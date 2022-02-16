В допинг-пробе Камилы Валиевой обнаружили сразу три препарата для улучшения работы сердца

Издание The New York Times сослалось на руководителя USADA Трэвиса Тайгарта. По его словам, в допинг-пробе 15-летней фигуристки обнаружили триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Из всех этих препаратов только триметазидин запрещён для спортсменов. Но, по словам руководителя, эти препараты в совокупности могут улучшить выносливость спортсмена.

“Это три вида веществ — два из которых разрешены, а одно запрещено”, - сказал Трэвис Тигарт, исполнительный директор антидопингового агентства Соединенных Штатов, когда ему сообщили об открытии. Он добавил, что преимущества такой комбинации “по-видимому, направлены на повышение выносливости, снижение усталости и повышение эффективности использования кислорода”.