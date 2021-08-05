Аквивисты подарили ставропольскому ГИБДД золотой унитаз в клетке

Автор композиции Александр Чаплыгин объяснил в полиции, что решил внести свою лепту в борьбу с коррупцией. Свою инсталляцию под названием "взятка-тюрьма" он привез, чтобы вручить дежурному офицеру или замначальника, чтобы те установили его на месте суточного развода или на самом видном месте, чтобы глядя на него, сотрудники помнили, к чему рано или поздно приводят золотые унитазы, нажитые нечестным трудом.