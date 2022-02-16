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Бегунья из США обвинила МОК в расизме за допуск Валиевой

Бегунья из США обвинила МОК в расизме за допуск Валиевой (7 фото)

Автор:
16 февраля 2022 23:55
Сообщество : Спорт
Метки: Камила Валиева   Олимпиада в Пекине   Олимпиада-2022   допинг   допинговый скандал   мок   расизм   спортсменка из США   
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Скандалы вокруг Камилы Валиевой всё никак не утихнут. Мало того, что МОК меняет свои же правила на ходу, так теперь сюда влезла и американская спортсменка, не имеющая никакого отношения к зимней Олимпиаде в Пекине.

Стоит похвалить Валиеву за стойкость. Несмотря на пережитый стресс из-за допингового скандала, слезы на тренировках и откровенную травлю, юная фигуристка успешно откатывает одиночную программу, удерживая лидерство.

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И всё бы хорошо, если бы не одно жирное НО.


МОК сразу заявил, что отменит церемонию награждения, если Валиева войдет в тройку призеров. Да ещё и есть риск, что без медалей оставят всю команду.

Так тут ещё и заговорила американская бегунья Шакарри Ричардсон, которую два года назад отстранили от Олимпиады в Токио после обнаружения в её моче марихуаны. Её возмутил тот факт, что Камилу допустили до соревнований, а ей до них даже не удалось доехать.

По какой причине так вышло? Ричардсон нашла этому единственное объяснение – всё из-за того, что она «чернокожая молодая леди». И неважно, что она совершеннолетняя, поэтому на неё распространяются все правила. Но проще, конечно, свалить всё на расизм.


Или Валиева, как писали в Сети, «пожилой белый мужик»?

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Метки: Камила Валиева   Олимпиада в Пекине   Олимпиада-2022   допинг   допинговый скандал   мок   расизм   спортсменка из США   
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7  комментариев
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24k
Юрьевич Час назад
Расизм - это когда укуренные марфушей макаки выступают рядом с нормальными людьми.
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9k
Vacony Полчаса назад
уроды...
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4k
Mowgley 58 минут назад
В словосочетании «чернокожая молодая леди» очень много ошибок.
В данном случае правильно писать "е.б.а.н.у.т.а.я укуренная обезьяна с нестрижеными ногтями и носом гориллы, изошедшая на говно от зависти".
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83k
Taras Kozalupko 58 минут назад
Это то животное че недовольно?
Наркоманка гребанная
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13k
Bill Час назад
Конечно, расизм - не дают побеждать правильным американским пацанам.
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10k
Alex Djeff Час назад
А им всё неймётся...
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Антибиотик
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