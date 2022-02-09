На Олимпиаде в Пекине назревает первый скандал: Западные СМИ обвиняют российских фигуристов в допинге

Мы стали забывать о том, что такое допинг и скандал. Но в Пекине назревает именно он.
Западные СМИ с самого утра пишут, что результаты командных выступлений по фигурному катанию могут быть пересмотрены из-за положительного допинг-теста у российских фигуристов, который был сдан одним из спортсменов еще до начала Олимпиады.
На фоне этих новостей четверо российских спортсменов, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, не вышли сегодня на тренировку.
В Международном олимпийском комитете подтвердили, что сейчас ведется расследование, фигурантами которого являются призеры.
«В это дело вовлечены спортсмены, которые выиграли медали. Все делают всё возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее», — заявил представитель МОК Марк Адамс.
Пока канадские СМИ в предвкушении возможного получения бронзового комплекта медалей. Такое может произойти, если российских спортсменов дисквалифицируют.
Спортивный юрист Артем Пацев объяснил, что автоматически золото у сборной никто не может отобрать, так как подозрение вызывает допинг-проба, взятая до начала Олимпиады.
"Автоматическое аннулирование результата команды подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования", — заявил Пацев.
Между тем заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала новость о допинг-скандале с участием наших фигуристов:
"Этого не может быть! На нас могут кивать, но у нас все чистые"
В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что они не располагают никакой дополнительной информацией по поводу подозрительного результата допинг-теста.
Источник:
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https://rusada.ru/upload/iblock/98c/Запрещенный список 2022.pdfhttps://rusada.ru/upload/iblock/98c/Запрещенный список 2022.pdf
Считается, что ноотропы способны стимулировать умственную деятельность, активизировать когнитивные функции, улучшать память и увеличивать способность к обучению. Предполагается, что ноотропы увеличивают устойчивость мозга к разнообразным вредным воздействиям, таким как чрезмерные нагрузки или гипоксия.
И еще, на турнирах другая проблема читерство. И с каждым годом она всё более актуальна. Организаторы турниров, ФИДЕ с этим борются. Отбирают телефоны, часы, личные ручки....
Как-то так....
У них и пробы есть, и тесты... Или просто голословные выдумки, высосанные из пальца?
Тут и WADA не особо верят, не говоря уже о журналюгах.
От Западной WADA.
Но погодите, дойдёт и до заглота...