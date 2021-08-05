Аквивисты подарили ставропольскому ГИБДД золотой унитаз в клетке

Что бы это значило?
Сегодня утром у здания главного управления ГИББД по Ставропольскому краю появилась необычная инсталляция в виде золотого унитаза, заключенного в клетку. Такого
намека искусства местные автоинспекторы не оценили и задержали группу "художников".
Автор композиции Александр Чаплыгин объяснил в полиции, что решил внести свою лепту в борьбу с коррупцией. Свою инсталляцию под названием "взятка-тюрьма" он привез, чтобы вручить дежурному офицеру или замначальника, чтобы те установили его на месте суточного развода или на самом видном месте, чтобы глядя на него, сотрудники помнили, к чему рано или поздно приводят золотые унитазы, нажитые нечестным трудом.
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К счастью для Александра, его выходка не имела последствий. После беседы в отделе его отпустили без составления протокола.
Позже Чаплыгин рассказал, что полицейские во время опроса пригрозили ему уголовным делом за оскорбление представителей власти. А унитаз все-таки остался у них. Его изъяли.
Очевидно, создатели золотого унитаза вдохновились интерьерами "Версальского дворца", принадлежащего начальнику ставропольского ГИББД Алексею Сафонову, которого с еще несколькими десятками различных руководителей ведомства задержали 19 июля по обвинению в коррупции.
Видеоэкскурсия по "дворцу":
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Место паломничества, туда идут три лоха и несут гайцам подношения ))— What_grinds_My_gears (@Atomic_Pukan) August 4, 2021
Он дурак что ли? Деньги нужно было нести начальнику. И золотой унитаз тоже.— Andrei I. (@someth1ng_w1ld) August 5, 2021
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В худшем случае, они отправляются в тюрьму. В лучшем, их фачат на тему "с чего ты взял", "а где доказательства" и так далее. Причем фачат их не коррупционеры, а самые обычные граждане.
Сейчас модно быть МУСОРОМ а не Полицейским!!!
Я Вам скажу, каждый из нас сам выбирает где работать, и все хотят больше получать и меньше работать но МУСАРА потеряли грань , реальность. я не говорю о совести воообще! Он наворовал на 30 жизней а отситит сейчас 3 года на спец зоне и выйдет БИЗНЕСМЕНОМ С.КА!!!! Только реальные посадки, реальные сроки, изымание всего до нитки помогут а так они не бояться ни бога ни черта....