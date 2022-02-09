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На Олимпиаде в Пекине назревает первый скандал: Западные СМИ обвиняют российских фигуристов в допинге

На Олимпиаде в Пекине назревает первый скандал: Западные СМИ обвиняют российских фигуристов в допинге (5 фото)

Автор:
09 февраля 2022 14:35
Сообщество : Спорт
Метки: Олимпиада-2022   Россия   допинг   мок   новости   пекин   скандал   фигурное катание   
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5

Мы стали забывать о том, что такое допинг и скандал. Но в Пекине назревает именно он.

Западные СМИ с самого утра пишут, что результаты командных выступлений по фигурному катанию могут быть пересмотрены из-за положительного допинг-теста у российских фигуристов, который был сдан одним из спортсменов еще до начала Олимпиады.

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На фоне этих новостей четверо российских спортсменов, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, не вышли сегодня на тренировку.


В Международном олимпийском комитете подтвердили, что сейчас ведется расследование, фигурантами которого являются призеры.

«В это дело вовлечены спортсмены, которые выиграли медали. Все делают всё возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее», — заявил представитель МОК Марк Адамс.

Пока канадские СМИ в предвкушении возможного получения бронзового комплекта медалей. Такое может произойти, если российских спортсменов дисквалифицируют.

Спортивный юрист Артем Пацев объяснил, что автоматически золото у сборной никто не может отобрать, так как подозрение вызывает допинг-проба, взятая до начала Олимпиады.

"Автоматическое аннулирование результата команды подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования", — заявил Пацев.

Между тем заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала новость о допинг-скандале с участием наших фигуристов:

"Этого не может быть! На нас могут кивать, но у нас все чистые"

В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что они не располагают никакой дополнительной информацией по поводу подозрительного результата допинг-теста.

Источник:

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Метки: Олимпиада-2022   Россия   допинг   мок   новости   пекин   скандал   фигурное катание   
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829
Hallo FreeSpace 2 часа назад
А какой допинг может быть в фигурном катании ?
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−59
Племянник Путина 2 минуты назад
ну ясен хрен что наши на фарме ))) наши здоровые же люди, вот для них всё что сложнее воды по составу, уже допинг. Это остальные спортсмены гнилы хворые, без тонны лекарств и шагу ступить не могут, а тут таможня лекарства не впустила и в натурашку они сливают олимпиаду в отличии от наших и китайцев.
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2k
Андрей 10 минут назад
Там без допинга нет ни одного участника ни от одной страны. Просто есть запрещенные допинги и пока еще не запрещенные.
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24k
Ваня 11 минут назад
началось в колхозе утро - утопили трактор...
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2k
Dema 12 минут назад
Назовите мне место где русских не дрочат?
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13k
Алекс 14 минут назад
Допинг у них один - по 8-9 часов ежедневной тренировки на льду....
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−6
хлебосол 17 минут назад
ничего нового. наркоманы обыкновенные
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11k
Inlex 22 минуты назад
Западу надо сразу вспоминать порошок Колина Паулла в Совбезе ООН. Запд соврет - много не возьмет. Если честно у них выиграть не получается - вдаются в обман, поклёп и провокации.
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6k
SR Полчаса назад
Большой спорт - это уже давно соревнования фармацевтических концернов. Выигрывает тот, у кого они лучше. И все эти сказки про честную борьбу, этику спортсменов и т.д. - чушь для идиотов.
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3k
Григорий Бабкин 41 минуту назад
Откровенный пиз-дёж.
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11k
Oleg 48 минут назад
я чес говоря ничего не понимаю. кто , что нагнетает акромя авторов вот таких вбросов? есть результаты тестов? нет. когда будут их опубликуют и станет всё ясно. есть допинг или нет допинга. а вот это вот всё сейчас... о чём всё это? хайпануть, как нас притесняют?
или есть какое - то решение, которое можно обсудить? у кого-то возникли подозрения в наличии допинга- есть подозрения, есть пробы А, пробы Б - проверяют, объявляют результаты, а дальше либо медали, либо дисквалификация. сколько можно в обычный спортивный процесс тащить вот эти вот все нагнетания - мол нас гнобят, а мы не виноватые?
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71k
7guest 48 минут назад
Интересно, а шахматисты, например, употребляют допинг, и если да, то какой?
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20
KONNIK 50 минут назад
А вы думали чего из-за америкоса медали не вручили?Тянут время.И накидываются своей шакальей стаей*западные СМИ*.Так сами виноваты.Без флага,без гимна,сами согласились.Нравится,не нравится-терпи моя красавица.В.В.П
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1k
Мрачный Жнец Час назад
СМИ обвиняют?
У них и пробы есть, и тесты... Или просто голословные выдумки, высосанные из пальца?
Тут и WADA не особо верят, не говоря уже о журналюгах.
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2k
Frank Borman Час назад
Западные мрази не умеют проигрывать. Ни в спорте, ни в политике, ни в бизнесе.
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113
Царь Час назад
И опять бравада
От Западной WADA.
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8k
Ф Ив Час назад
В честной борьбе победить не удалось, теперь в ход пошли обвинения в приеме допинга.
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13k
ss Час назад
А что тут удивительного?! Сами встали в позу, сами, как приказали раздвинули ягодицы, а теперь удивляются. Нет, господа. Коль скоро вы в костюмчиках из серой мешковины, с тряпочкой вместо флага и "какой-то музычкой" вместо гимна уже готовы к коитусу - получите поглубже.
Но погодите, дойдёт и до заглота...
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1k
БУЛЬБАШ 2 часа назад
Понеслась п.и.з.д.а по кочкам!!!
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9k
Кенвуд 2 часа назад
Кто нашим СМИ мешает поливать говном команды США, Канады и других гейроповцев
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442
Faithless Кенвуд 46 минут назад
Отсутствие необходимости
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Шо, опять "мельдоний"? Блин, эта тема как с правами человека и агрессией - всегда прокатывает, даже в самых нелепых вариантах?
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