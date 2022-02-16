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В допинг-пробе Камилы Валиевой обнаружили сразу три препарата для улучшения работы сердца

В допинг-пробе Камилы Валиевой обнаружили сразу три препарата для улучшения работы сердца (3 фото)

Автор:
16 февраля 2022 10:20
Сообщество : Спорт
Метки: Валиева   допинг   интересное   мок   олимпиада   фигурное катание   фото   
2005
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Американское антидопинговое агентство заявило, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли сразу препарата для улучшения работы сердца. В совокупности они улучшают выносливость.

Издание The New York Times сослалось на руководителя USADA Трэвиса Тайгарта. По его словам, в допинг-пробе 15-летней фигуристки обнаружили триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Из всех этих препаратов только триметазидин запрещён для спортсменов. Но, по словам руководителя, эти препараты в совокупности могут улучшить выносливость спортсмена.

“Это три вида веществ — два из которых разрешены, а одно запрещено”, - сказал Трэвис Тигарт, исполнительный директор антидопингового агентства Соединенных Штатов, когда ему сообщили об открытии. Он добавил, что преимущества такой комбинации “по-видимому, направлены на повышение выносливости, снижение усталости и повышение эффективности использования кислорода”.

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Пока не закончится разбирательство, результаты Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными. Об этом сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под "звёздочкой". Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира", — сказал Адамс на брифинге.

При этом он отметил, что пока все выводы по поводу допинг-пробы неуместны, так как Спортивный арбитражный суд (CAS) ещё не закончил своё разбирательство.

Тем временем на саму Камилу Валиеву свалился хейт от иностранных спорстменов. Американская фигуристка Эшли Вагнер в Twitter заявила, что Валиевой вообще не должно быть на Олимпийских играх.

Валиева стала лидером в короткой программе 15 февраля и завоевала золото. Фигуристка получила 82,16 балла. На втором месте россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла.

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Метки: Валиева   допинг   интересное   мок   олимпиада   фигурное катание   фото   
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1k
GoInDown 58 минут назад
ДА пшли они на...й вместе со своими экспертами.
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4k
Артур Гевондян 2 минуты назад
Забыли "честно" засуженного Немова пользу американца, когда Алексею пришлось лично успокаивать возмущённых болельщиков?
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ovsanrf 4 минуты назад
задолбал этот USADAсо своими фейками.Пробу на L карнитин и гипоксен никто никогда не делает,это разрешенные БАДЫ.
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2k
vagon1 Полчаса назад
Немного не в теме, разъясните, пжлста.
Российские спортсмены сдают пробы через Русада, потом эти пробы, как в данном случае оказываются в Швеции. Там через несколько месяцев находят запрещённые препараты.
Так?
А что, мы до сих пор верим западным странам на слово, что они не могут подменить пробы или вписать туда любую хрень?!
Как осуществляется контроль за допинг-пробами, когда они покидают РФ?
Или джентльменам принято верить на слово?
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904
Andy Полчаса назад
Пфф! Ну и чё? Подумаешь, удивили. Это нормально сейчас, спросите у норвежцев, они препарат от астмы жрут уже десятилетие и ничего, все норм.
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8k
Ф Ив 37 минут назад
Подождите, еще немного и у нее в крове обнаружат уран, у Щербаковой торий, а у Трусовой плутоний, а то какая же ракета и без плутония.
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1k
Linusya 52 минуты назад
н-да, сейчас отмазаться что из дедушкиного стакана выпила сложнее будет
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17k
ЦСКА 55 минут назад
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2k
Sergius SPb 57 минут назад
Эта карусель навечно что ли?
Химическая херня.Шоу.Бабло. Политика. Деньги.
Где спорт-то? А нет его. Давно уже нет. Превратили игры хрен знает во что.
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6k
SR Час назад
Вы не понимаете. Она просто из дедушкина стакана постоянно пьет, не моя его, вот и попадают препараты запрещенные.
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43k
dima423 Час назад
казалось бы причем тут USADA?)
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2k
Denis Час назад
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1k
Mixan Час назад
Унижают Россию ,любыми способами ..Смотрел выступление Валиевой ..Блестяще ,просто красиво !!!
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49k
zloykoyot Час назад
И это пишут представители страны, у которых 2/3 команды принимает препараты по медицинским исключениям. 3,14дарасы.
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465
Шурман Час назад
Ясно , американцы уже 3 нашли , на Украину Россия не напала теперь решили на ребенке отыграться . Пора уже долбануть по Америке что бы хвосты прижали и все , мир в всем мире
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465
Шурман Опиум для народа Час назад
Да без проблем :) НАТО как раз от мерня в 1.5 км , совет Европы и Парламент в 2х км :) я в центре . Только сообщите когда ракеты полетят я хоть бутылку пива открою :)
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