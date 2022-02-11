МОК оспорит решение РУСАДА о снятии запрета на выступления Валиевой

МОК подает апелляцию в в Спортивный арбитражный суд и попытается оспорить решение, принятом РУСАДА в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Вчера после разбирательства с допинг-пробой со спортсменки был снят запрет на тренировки и выступления на Олимпиаде. Несмотря на официальное подтверждение о наличии в декабрьском тесте Валиевой микроследов запрещенного препарата, девушку не отстранили от соревнований. МОК такую пощечину не стерпел.

"Выездной панели CAS необходимо принять решение о допуске спортсменки до соревнований до 15 февраля, когда стартуют олимпийские соревнования в женском одиночном катании", - сообщает агентство ТАСС.