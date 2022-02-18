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CAS сообщил, как запрещённое вещество попало в организм Валиевой

CAS сообщил, как запрещённое вещество попало в организм Валиевой (3 фото)

Автор:
18 февраля 2022 08:29
Сообщество : Спорт
Метки: Валиева   Олимпиада-2022   допинг   интересное   мок   фигурное катание   фото   
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25 декабря 2021 года в организме российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили триметазидин после допинг-пробы. Спортсменку хотели лишить награждения и запретить ей выступать. Разбирательство продолжается и CAS сообщил, как вещество могло попасть в организм спортсменки.

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал документ, в котором подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за её дедушки. Представители фигуристки рассказали, что 15-летняя фигуристка не употребляла лекарство намеренно.

«Наиболее вероятно запрещенное вещество попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой. Мать спортсменки указала, что дедушка регулярно возил ее на тренировки, а триметазидин находился в его машине», — говорится в пресс-релизе суда. 

Правда пока не ясно, как именно вещество попал в организм. Девушка случайно съела таблетку, дед подмешал его внучке в еду? В организме спортсменки обнаружена лишь невысокая концентрация. CAS ведёт разбирательство.

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На самом деле триметазадин не улучшает результаты и не может влиять на организм спортсмена до такой степени, чтоб он становился машиной для заработка золотых медалей.

– Я могу представить, как это происходит: кардилог при углубленном медицинском обследовании находит, например, спортивную брадикардию. Она есть у всех спортсменов – это, по сути, низкий пульс. Испугавшись низкого пульса, он назначает кардиопротекторы – на всякий случай. Можно сказать, это витаминка для сердца. Но он в запрещенном списке, он ловится, - рассказал спортивный врач Валентин Беляевский.

Сказать, что кто-то специально его применяет для улучшения результатов, ну нет… Я не верю, что кто-то придумал такую схему. 100%, он не улучшает результат. Скорее всего, это случайность, глупость, незнание спортсменом и его окружением антидопинговых правил, - заключил врач.


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Метки: Валиева   Олимпиада-2022   допинг   интересное   мок   фигурное катание   фото   
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13  комментариев
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2k
Сладких снов Полчаса назад
Если так, то на на уровне представления страны это не глупость!!! После предыдущих событий легко представить какие ехиидные ухмылки а злопыхателей! Выводы где? Пока только вижу попытку замять все.
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1k
Сергей Ковалев 6 минут назад
Если препарат запрещен к применению и считается допингом,то его спортсменам не стоит пользоваться ими. Публикация путей попадания . Почитали. Вай,ах,ох!
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11k
Oleg 14 минут назад
Мне только не понятно одно. Наши сами не делают допинг-проб для своих спортсменов перед выездом на соревнования? Или они потом только глазками хлоп-хлоп, ручками мах-мах и ах-ах-ах, как же так получилось???
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65
Dj Vova Oleg 2 минуты назад
сделали. в декабре в питере.
думали, что прокатит.
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Dj Vova Джейсон Вурхиз Минуту назад
ну так-то с введением нулевой дозы промилле только так права отжимали
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30k
a.fey 14 минут назад
Да все уже известно. Доза была микроскопическая. То есть, она не принимала таблетку. Единственное, что она сделала, пила воду из той же посуды, что и дедушка.
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24k
SerGProS 15 минут назад
Искренне, по -человечески, жалко девочку. Из-за какой-то ерунды, каких-то мкг вещества, которые и таракана-то не заставят бежать быстрее столько шума. Итог: загубленная программа.
А родителям и всему ее окружению друзей родственников и помощников : чтобы лучше поддерживали!Чтобы не сломалась девчонка и всему Миру показала, что даже такие инсинуации не выведут россиян из равновесия.
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6k
hairov 16 минут назад
Непонятно другое. Если он не улучшает результат, зачем его включили в список допингов. Или по принципу - если Российское значит запрещенное! Норвежцев лучше проверьте, что они там принимают. Астматики [мат]
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13k
Ligov Полчаса назад
То есть дедушка в машине так убойно чихнул или смачно пернул что Камила вынуждено глотнула пары гадкого вещества. Охотно верю...)
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