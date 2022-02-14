Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву к Олимпиаде-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подали апелляции на решение РУСАДА в специальное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине. Спортивный арбитражный суд принял решение в пользу Камилы Валиевой. Она сможет выступить в соревнованиях одиночниц на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает "Чемпионат".

Эта же информация появилась в официальном Телеграм-канале Олимпийского комитета России.