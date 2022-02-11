FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2669 постов • 411 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
МОК оспорит решение РУСАДА о снятии запрета на выступления Валиевой

МОК оспорит решение РУСАДА о снятии запрета на выступления Валиевой (3 фото)

Автор:
11 февраля 2022 08:22
Сообщество : Спорт
Метки: CAS   Ynews   Валиева   РусАДА   Спорт   апелляция   мок   фигурное катание   
1957
3

Похоже, история с нашей фигуристкой пока еще не закончена. Международный Олимпийский Комитет пошел в атаку.

МОК подает апелляцию в в Спортивный арбитражный суд и попытается оспорить решение, принятом РУСАДА в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Вчера после разбирательства с допинг-пробой со спортсменки был снят запрет на тренировки и выступления на Олимпиаде. Несмотря на официальное подтверждение о наличии в декабрьском тесте Валиевой микроследов запрещенного препарата, девушку не отстранили от соревнований. МОК такую пощечину не стерпел.


"Выездной панели CAS необходимо принять решение о допуске спортсменки до соревнований до 15 февраля, когда стартуют олимпийские соревнования в женском одиночном катании", - сообщает агентство ТАСС.


×
×

Напомним, что та самая допинг-проба была взята в Валиевой еще 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Почему ее результаты были обнародованы только сейчас, непонятно многим.


Следы триметазидина, которые были обнаружены в пробе Валеевой, косвенно на спортивные результаты не влияют. Этот старый препарат, поддерживающий метаболизм сердца и сосудов, не является допингом, однако он находится в перечне запрещенных WADA препаратов. Как, впрочем, и тонна других, наряду с мельдонием и общеупотребимым ринофлоимуцилом (лекарством от насморка) и мочегонным диакарбом.


Вне спорта триметазидин назначают в основном пациентам с проблемами сердца, с такими патологиями, где требуется увеличить поступление энергии/ресурса в клетку. Кардиологи также могут рекомендовать этот препарат при брадикардии. Кстати, заниженный пульс - обычное явление для спортсменов. Каким образом и кто рекомендовал Валиевой принимать триметазидин, остается невыясненным. Ясно одно: поскольку официального разрешения на употребление препарата у Валеевой не было, даже остаточные следы его в пробах могут изрядно подпортить карьеру фигуристки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: CAS   Ynews   Валиева   РусАДА   Спорт   апелляция   мок   фигурное катание   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Mike Miller 58 минут назад
Я попробую пояснить позицию МОК для местно патриотичной публики.
Итак.
РУСАДА не закончила разбирательство по делу. Дисквалификация ещё возможна. Решения ещё нет. И обычно, пока идет такое разбирательство, спортсмен отстраняется от участия в соревнованиях. В данном случае, запрет на участие по просьбе федерации фигурного катания РФ РУСАДА сняла.

МОК не устраивает такой подход. И МОК обратился в арбитраж, чтобы те "закрыли дело". Или дисквалификация, или снятие всех возможных санкций со спортсменки по этому делу в будущем.
МОК пытается добиться этого по той же причине, по которой отстраняют спортсменов на время разбирательств - чтобы не пересматривать итоги соревнований, если разбирательства приведут к дисквалификации спортсмена.

Всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
АлексЮстасу 7 минут назад
Складывается впечатление, что только в России этот чёртов допинг едят на завтрак-обед-ужин, а в других странах о нём и слыхом не слыхивали. Вся эта предвзятая ситуация, конечно же, выбивает наших спортсменов и болельщиков из колеи. К этому нельзя подготовиться заранее. родченки (не могу писать с заглавной буквы) так и будут появляться то тут, то там.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Notan Blaine 16 минут назад
Если наши чиновники из ОК не решат проблемы с допингом "только" у русских, а чиновники из правительства не заставят этот балаган закончится, единственное решения для всех российских спортсменов будет смена гражданства. Именно этого запад и добивается, а для этого пойдут на любую подлость, подкупы, угрозы, двойные стандарты и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Батончик с маком 44 минуты назад
Надо круглосуточно за Родниной следить. Эта паскуда уже накидала говнеца на вентилятор. Уже не первый раз лижет врагам. Так что может повторить "подвиг" Родченкова и свалить в пиндостан к доченьке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75
Andreas Charakambus Батончик с маком 19 минут назад
По-Вашему это Роднина подсыпала Валиевой запрещенный препарат?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Нескучный сад 46 минут назад
Какая разница что это за препарат? Чёрным по белому написано, что он запрещен. Нахрена его принимать? Тем более, что "невлияющий" препарат оказывается влияет: "...где требуется увеличить поступление энергии/ресурса в клетку." Так что не нужно тут в уши это пропагандистское гуано заливать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
albedo Час назад
Я не понял - разве не МОК решает снять спортсмена или нет?
Все эти допинговые агентства они же ПРИ МОК, а не наоборот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Долой банальщину. Дарите моменты, которые точно не забудутся Долой банальщину. Дарите моменты, которые точно не забудутся "Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос журналиста "Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос журналиста "Я советую всем русским СМИ заткнуться": Тарасова - о скандале с допинг-пробами Валиевой "Я советую всем русским СМИ заткнуться": Тарасова - о скандале с допинг-пробами Валиевой С Валиевой сняли отстранение, российским олимпийцам оставили командное "золото" С Валиевой сняли отстранение, российским олимпийцам оставили командное "золото" Дистопические игры: пользователей сети удивил лыжный трамплин в Пекине, построенный на месте бывшего завода Дистопические игры: пользователей сети удивил лыжный трамплин в Пекине, построенный на месте... На Олимпиаде в Пекине назревает первый скандал: Западные СМИ обвиняют российских фигуристов в допинге На Олимпиаде в Пекине назревает первый скандал: Западные СМИ обвиняют российских фигуристов в...
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98463



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
57
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
30 мемов про Финляндию, самую счастливую страну в мире
2
210
30 мемов про Финляндию, самую счастливую страну в мире
Набирающие популярность в сообществах
Как в СССР безалкогольные коктейли выдумывали
0
36
Как в СССР безалкогольные коктейли выдумывали
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 9 февраля
0
4
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 9 февраля
Долой банальщину. Дарите моменты, которые точно не забудутся
Долой банальщину. Дарите моменты, которые точно не забудутся
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#интересное#Приколы#дтп#Ynews#автомир#кот#СССР
#факты#прикол#история#картинки#аварии#кино#подборка#Жизнь#новости#фотографии
#интересно#ватермарк#животные#Россия#автомобили#авто аварии#милота#в мире#пекин#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться