Бегунья из США обвинила МОК в расизме за допуск Валиевой

Скандалы вокруг Камилы Валиевой всё никак не утихнут. Мало того, что МОК меняет свои же правила на ходу, так теперь сюда влезла и американская спортсменка, не имеющая никакого отношения к зимней Олимпиаде в Пекине.
Стоит похвалить Валиеву за стойкость. Несмотря на пережитый стресс из-за допингового скандала, слезы на тренировках и откровенную травлю, юная фигуристка успешно откатывает одиночную программу, удерживая лидерство.
И всё бы хорошо, если бы не одно жирное НО.
МОК сразу заявил, что отменит церемонию награждения, если Валиева войдет в тройку призеров. Да ещё и есть риск, что без медалей оставят всю команду.
Так тут ещё и заговорила американская бегунья Шакарри Ричардсон, которую два года назад отстранили от Олимпиады в Токио после обнаружения в её моче марихуаны. Её возмутил тот факт, что Камилу допустили до соревнований, а ей до них даже не удалось доехать.
По какой причине так вышло? Ричардсон нашла этому единственное объяснение – всё из-за того, что она «чернокожая молодая леди». И неважно, что она совершеннолетняя, поэтому на неё распространяются все правила. Но проще, конечно, свалить всё на расизм.
Как пишет «The New York Time’s»: допуск Валиевой до Олимпиады чистой воды расизм. Так считает американская бегунья Шакарри Ричардсон, которую отстранили от участия в Олимпиаде из-за найденных в допинг-пробах наркотиков! Ну это же не мельдоний, она всего пару раз скрутила косячок! pic.twitter.com/NWYNXjDgUz— Swiss©️Vatnik (@KissZuriCheeese) February 15, 2022
Допуск Камилы Валиевой до Олимпиады — это расизм, считает американская бегунья Шакарри Ричардсон, которую отстранили от Игр из-за найденной в крови марихуаны.— Александр Невский (@zidan_alex) February 15, 2022
Учёные преклонили колено и переименовали Чёрную дыру в Афроотверстие. pic.twitter.com/H3WthguTCe
Бегунья из США Шакарри Ричардсон, считает что решение МОК на выступление Валиевой - это расовая дискриминация.— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) February 15, 2022
Вот только в анализах американской бегуньи нашли марихуану, да и сама она призналась, что курила перед самим выступлением. Но это другое.. pic.twitter.com/0D2hClbO25
Или Валиева, как писали в Сети, «пожилой белый мужик»?
Источник:
- В МОК объяснили, как «допинг» попал в организм фигуристки Валиевой
- МОК отменит церемонию награждения, если в тройку призёров войдёт Камила Валиева
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В данном случае правильно писать "е.б.а.н.у.т.а.я укуренная обезьяна с нестрижеными ногтями и носом гориллы, изошедшая на говно от зависти".
Наркоманка гребанная