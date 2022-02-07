«Горящие» фисташки и опасное чихание: 10 любопытных фактов на все случаи жизни

В мире полно интересных и увлекательных вещей. Несмотря на то, что некоторые из них находятся рядом с нами, о большинстве из них мы никогда не задумываемся. Или, например, есть слова, значения которых мы регулярно путаем. Именно обо всём об этом и пойдет речь.
Знаете ли вы, в чём принципиальное отличие мази от крема? Первый делается на основе жиров, из-за чего он медленнее впитывается в кожу, но проникает глубоко внутрь. Второй же делается на основе масла и воды.
Кто бы мог подумать, что фисташки могут стать причиной пожара. Из-за высокого содержания жиров и малого количества воды они могут легко самовоспламеняться при неправильном хранении. Поэтому грузовики, перевозящие фисташки оснащены холодильным оборудованием, перевозить их разрешается только при низкой температуре. Отсюда и высокие цены на фисташки.
Ни для кого не станет открытием, что лимон на вкус очень кислый. Вот только это довольно странно, учитывая, что в нём содержится больше сахара, чем в той же клубнике. Правда, в одной клубнике. То есть, если бы клубника была размером со средний лимон, то в ней было бы больше сахара. Лимон кислый, потому что всю сладость перебивают аскорбиновая и лимонная кислоты, которых в нём гораздо больше сахара.
Открывать шампанское в новогоднюю ночь всегда весело. Но вместе с этим это и очень опасно, если есть риск, что бутылка взорвется. Ведь внутри неё давление втрое больше, чем в автомобильной шине.
Существует мнение, что, притворившись мертвым, можно избежать нападения хищника. Вот только с тигром это не сработает из-за его гиперчувствительных усов. С их помощью полосатый может прощупать пульс жертвы, прежде чем сделает смертельный «кусь».
Чем отличается космонавт от астронавта? По правде, ничем, поскольку это название одной и той же профессии, принятое в СССР и США. Причём "астронавт" (он же в дословном переводе с греческого "звездоплаватель") старше "космонавта". Слова "космонавт", "космонавтика", "космодром" впервые употребил Ари Штернфельд в статье "Введение в космонавтику" в 1933 году. За три года до этого "астронавт" появился в рассказе американского фантаста Нила Джонса. Любопытно, что в СССР проводили отбор астронавтов, в космос полетел уже космонавт Гагарин.
Многие люди, чтобы запомнить то или иное событие, делают кучу снимков и видеозаписей. Однако результаты исследования, проведенного учёными из Фэрфилдского университета, показали, что, чем больше вы запечатлели это самое событие, тем хуже вы его запомните. Человек полностью полагается на внешнюю память в виде камеры, когда фотографирует, а когда разглядывает сам, то полагается только на свою память, поэтому и запоминает лучше.
Знаете ли вы такую финскую компанию, как Karhu? Вряд ли. А ведь она придумала знаменитый трёхполосный дизайн ещё до Adidas. Адольф Дасслер, основатель Adidas, выкупил у Karhu дизайн в 1951 году за 1600 евро (это в пересчёте на современные деньги) и две бутылки виски и прославил этими полосками свои кроссовки на весь мир.
К слову о Финляндии. Именно там вам могут поставить диагноз «интернет-зависимость», служащий официальной причиной для освобождения от службы в армии.
Ну и закончим ещё одной особенностью нашего организма, способной привести к травме. Оказывается, что при сильном чихе или кашле человек может сломать себе ребро. Особенно это опасно для пожилых людей, поскольку с годами костная ткань становится более хрупкой.
Источник:
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