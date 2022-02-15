В МОК объяснили, как «допинг» попал в организм фигуристки Валиевой

Объяснение российской фигуристки о «бытовом загрязнении» удовлетворило Спортивный арбитражный суд.
Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд рассказал, что запрещённое в 2015 году вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки из-за её дедушки, который принимает этот препарат для сердца. Эту версию, по словам Освальда, на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) озвучила сама спортсменка.
«Ее аргумент был в том, что загрязнение (бытовое) случилось из-за препарата, который принимал ее дедушка», - добавил спортивный чиновник.
По версии российской стороны, Валиева выпила воды из «дедушкиного» стакана, в котором находились остатки препарата. Именно этот аргумент и «защищённый» возраст юной спортсменки сыграли решающую роль в решении CAS, который постановил допустить Валиеву до соревнований в одиночном катании.
Людям несведущим такая линия защиты может показаться абсурдной, но в «антидопинговых» делах она самая перспективная. В 2021 году российские юристы таким образом спасли от дисквалификации легкоатлета Сергея Шубенкова, который за несколько месяцев до Олимпийских игр в Токио сдал положительный тест на допинг. Защита доказала, что запрещённое вещество попало в организм спортсмена из-за бытового загрязнения. Младший сын Шубенкова принимал таблетки из запрещённого списка WADA. Перед приёмом они размельчались в порошок, и микрочастицы остававшиеся на поверхности кухонного стола и стали причиной положительного допинг-теста. Разбирательство по делу Валиевой ещё не закончено. И наверняка оно продолжится и после Олимпиады в Пекине.
А тем временем российские спортсмены продолжают завоевывать медали:
Биатлонисты шли на золото, но на последнем этапе Эдуард Латыпов допустил несколько ошибок, из-за которых после финиша не смог сдержать эмоций:
У конькобежцев серебро:
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В шахматных терминах это называется "вилка".
Что-то, в нарушении процедур, нашли в декабрьских пробах. Пробы, взятые непосредственно на Олимпиаде, чистые.
Дальше сама "вилка" 1 и 2.
1. Если будет отрицание самого факта наличия допинга, то будет разбирательство, которое закончится после Олимпиады. Да, спортсмена оправдают, но поезд уже уйдёт. И такое с нашими спортсменами УЖЕ было. Олимпиада в Корее в 2018 году очень показательна в этом плане.
2. Вариант признания факта наличия, но в размере "бытового загрязнения". В этом случае спортсмен в силу юридических моментов (возраст) принимает участие в Олимпиаде, но а) морально выбитый из колеи (это поправимо) б) многие будут полагать, что спортсмен принимал участие в Олимпиаде на допинге. Признайтесь, многие даже тут это и держали в голове. Но спорная проба была взята в начале декабря.
Еще раз, олимпийские пробы чистые.
Есть такое выражение "красота спасет мир". Даже как человек не интересующийся фигурным катанием, был реально поражён выступлением Камилы Валиевой. Это вот красиво. Вот этим стоит гордится, что ты живешь в одно время с этим. Как голом Месси или Паши Дацюка, как бегом Уссейна Болта, как заплывом Саши Попова, как заездом Сенны. Такого не так уж много в нашей жизни.
П.С. простите за пафос.
...и как мне теперь избавиться от образа Шубенкова лижущего стол?
В причастности Шветского к ситуации с Валиевой сомневаться не приходится: на протоколе допинг-контроля юной фигуристки в графе «ФИО врача» стоит «Швецкий Ф. М.»
Именно низкий уровень компетентности врача мог привести к положительной пробе Валиевой, уверен заведующий кардиологическим отделением одной из московских больниц, с которым поговорил Центр «Досье». Как и другой наш собеседник, он считает, что ни обнаруженный в анализах триметазидин, ни Гипоксен, который официально принимала фигуристка, не имеют доказанной эффективности.
https://dossier.center/kamila/https://dossier.center/kamila/
Дело в том что концентрации таковы, что это именно не приём препарата, а именно "следы".
Безграмотные необразованные людишки любят обсуждать то, в чём ни куя не разбираются. Это повышает их нищую самооценку и будоражит чувство собственного убогого величия.
Но куда мне спорить с биохимиками и биоинженерами, которые всё знают о вакцинах, вирусах, а сами еле 8 классов закончили на 3.....
А про биатлон вообще молчу - так позорно просрать золото! Правильно тренер сказал: С таким отрывом Латыпов расслабился и уже повесил на шею золотую медаль - и вот результат. Норвежцы (те самые которые без ингаляторов бегут) тоже мазали, тот-же Бё, но собрались и золото в кармане! Кстати уже одиннадцатое.
Юристы сработали на опережение. Если бы начали отрицать сам факт наличия, то рассмотрение затянулось бы и олимпиада для Камилы закончилась бы. Причем негативный PR был ровно такой же, только минус олимпиада.
А так "бытовое загрязнение" и дальнейшее участие.
Что, когда, от кого и так далее - будут теперь разбираться после олимпиады.
Размер "незначительного присутствия" зачастую говорит не о регулярном применение с целью получения какой-то выгоды, а о разовом вбросе в организм перед или во время соревнования. Бутылочку подменили и всё. Напомню, как в свое время травили баскетбольный ЦСКА, там часть людей в больничку попали.
Да, сервис должен следить и за такими вещами, но, видимо, где-то не уследили.
Еще раз, допинг не помогает пластике или 4-му прыжку. И Камилу целенаправленно готовили к Пекину. Кто и что есть Этери Тутберидзе вполне известно даже людям, кто фигурку смотрит раз в 4 года. И давать в таких условиях что-то спортсмену, рисковать карьерой - это сомневаться в квалификации тренера. А это ну вот совсем глупость.
По теннису видно особенно у баб,кто что принимает
Ну прям Майк Тайсон !
А в США негритянки обычно жирные ой-ой.
На этих фотках общее только то, что у них в руках ракетка.
Я даже не уверен, что на первом фото женщина.