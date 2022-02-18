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Два мигранта напали на полицейских в московском метро

Два мигранта напали на полицейских в московском метро (2 фото)

Автор:
18 февраля 2022 07:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Метро   Москва   мигранты   нападение   полиция   
2971
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Сотрудники полиции попросили пассажиров проследовать за ними для установления личности, однако те этого делать не захотели. Избив стражей порядка, мужчины скрылись.


Инцидент, который произошел вчера вечером, 17 февраля, на станции метро "Тульская" -лишь один из многих, участиками которых страновятся приезжие. На этот раз товарищи из среднеазиатских республик не захотели подчиняться требованиям московской полиции.

Как сообщают в СМИ, один из мигрантов начал замахиваться на полицейского руками и отталкивать его, а второй напал на парней в погонах, избив их руками и ногами.


По горячим следам одного подозреваемого удалось задержать. Им оказался уроженец Таджикистана Саидакрам Х., мужчина 2000 года рождения. Второй из нападавших до сих пор находится в розыске.

По факту избиения сотрудников полиции возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти"). По этой статье злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.


Между тем, число преступлений, совершенных мигрантами в России,в 2021 году выросло на 6% - сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. И похоже, эта тенденция не собирается меняться и в наступившем 2022-м.

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Метки: Ynews   Метро   Москва   мигранты   нападение   полиция   
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Irokez 2 часа назад
Менты сами виноваты что распустили приезжих. Пусть теперь пожинают плоды своей работы.
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2k
Игорь 21 секунду назад
че за полиция такая, которую любой мигрант избить может? их там по объявлению набирают и ничему совсем не учат? должна же быть какая-то физподготовка!
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3k
СЕРЫЙ 5 минут назад
Эта песня будет вечной.
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24k
SerGProS 5 минут назад
Ссылка coub.com
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21k
Добрый Алабай 7 минут назад
Полицаи сами себя защитить не способны. Нам-то что делать? Раздайте оружие для самозащиты от ваших любимцев.
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22k
Ватаку Накомоде 10 минут назад
Ок, давайте и вашим и нашим. Хотите мигрантов в России, давайте. Но с рядом условий:
-любое административное правонарушение = пожизненная депортация.
-полиция имеет право стрелять на поражение в случае конфликтов с мигрантами без каких либо проблем для себя
-для граждан России отсутствует предел необходимой самообороны в отношении мигрантов (т.е. русского никогда не осудят за любую оборону от нападавшего мигранта любыми способами, независимо от последствий для мигранта)
-разрешена смертная казнь для мигрантов за убийство, изнасилование или тяжелое избиение гражданина России.
-попытки всяких диаспор отмазывать "своих" приравнять к пособничеству преступнику/соучастию, с соответствующими санкциями
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11k
Oleg 18 минут назад
Душевно подкидывают на вентилятор. Потом будет как с иногентами: "Мы принимаем закон об иногентах, чтобы бороться с агит пропом западных средств массовой информации", в итоге перезакрывали все не "ура-Государственные" сми. Душевно, что уж там. Теперь на мигрантах натаскают и выдадут побольше прав ментам-полицаям. А дальше те же самые менты полицаи будут уже применять всё это на своих гражданах по поводу и без повода. Ну просто потому, что у нас так принято.
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2k
Андрей Евтушенков Полчаса назад
Так им и надо, сначало за бабки их пускают
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1k
elf3399 Полчаса назад
Сначала распустили этих дикарей, теперь дикари недоумевают, что раньше можно было все, а теперь нельзя.
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6k
Pashuta Полчаса назад
Ну что, следующий этап - это когда менты начнут извиняться на камеру, что их мигранты на ровном месте от.пи.з.дили???
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1k
Иван Иванович Полчаса назад
Бестолковая полиция.
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1k
Павел Коваленко Полчаса назад
Власть сама позволила им так себя вести,чему теперь удивляться.этих ослоeбов можно только в строгих ошейниках удерживать
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6k
SuperTroll Полчаса назад
Силовыми методами нам власти не дадут бороться с всеми этими "гостями из дружественных республик" и с так называемыми "онитожероссияние". Если каждый будет хоть немного делать от него зависящее, может получиться еще переломить ситуацию. Не покупать продуты в их точках, фрукты, шавермы и т.д. Не садится в такси с такими водителями, отказывать от курьеров доставщиков. Не брать на работу, не сдавать квартиры. И по возможности, не быть безучастными, если видите хамское поведение данных персонажей.
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784
Valeri Nikolkin Полчаса назад
Проблема не чурках а в надзорных органах
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8k
Mauritanien 37 минут назад
https://old.fishki.net/4075325-v-moskve-dvoe-pyjanyh-priezzhih-izbili-policejskih.htmlhttps://old.fishki.net/4075325-v-moskve-dvoe-pyjanyh-priezzhih-izbili-policejskih.html

Традиция уже
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1k
Гном 37 минут назад
Завтра лично Шойгу и Лаврову в морду дадут чуркобесы?))) что им стесняться то. Они же хозяева тут
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4k
portroy 38 минут назад
Вот заем нам такая полиция? За что мы платим не малые деньги из бюджета? Представьте такую новость из Штатов, например, там бы уже местная диаспора оплакивала убитых и требовала(безуспешно) снизить жестокость полиции.
А у нас только школьников по выдуманным делам закрывать и мзду с мелких комерсов собирать, на иное неспособны!
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1k
taxcop 39 минут назад
Любое сопротивление законному требованию сотрудника полиции должно жесточайшим образом пресекаться, вплоть до применения оружия.
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8k
Mauritanien 39 минут назад
А менты извинятся на камеру? Беспредел
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1k
Моя Родина - СССР. 41 минуту назад
Интересно бункерная крыса зашевелится, или все так и будет продолжаться, он чурок приглашал сюда и призвал не трогать, оказывает гуманитарную помощь школам Средней Азии, вскармливает следующее поколение приезжих в Россию, пока действий от него не будет, так и будет продолжаться.
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1k
GoInDown 42 минуты назад
Как легко подогреть настроения общества, нужно лишь немного больше внимания уделить данной теме в СМИ и все. Больше чем уверен такой беспредел был вседла, только раньше он шел мимо СМИ, а теперь вдруг стал интересен им, интересно чей заказ.
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