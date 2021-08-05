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Аквивисты подарили ставропольскому ГИБДД золотой унитаз в клетке

Аквивисты подарили ставропольскому ГИБДД золотой унитаз в клетке (7 фото + 2 видео)

Автор:
05 августа 2021 13:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ставрополь   видео   гибдд   задержание   золотой унитаз   коррупуия   художник   
1835
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2

Что бы это значило?

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Метки: Ставрополь   видео   гибдд   задержание   золотой унитаз   коррупуия   художник   
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19  комментариев
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1k
Moon24 2 часа назад
И в чем оскорбление представителей власти ? Скорее уж своей реакцией они доказали что они коррумпированное быдло
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3
Screamer 1979 Минуту назад
Пригрозили уголовным делом, за какое оскорбление? за подарок, вот не дал бог мозгов так и живут , набирают по объявлению
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1k
Василий 4 минуты назад
А почему нет статьи "Оскорбление народа властью"?
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12k
Сергей 44 минуты назад
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28k
LEPA Час назад
Что этот художник себе позволяет?!
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1k
Провокатор 2 часа назад
А где же эти борцы с коррупцией раньше были? Или просто "на волне" решили прославиться?
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87
Михайло Потапыч Провокатор Час назад
Что бывает "раньше" с теми, кого ты называешь "борцами с коррупции", думаю, ты отлично знаешь.
В худшем случае, они отправляются в тюрьму. В лучшем, их фачат на тему "с чего ты взял", "а где доказательства" и так далее. Причем фачат их не коррупционеры, а самые обычные граждане.
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87
Михайло Потапыч Провокатор 11 минут назад
Не совсем. С другими коррупционерами их моментально зачморят. И ты будешь в первых рядах чморящих.
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
ДА по куй им !!! В голове у них " Я умнее....Меня пронесет......А что я еще умею...."
Сейчас модно быть МУСОРОМ а не Полицейским!!!
Я Вам скажу, каждый из нас сам выбирает где работать, и все хотят больше получать и меньше работать но МУСАРА потеряли грань , реальность. я не говорю о совести воообще! Он наворовал на 30 жизней а отситит сейчас 3 года на спец зоне и выйдет БИЗНЕСМЕНОМ С.КА!!!! Только реальные посадки, реальные сроки, изымание всего до нитки помогут а так они не бояться ни бога ни черта....
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12k
Юрий Николаевич 2 часа назад
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2k
NIS 2 часа назад
Раньше был популярен « Золотой телёнок » .. теперь , что ни неделя - то унитаз .. о , времена , о нравы !
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155
В пальто 2 часа назад
По любому, кто-нибудь себе заберет
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55k
Нанук Паналык 2 часа назад
А старику кабаю ершик отнести зассали?
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