В МОК объяснили, как «допинг» попал в организм фигуристки Валиевой

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд рассказал, что запрещённое в 2015 году вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки из-за её дедушки, который принимает этот препарат для сердца. Эту версию, по словам Освальда, на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) озвучила сама спортсменка.





«Ее аргумент был в том, что загрязнение (бытовое) случилось из-за препарата, который принимал ее дедушка», - добавил спортивный чиновник.





По версии российской стороны, Валиева выпила воды из «дедушкиного» стакана, в котором находились остатки препарата. Именно этот аргумент и «защищённый» возраст юной спортсменки сыграли решающую роль в решении CAS, который постановил допустить Валиеву до соревнований в одиночном катании.