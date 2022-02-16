В допинг-пробе Камилы Валиевой обнаружили сразу три препарата для улучшения работы сердца

Американское антидопинговое агентство заявило, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли сразу препарата для улучшения работы сердца. В совокупности они улучшают выносливость.
Издание The New York Times сослалось на руководителя USADA Трэвиса Тайгарта. По его словам, в допинг-пробе 15-летней фигуристки обнаружили триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Из всех этих препаратов только триметазидин запрещён для спортсменов. Но, по словам руководителя, эти препараты в совокупности могут улучшить выносливость спортсмена.
“Это три вида веществ — два из которых разрешены, а одно запрещено”, - сказал Трэвис Тигарт, исполнительный директор антидопингового агентства Соединенных Штатов, когда ему сообщили об открытии. Он добавил, что преимущества такой комбинации “по-видимому, направлены на повышение выносливости, снижение усталости и повышение эффективности использования кислорода”.
Пока не закончится разбирательство, результаты Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными. Об этом сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
"Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под "звёздочкой". Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира", — сказал Адамс на брифинге.
При этом он отметил, что пока все выводы по поводу допинг-пробы неуместны, так как Спортивный арбитражный суд (CAS) ещё не закончил своё разбирательство.
Тем временем на саму Камилу Валиеву свалился хейт от иностранных спорстменов. Американская фигуристка Эшли Вагнер в Twitter заявила, что Валиевой вообще не должно быть на Олимпийских играх.
This feels so real now. She should not be on Olympic Ice. A slap in the face to clean athletes in every sport, but to every single woman she is competing against today as well. #figureskating #winterolympics— Ashley Wagner (@AshWagner2010) February 15, 2022
Валиева стала лидером в короткой программе 15 февраля и завоевала золото. Фигуристка получила 82,16 балла. На втором месте россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла.
Источник:
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Российские спортсмены сдают пробы через Русада, потом эти пробы, как в данном случае оказываются в Швеции. Там через несколько месяцев находят запрещённые препараты.
Так?
А что, мы до сих пор верим западным странам на слово, что они не могут подменить пробы или вписать туда любую хрень?!
Как осуществляется контроль за допинг-пробами, когда они покидают РФ?
Или джентльменам принято верить на слово?
Химическая херня.Шоу.Бабло. Политика. Деньги.
Где спорт-то? А нет его. Давно уже нет. Превратили игры хрен знает во что.