... чмо гадимое
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1k
niva_alex Час назад
Идиот!
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