«Горящие» фисташки и опасное чихание: 10 любопытных фактов на все случаи жизни

Ни для кого не станет открытием, что лимон на вкус очень кислый. Вот только это довольно странно, учитывая, что в нём содержится больше сахара, чем в той же клубнике. Правда, в одной клубнике. То есть, если бы клубника была размером со средний лимон, то в ней было бы больше сахара. Лимон кислый, потому что всю сладость перебивают аскорбиновая и лимонная кислоты, которых в нём гораздо больше сахара.