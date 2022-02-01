СК показал кадры поджога квартиры в Чертаново

Ранее судимый
наркоман пироман заслуженно ответит за покушение на убийство нескольких человек. Хотя такого и не планировал.
Следственный комитет опубликовал главную улику в деле о поджоге квартиры в многоэтажном жилом доме на Дорожной улице в Москве. В ролике видно, как злоумышленные выходит из лифта с пластикой бутылкой, выливает содержимое на дверь, поджигает и спешно покидает место преступления. Задержанный на допросе признался, что таким образом хотел отомстить своей возлюбленной, которая его отвергла. Вот только от действий незадачливого ухажёра пострадали только посторонние люди.
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В пожаре, случившемся в минувшую субботу, едва не погибли трое молодых людей. Видео с героическим спасением девушки облетела все соцсети и сделала знаменитыми двух студентов из Татарстана, которые несмотря на ожоги вытащили подругу из полыхающей квартиры, спустив на руках этажом ниже. В пожаре кроме них никто не пострадал.
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Что касается ранее судимого за незаконный оборот оружия и наркотиков 42-летнего Сергей Германов задержанного, то ему заслуженно предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек. А ведь могли по привычке влепить "хулиганство". Сейчас смельчаки находятся в больнице, но их жизням ничего не угрожает.
В ближайшее время суд рассмотрит меру пресечения для поехавшего мстителя и, скорее всего, отправит в СИЗО.
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