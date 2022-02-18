Два мигранта напали на полицейских в московском метро

Сотрудники полиции попросили пассажиров проследовать за ними для установления личности, однако те этого делать не захотели. Избив стражей порядка, мужчины скрылись.
Инцидент, который произошел вчера вечером, 17 февраля, на станции метро "Тульская" -лишь один из многих, участиками которых страновятся приезжие. На этот раз товарищи из среднеазиатских республик не захотели подчиняться требованиям московской полиции.
Как сообщают в СМИ, один из мигрантов начал замахиваться на полицейского руками и отталкивать его, а второй напал на парней в погонах, избив их руками и ногами.
По горячим следам одного подозреваемого удалось задержать. Им оказался уроженец Таджикистана Саидакрам Х., мужчина 2000 года рождения. Второй из нападавших до сих пор находится в розыске.
По факту избиения сотрудников полиции возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти"). По этой статье злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
Между тем, число преступлений, совершенных мигрантами в России,в 2021 году выросло на 6% - сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. И похоже, эта тенденция не собирается меняться и в наступившем 2022-м.
Источник:
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-любое административное правонарушение = пожизненная депортация.
-полиция имеет право стрелять на поражение в случае конфликтов с мигрантами без каких либо проблем для себя
-для граждан России отсутствует предел необходимой самообороны в отношении мигрантов (т.е. русского никогда не осудят за любую оборону от нападавшего мигранта любыми способами, независимо от последствий для мигранта)
-разрешена смертная казнь для мигрантов за убийство, изнасилование или тяжелое избиение гражданина России.
-попытки всяких диаспор отмазывать "своих" приравнять к пособничеству преступнику/соучастию, с соответствующими санкциями
Традиция уже
А у нас только школьников по выдуманным делам закрывать и мзду с мелких комерсов собирать, на иное неспособны!