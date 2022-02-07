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Российские фигуристы досрочно завоевали "золото" на Олимпиаде-2022

Российские фигуристы досрочно завоевали "золото" на Олимпиаде-2022 (3 фото)

Автор:
07 февраля 2022 08:16
Сообщество : Спорт
Метки: Олимпиада-2022   Победа   Россия   Спорт   золото   интересное   награды   фигурное катание   
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Сборная России по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Камила Валиева стала первой девушкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

После того как Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольной программе и принесли нашей сборной 9 очков, у соперников не осталось шанса получить золото. На счету отечественной команды перед выступлением одиночниц — 64 очка. У сборной США 58 очков, у японцев — 54.

Кроме Синициной и Кацалапова сборную России на турнире представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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Кроме "золота" у наших фигуристов ещё одно достижение. Камила Валиева первая девушка, исполнившая четверной прыжок на Олимпийских играх, сообщает Олимпийский комитет России.

Это золото командного олимпийского турнира фигуристов стало для наших вторым в истории. Первое отечественная команда взяла на Играх в Сочи в 2014 году.

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Метки: Олимпиада-2022   Победа   Россия   Спорт   золото   интересное   награды   фигурное катание   
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2  комментария
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Алксандр Шевченко Час назад
Мои самые искренние поздравления, хоть мне и некогда следить. Молодцы.
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Ярик 5 минут назад
Камила даже с падением вынесла по очкам всех соперниц. Молодцы!!!!
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