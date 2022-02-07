Российские фигуристы досрочно завоевали "золото" на Олимпиаде-2022

После того как Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольной программе и принесли нашей сборной 9 очков, у соперников не осталось шанса получить золото. На счету отечественной команды перед выступлением одиночниц — 64 очка. У сборной США 58 очков, у японцев — 54.

Кроме Синициной и Кацалапова сборную России на турнире представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.