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В МОК объяснили, как «допинг» попал в организм фигуристки Валиевой

В МОК объяснили, как «допинг» попал в организм фигуристки Валиевой (5 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 12:33
Сообщество : Спорт
Метки: Камила Валиева   Олимпиада-2022   допинг   мок   расследование   
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Объяснение российской фигуристки о «бытовом загрязнении» удовлетворило Спортивный арбитражный суд.

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд рассказал, что запрещённое в 2015 году вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки из-за её дедушки, который принимает этот препарат для сердца. Эту версию, по словам Освальда, на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) озвучила сама спортсменка.


«Ее аргумент был в том, что загрязнение (бытовое) случилось из-за препарата, который принимал ее дедушка», - добавил спортивный чиновник.


По версии российской стороны, Валиева выпила воды из «дедушкиного» стакана, в котором находились остатки препарата. Именно этот аргумент и «защищённый» возраст юной спортсменки сыграли решающую роль в решении CAS, который постановил допустить Валиеву до соревнований в одиночном катании.

Людям несведущим такая линия защиты может показаться абсурдной, но в «антидопинговых» делах она самая перспективная. В 2021 году российские юристы таким образом спасли от дисквалификации легкоатлета Сергея Шубенкова, который за несколько месяцев до Олимпийских игр в Токио сдал положительный тест на допинг. Защита доказала, что запрещённое вещество попало в организм спортсмена из-за бытового загрязнения. Младший сын Шубенкова принимал таблетки из запрещённого списка WADA. Перед приёмом они размельчались в порошок, и микрочастицы остававшиеся на поверхности кухонного стола и стали причиной положительного допинг-теста. Разбирательство по делу Валиевой ещё не закончено. И наверняка оно продолжится и после Олимпиады в Пекине.


А тем временем российские спортсмены продолжают завоевывать медали:

Биатлонисты шли на золото, но на последнем этапе Эдуард Латыпов допустил несколько ошибок, из-за которых после финиша не смог сдержать эмоций:

У конькобежцев серебро:

Источник:

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Метки: Камила Валиева   Олимпиада-2022   допинг   мок   расследование   
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61k
Андрей Час назад
Вот теперь всем, кто продолжит оскорблять нашу спортсменку, можно будет напомнить и других спортсменов - иностранных - которым это "бытовое загрязнение" признали без лишних разбирательств.
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3k
satra 2 минуты назад
Хотелось бы прояснить.
В шахматных терминах это называется "вилка".
Что-то, в нарушении процедур, нашли в декабрьских пробах. Пробы, взятые непосредственно на Олимпиаде, чистые.
Дальше сама "вилка" 1 и 2.

1. Если будет отрицание самого факта наличия допинга, то будет разбирательство, которое закончится после Олимпиады. Да, спортсмена оправдают, но поезд уже уйдёт. И такое с нашими спортсменами УЖЕ было. Олимпиада в Корее в 2018 году очень показательна в этом плане.

2. Вариант признания факта наличия, но в размере "бытового загрязнения". В этом случае спортсмен в силу юридических моментов (возраст) принимает участие в Олимпиаде, но а) морально выбитый из колеи (это поправимо) б) многие будут полагать, что спортсмен принимал участие в Олимпиаде на допинге. Признайтесь, многие даже тут это и держали в голове. Но спорная проба была взята в начале декабря.

Еще раз, олимпийские пробы чистые.

Есть такое выражение "красота спасет мир". Даже как человек не интересующийся фигурным катанием, был реально поражён выступлением Камилы Валиевой. Это вот красиво. Вот этим стоит гордится, что ты живешь в одно время с этим. Как голом Месси или Паши Дацюка, как бегом Уссейна Болта, как заплывом Саши Попова, как заездом Сенны. Такого не так уж много в нашей жизни.

П.С. простите за пафос.
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7k
Мариус 4 минуты назад
"Перед приёмом они размельчались в порошок, и микрочастицы остававшиеся на поверхности кухонного стола" (с)

...и как мне теперь избавиться от образа Шубенкова лижущего стол?
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17k
Vital Idol 5 минут назад
Стоит отметить, что спортивный врач Камилы Валиевой уже оказывался в центре допинговых скандалов. В 2007 году возле отеля в Люцерне, где останавливалась сборная России по гребле во время чемпионата мира, нашли оборудование для внутривенных инъекций оно валялось прямо на траве. Расследование выявило на оборудовании ДНК российских гребцов.

В причастности Шветского к ситуации с Валиевой сомневаться не приходится: на протоколе допинг-контроля юной фигуристки в графе «ФИО врача» стоит «Швецкий Ф. М.»

Именно низкий уровень компетентности врача мог привести к положительной пробе Валиевой, уверен заведующий кардиологическим отделением одной из московских больниц, с которым поговорил Центр «Досье». Как и другой наш собеседник, он считает, что ни обнаруженный в анализах триметазидин, ни Гипоксен, который официально принимала фигуристка, не имеют доказанной эффективности.

https://dossier.center/kamila/https://dossier.center/kamila/
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2k
Sergius SPb 16 минут назад
Говеный спорт,гонка химиков. По херу.
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104
eutace 24 минуты назад
так под таким предлогом можно что угодно принимать
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16k
sssss3 36 минут назад
Те кто пи.здят про нелепую отмазку и прочую куйню, объясните мне химику, почему в других пробах взятых РАНЕЕ и ПОЗДНЕЕ нет следов этого препарата??? И почему Вас не насторожило само определение "следы запрещенного вещества".
Дело в том что концентрации таковы, что это именно не приём препарата, а именно "следы".
Безграмотные необразованные людишки любят обсуждать то, в чём ни куя не разбираются. Это повышает их нищую самооценку и будоражит чувство собственного убогого величия.
Но куда мне спорить с биохимиками и биоинженерами, которые всё знают о вакцинах, вирусах, а сами еле 8 классов закончили на 3.....
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13k
aalexey3 50 минут назад
Ну спалились, ну придумайте хотя-бы отмазку нормальную. Мол выпила дедову таблетку случайно, думая что витаминка. А это позор какой-то нелепейшие отмазки... Стакан после деда облизнула...
А про биатлон вообще молчу - так позорно просрать золото! Правильно тренер сказал: С таким отрывом Латыпов расслабился и уже повесил на шею золотую медаль - и вот результат. Норвежцы (те самые которые без ингаляторов бегут) тоже мазали, тот-же Бё, но собрались и золото в кармане! Кстати уже одиннадцатое.
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3k
Frank Borman Час назад
Хорошо что не хлебнула из стакана бабушки. А то там такой коктейль из анаболиков, стероидов и кардиостимуляторов, что боже упаси.
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8k
Hunson Abadeer Час назад
такая отмазка нелепаЯ...
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19k
KOSTELLO Час назад
Мрази, доведут девочку до нервного срыва, вы.б.лядки
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2k
Сладких снов Час назад
Не пей из лужи козленочком станешь! - говорила Сестрица-Аленушка Братецу-Иванушке. Не послушался ее Братец-Иванушка, напился из лужи. И помолодел.
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2k
fraxinus Час назад
МОК нашел дурно звучащую официальную формулировку чтоб кое-как замять дело.
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17k
_Tango_ Час назад
"но в «антидопинговых» делах она самая перспективная" - Эта защита работает только тогда, когда дозы вещества в допинг-пробе микроскопические, практически гомеопатия. Специалистам понятно, что вещество не принималось для каких-то результатов, и поэтому объяснение о загрязнении прокатывает. С большими объемами никакой бы дедушка не спас.
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2k
Broscan 2 часа назад
Можно не читать,обычная борьба фармацевтов,у кого лучше и быстрее выходит из организма вся шняга!

По теннису видно особенно у баб,кто что принимает


Ну прям Майк Тайсон !
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Хорошо что она случайно из миски Шарика не хлебнула, вообще пиз@дец бы был
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