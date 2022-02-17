Опасная живность, сомнительная медицина и другие мрачные факты об окружающем нас

Есть ли кто-то хуже? Южноамериканские оводы Dermatobia hominis, запускают своих личинок под кожу человека. Правда, не самостоятельно. Они откладывают яйца на комаров или клещей, которые потом пьют человеческую кровь. Потомство оводов чувствует изменение температуры, вылупляется и попадает в тело через место укуса. Но заметить это получится не раньше чем через 30 дней, когда личинки вырастут и начнут выползать из-под кожи.

Наверняка, каждый хоть раз пытался прихлопнуть надоедливую осу, после чего она ещё активнее начинала за вами гонятся. Это связано с тем, что они способны запоминать лица людей. Поэтому, если не хотите мести насекомых, нужно не промахиваться. Кстати, вороны тоже запоминают в лицо людей, который, по их мнению, представляют опасность.