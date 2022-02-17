Опасная живность, сомнительная медицина и другие мрачные факты об окружающем нас

Получать новую информацию и открывать для себя какие-то факты – всегда полезно. Правда, некоторые из них порой способны вызвать дискомфорт и чувство тревоги.
Начнём с паразитов. Маловероятно, что кого-то может напугать амеба, если это не Naegleria fowleri родом из Северной Америки. Она обитает в озёрах и реках и представляет для человека серьезную опасность. Попадая через нос, она добирается до мозга и разрушает его. Происходит это в течение 12 дней после неудачного купания, после чего наступает неминуемая смерть, поскольку эффективное лечение так и не было выведено. Naegleria fowleri любит жару, поэтому американцам советуют не купаться в жаркую погоды и зажимать специальными зажимами нос при купании.
Есть ли кто-то хуже? Южноамериканские оводы Dermatobia hominis, запускают своих личинок под кожу человека. Правда, не самостоятельно. Они откладывают яйца на комаров или клещей, которые потом пьют человеческую кровь. Потомство оводов чувствует изменение температуры, вылупляется и попадает в тело через место укуса. Но заметить это получится не раньше чем через 30 дней, когда личинки вырастут и начнут выползать из-под кожи.
Наверняка, каждый хоть раз пытался прихлопнуть надоедливую осу, после чего она ещё активнее начинала за вами гонятся. Это связано с тем, что они способны запоминать лица людей. Поэтому, если не хотите мести насекомых, нужно не промахиваться. Кстати, вороны тоже запоминают в лицо людей, который, по их мнению, представляют опасность.
Бабочки вроде как должны порхать от цветка к цветку и радовать нас своей красотой, но есть бабочки, которые питаются кровью и слезной жидкостью млекопитающих, в том числе и людей. Этот вид называется Calyptra. А выглядят они как мерзкие мотыльки. Можно было бы подумать, что такие бабочки обитают только в экзотических странах, где хватает всякой мерзости, но нет. Встретить также можно на Дальнем Востоке и в Южной Сибири.
Во многих культурах вороны ассоциируются со смертью. И всё из-за того, что они часто следовали за шедшими в бой армиями. Эти умные птицы-падальщики прекрасно понимали, что вскоре эта большая группа людей, направлявшихся в одном направлении, может стать их трапезой в виде трупов.
В 1977 году на экраны вышел фильм «У холмов есть глаза». В основу сюжета легла история шотландской семьи-убийц, творившей свои злодеяния в XV или XVI веке. Его глава Александр «Соуни» Бин был разбойником, жена его, согласно легенде, была ведьмой. На жизнь они себе зарабатывали исключительно разбоем и убийствами. Детей и внуков становилось всё больше и больше, размножался клан исключительно при помощи кровосмешения. Многочисленное семейство было трудно прокормить даже разбоем, поэтому в какой-то момент Бины стали есть своих жертв. 25 лет клан жил в пещере и убивал людей. По личному приказу короля маньяков изловили и жестоко казнили по очереди.
Уолт Дисней выглядит как добрый дядечка, подаривший детям немало запоминающихся персонажей мультфильмов. Однако есть в его биографии и темная сторона. Например, последние 25 лет жизни он работал информатором ФБР, помогал в борьбе с коммунизмом и строчил кляузы на своих голливудских коллег.
Несмотря на всю любовь домашних животных к человеку, большинство из них скорее всего попытаются съесть мёртвого хозяина. Промышляют этим как собаки, так и кошки, причём довольно нередко. Для этого не обязательно, чтобы тело пролежало несколько дней. Например, в Американском журнале судебной медицины описан случай, когда 30-летний мужчина совершил суицид, и его обглодали 10 проживавших с ним кошек. Правда, животные тоже не выжили из-за того, что тоже получили передозировку лекарствами, о которых и скончался хозяин.
Ну и закончим медициной. Сегодня переохлаждение не является чем-то страшным, поскольку даже простому человеку о нём известно много. Правда, большинство этих самых знаний получено не самым лучшим способом: благодаря нацистским экспериментам над людьми в концлагерях.
Казалось бы, анестезия существует уже давно, однако до 1985 года новорожденных оперировали без неё. Конечно, с наркозом, но без серьезного обезболивания. Связано это с тем, что до этого момента медицинское сообщество полагало, что малыши не чувствуют боли.
Позже Американская академия педиатрии посчитала такой подход неэтичным. А ведь это было не так уж и давно.
Источник:
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Голод не тётка. Животное поедает человека не от хорошей жизни. Умерший хозяин перестаёт кормить питомца, а голод делает своё дело. Люди кстати в таких ситуациях тоже не брезгуют ни животными, ни другими людьми.
Его любовь к фюрреру не знала границ.
Погуглите на досуге...