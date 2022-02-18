CAS сообщил, как запрещённое вещество попало в организм Валиевой

25 декабря 2021 года в организме российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили триметазидин после допинг-пробы. Спортсменку хотели лишить награждения и запретить ей выступать. Разбирательство продолжается и CAS сообщил, как вещество могло попасть в организм спортсменки.
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал документ, в котором подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за её дедушки. Представители фигуристки рассказали, что 15-летняя фигуристка не употребляла лекарство намеренно.
«Наиболее вероятно запрещенное вещество попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой. Мать спортсменки указала, что дедушка регулярно возил ее на тренировки, а триметазидин находился в его машине», — говорится в пресс-релизе суда.
Правда пока не ясно, как именно вещество попал в организм. Девушка случайно съела таблетку, дед подмешал его внучке в еду? В организме спортсменки обнаружена лишь невысокая концентрация. CAS ведёт разбирательство.
На самом деле триметазадин не улучшает результаты и не может влиять на организм спортсмена до такой степени, чтоб он становился машиной для заработка золотых медалей.
– Я могу представить, как это происходит: кардилог при углубленном медицинском обследовании находит, например, спортивную брадикардию. Она есть у всех спортсменов – это, по сути, низкий пульс. Испугавшись низкого пульса, он назначает кардиопротекторы – на всякий случай. Можно сказать, это витаминка для сердца. Но он в запрещенном списке, он ловится, - рассказал спортивный врач Валентин Беляевский.
Сказать, что кто-то специально его применяет для улучшения результатов, ну нет… Я не верю, что кто-то придумал такую схему. 100%, он не улучшает результат. Скорее всего, это случайность, глупость, незнание спортсменом и его окружением антидопинговых правил, - заключил врач.
Источник:
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думали, что прокатит.
А родителям и всему ее окружению друзей родственников и помощников : чтобы лучше поддерживали!Чтобы не сломалась девчонка и всему Миру показала, что даже такие инсинуации не выведут россиян из равновесия.