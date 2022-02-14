Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву к Олимпиаде-2022

25 декабря Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. 8 февраля РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение. Всё это время Камила тренировалась перед личным турниром и не знала, сможет ли на него попасть!
Началось всё с того, что 25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. Но выступление Валиевой в личном турнире было под вопросом.
Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подали апелляции на решение РУСАДА в специальное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине. Спортивный арбитражный суд принял решение в пользу Камилы Валиевой. Она сможет выступить в соревнованиях одиночниц на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает "Чемпионат".
Эта же информация появилась в официальном Телеграм-канале Олимпийского комитета России.
Однако, окончательного решения по поводу церемонии награждения командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине пока нет. МОК выступил с официальным заявлением.
Россию могут лишить медали из-за положительной допинг-пробы 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.
«Мы бы хотели, чтобы полное решение (по делу Валиевой) было принято в ближайшее время, но это крайне маловероятно. Процедура на данный момент идет, мы не знаем результата и не знаем, когда он будет. Должен предупредить, что, скорее всего, решение не будет принято в ближайшие часы или дни. Мы находимся в консультациях с национальными олимпийскими комитетами, как быть с церемонией награждения», – передает РИА «Новости» слова Адамса.
Источник:
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1. Кто из "наших" подсунул таблеточку? Вот очень хочется разобраться, прям с "занесением в грудную клетку"!
2. Чё это ВАДА почти полтора месяца чухалась с результатами, при норме в три недели? Вопрос риторический...
Очень бы хотелось пожелать девочке победы, но как же ей она тяжело дастся, такая эмоциональная нагрузка.