На Олимпиаде в Пекине назревает первый скандал: Западные СМИ обвиняют российских фигуристов в допинге

На фоне этих новостей четверо российских спортсменов, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, не вышли сегодня на тренировку.

В Международном олимпийском комитете подтвердили, что сейчас ведется расследование, фигурантами которого являются призеры.