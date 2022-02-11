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25 случайных фактов о мире, которые достойны вашего внимания

25 случайных фактов о мире, которые достойны вашего внимания (26 фото)

Автор:
11 февраля 2022 14:48
Сообщество : Факты
Метки: в копилку знаний   в копилку эрудита   интересные факты   случайные факты   факты   факты о мире   хочу все знать   
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В онлайн-сообществе AskReddit предложили интересную тему: "Назовите случайный факт, которым не грех поделиться". Пост получил более 7 тысяч голосов и 5,1 тысячи комментариев —и вот лучшие из них!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в копилку знаний   в копилку эрудита   интересные факты   случайные факты   факты   факты о мире   хочу все знать   
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1k
Афраний Полчаса назад
Все проверили слово "askew" в поисковике?
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2k
Дмитрий 4 минуты назад
12 - проверил, работает =)
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609
Graboid 17 минут назад
у меня есть две трофейные открытки адресованные Карлу Бенцу, на одной написано Karl, на другой Carl ....
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15k
alexis 23 минуты назад
Для сравнения, площадь поверхности Луны составляет 37,94 миллиона квадратных километров, что почти в пять раз превышает площадь Австралии.
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37k
kalinser 42 минуты назад
"В древнеримской латыни не было звука "с" для буквы "с""
Так "с" или "Ц"?!
Септимий Север или Кептимий Кевер?
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49k
noName 44 минуты назад
"Если вы тщательно перетасуете колоду карт, точный порядок их расположения почти наверняка никогда не повторялся в истории перетасованных колод"-сомневаюсь,другое дело что изучение этого "феномена" никому не упёрлось.Хотя, над британцам идейку подкинуть...
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