FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2680 постов • 412 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву к Олимпиаде-2022

Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву к Олимпиаде-2022 (1 фото)

Автор:
14 февраля 2022 08:56
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Камила Валиева   Олимпиада-2022   РусАДА   Спорт   допинг   тренировки   фигуристка   
1220
1

25 декабря Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. 8 февраля РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение. Всё это время Камила тренировалась перед личным турниром и не знала, сможет ли на него попасть!

Началось всё с того, что 25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. Но выступление Валиевой в личном турнире было под вопросом.

×
×

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подали апелляции на решение РУСАДА в специальное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине. Спортивный арбитражный суд принял решение в пользу Камилы Валиевой. Она сможет выступить в соревнованиях одиночниц на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает "Чемпионат".

Эта же информация появилась в официальном Телеграм-канале Олимпийского комитета России.

Однако, окончательного решения по поводу церемонии награждения командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине пока нет. МОК выступил с официальным заявлением.

«Мы бы хотели, чтобы полное решение (по делу Валиевой) было принято в ближайшее время, но это крайне маловероятно. Процедура на данный момент идет, мы не знаем результата и не знаем, когда он будет. Должен предупредить, что, скорее всего, решение не будет принято в ближайшие часы или дни. Мы находимся в консультациях с национальными олимпийскими комитетами, как быть с церемонией награждения», – передает РИА «Новости» слова Адамса.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Ynews   Камила Валиева   Олимпиада-2022   РусАДА   Спорт   допинг   тренировки   фигуристка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Ф Ив Час назад
Зашел на Реддит в раздел фигурного катания, вы не представляете как бомбит у америкосов в комментариях от этого решения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
−16
Александр 2 минуты назад
Про то, что наши фигуристки выступают под препаратами писать начали еще на прошлой Олимпиаде, тогда наши чиновники орали, что это заговор и клевета, и вот теперь так позорно подставились. Препарат запрещенный, какая-бы ни была доза, взрослого спортсмена уже бы выгнали с Олимпиады. Допинг у девушки нашли на Чемпионате России, тут без разницы - либо она эти таблетки принимала, кстати по возрасту они ей противопоказаны, значит принимала точно не по медицинским показаниям, а по каким-то другим соображениям, а если ей подкинули конкурентки из сборной России, то это тоже особо не красит нашу спортивную федерацию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Теуш Алексей 14 минут назад
У меня два вопроса:
1. Кто из "наших" подсунул таблеточку? Вот очень хочется разобраться, прям с "занесением в грудную клетку"!
2. Чё это ВАДА почти полтора месяца чухалась с результатами, при норме в три недели? Вопрос риторический...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
Александр Полчаса назад
Наши дебилы чиновники ради пустой гонки за медалями угробят весь спорт и здоровье спортсменов. Нахрена эту девочку закачивали таблетками.. Ее конечно сейчас это простили из-за возраста. Тогда после ее проката за нее весь мир радовался, стадион и соперники стоя ей аплодировали, а сейчас от шлейфа допинг-пробы ей уже не отделаться. Да и в целом получается, по итогу получается, что российские спортсмены даже в фигурном катании без допинга уже не могут побеждать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мухамедов Александр Ашурович 41 минуту назад
Ну насколько я помню, то сборная по очкам завоевала золото ещё даже до выступления Камиллы, её выступление просто поставило огромную точку. так что если и лишат медалей то просто потому что РУССКИЕ.
Очень бы хотелось пожелать девочке победы, но как же ей она тяжело дастся, такая эмоциональная нагрузка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
* You All 57 минут назад
ну, я думаю все всё поняли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
93
eutace Час назад
а не надо пить запрещенные препараты, а если это требуется по состоянию здоровья - значит спорт не для неё
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
Егор Ядрин Час назад
Камиле удачи! Виновного привлечь. Подставить так лучшую фигуристку мира... Что у медиков в голове было- не понимаю. Раздолбайство, так проскочит... Неужели сложно следовать протоколу? Выписали запрещенку- пишите бумажку. Дурдом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−13
цысовскЪий Час назад
наркоша
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−82
Племянник Путина Час назад
Да разогнать нахрен все эти вады шмады. Спортсмены все без исключения на фарме, так к чему этот фарс?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Андрей 2 часа назад
Не понимаю, наши же знали, что обязательно будут такие провокации, почему не "подстелили соломки"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 2 часа назад
Ну вот, а рунет уже успел облить дерьмом весь спортивный мир,все олимпийское движение и отдельно норвежцев. Неловко получилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Игорь 2 часа назад
выступить то разрешили, но судьба медалей- зависла как минимум на полгода.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
Егор Ядрин Игорь Час назад
Выступить разрешили- по психике, зато, серьезно ударили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
297
СергейБернатович 2 часа назад
[мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Эффект бумеранга? Что стало с женщиной, у которой Летучая увела мужа (9 фото) Эффект бумеранга? Что стало с женщиной, у которой Летучая увела мужа (9 фото) Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за «душераздирающий» прокат Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за «душераздирающий» прокат Российские фигуристы досрочно завоевали "золото" на Олимпиаде-2022 Российские фигуристы досрочно завоевали "золото" на Олимпиаде-2022 Канадская журналистка призвала уничтожить олимпийское фигурное катание из-за побед России Канадская журналистка призвала уничтожить олимпийское фигурное катание из-за побед России Канадские хоккеистки не вышли на матч со сборной России Канадские хоккеистки не вышли на матч со сборной России На Олимпиаде в Пекине назревает первый скандал: Западные СМИ обвиняют российских фигуристов в допинге На Олимпиаде в Пекине назревает первый скандал: Западные СМИ обвиняют российских фигуристов в...
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30513



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Печальные мемы, которые не поймут дети... но полностью прочувствуют взрослые
5
120
Печальные мемы, которые не поймут дети... но полностью прочувствуют взрослые
Советский пионерский лагерь, как это было
2
174
Советский пионерский лагерь, как это было
Набирающие популярность в сообществах
Маск засоряет наше небо своими спутниками
0
31
Маск засоряет наше небо своими спутниками
Сны ацтеков и реальность
1
4
Сны ацтеков и реальность
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз?
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
2
1

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#страна#комментарии#gif#сарказм#Спорт#животные#мемы
#факты#картинки#люди#Россия#Приколы#космос#сатира#Украина#знаменитости#нацизм
#Юмор#интересно#фотографии#кино#интересное#новости#подборка#девушки#истории#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться