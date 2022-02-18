CAS сообщил, как запрещённое вещество попало в организм Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал документ, в котором подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за её дедушки. Представители фигуристки рассказали, что 15-летняя фигуристка не употребляла лекарство намеренно.

«Наиболее вероятно запрещенное вещество попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой. Мать спортсменки указала, что дедушка регулярно возил ее на тренировки, а триметазидин находился в его машине», — говорится в пресс-релизе суда.

Правда пока не ясно, как именно вещество попал в организм. Девушка случайно съела таблетку, дед подмешал его внучке в еду? В организме спортсменки обнаружена лишь невысокая концентрация. CAS ведёт разбирательство.