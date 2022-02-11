МОК оспорит решение РУСАДА о снятии запрета на выступления Валиевой

Похоже, история с нашей фигуристкой пока еще не закончена. Международный Олимпийский Комитет пошел в атаку.
МОК подает апелляцию в в Спортивный арбитражный суд и попытается оспорить решение, принятом РУСАДА в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Вчера после разбирательства с допинг-пробой со спортсменки был снят запрет на тренировки и выступления на Олимпиаде. Несмотря на официальное подтверждение о наличии в декабрьском тесте Валиевой микроследов запрещенного препарата, девушку не отстранили от соревнований. МОК такую пощечину не стерпел.
"Выездной панели CAS необходимо принять решение о допуске спортсменки до соревнований до 15 февраля, когда стартуют олимпийские соревнования в женском одиночном катании", - сообщает агентство ТАСС.
Напомним, что та самая допинг-проба была взята в Валиевой еще 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Почему ее результаты были обнародованы только сейчас, непонятно многим.
Следы триметазидина, которые были обнаружены в пробе Валеевой, косвенно на спортивные результаты не влияют. Этот старый препарат, поддерживающий метаболизм сердца и сосудов, не является допингом, однако он находится в перечне запрещенных WADA препаратов. Как, впрочем, и тонна других, наряду с мельдонием и общеупотребимым ринофлоимуцилом (лекарством от насморка) и мочегонным диакарбом.
Вне спорта триметазидин назначают в основном пациентам с проблемами сердца, с такими патологиями, где требуется увеличить поступление энергии/ресурса в клетку. Кардиологи также могут рекомендовать этот препарат при брадикардии. Кстати, заниженный пульс - обычное явление для спортсменов. Каким образом и кто рекомендовал Валиевой принимать триметазидин, остается невыясненным. Ясно одно: поскольку официального разрешения на употребление препарата у Валеевой не было, даже остаточные следы его в пробах могут изрядно подпортить карьеру фигуристки.
Источник:
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Итак.
РУСАДА не закончила разбирательство по делу. Дисквалификация ещё возможна. Решения ещё нет. И обычно, пока идет такое разбирательство, спортсмен отстраняется от участия в соревнованиях. В данном случае, запрет на участие по просьбе федерации фигурного катания РФ РУСАДА сняла.
МОК не устраивает такой подход. И МОК обратился в арбитраж, чтобы те "закрыли дело". Или дисквалификация, или снятие всех возможных санкций со спортсменки по этому делу в будущем.
МОК пытается добиться этого по той же причине, по которой отстраняют спортсменов на время разбирательств - чтобы не пересматривать итоги соревнований, если разбирательства приведут к дисквалификации спортсмена.
Всё.
Все эти допинговые агентства они же ПРИ МОК, а не наоборот.