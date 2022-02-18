Два мигранта напали на полицейских в московском метро

Инцидент, который произошел вчера вечером, 17 февраля, на станции метро "Тульская" -лишь один из многих, участиками которых страновятся приезжие. На этот раз товарищи из среднеазиатских республик не захотели подчиняться требованиям московской полиции.

Как сообщают в СМИ, один из мигрантов начал замахиваться на полицейского руками и отталкивать его, а второй напал на парней в погонах, избив их руками и ногами.