25 случайных фактов о мире, которые достойны вашего внимания

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В онлайн-сообществе AskReddit предложили интересную тему: "Назовите случайный факт, которым не грех поделиться". Пост получил более 7 тысяч голосов и 5,1 тысячи комментариев —и вот лучшие из них!
1. Когда осьминог испытывает стресс или ему скучно, он может начать есть собственные щупальца
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2. "Корги" в переводе с валлийского означает "карликовая собака" (cor gi)
В "Мабиногионе", валлийской книге мифов и легенд, корги были боевыми конями фей.
3. Медоносных пчел можно научить вынюхивать наземные мины в зонах боевых действий
Очевидно, что это могут делать и собаки, но у последних больше шанс подорваться на мине. А пчелы могут спокойно роиться в районе мины, предупреждая людей о потенциальной угрозе.
4. Американский художник Боб Росс когда-то был инструктором по строевой подготовке
После чего пообещал, что больше ни на кого в жизни не будет повышать голос.
5. Первым видео с разрешением 1080p на Youtube была "Богемская рапсодия" в исполнении маппетов
6. Способность человека учуять петрикор (запах мокрой земли после дождя) превосходит способность акулы чувствовать запах крови в воде
9. Для людей тигры оранжево-черные, но для копытных животных, их добычи, они кажутся зелено-черными и сливаются с окружающими их джунглями
10. Компания Lamborghini начала выпускать суперкары, потому что Энцо Феррари повел себя как заносчивый придурок по отношению к Ферруччо Ламборгини
Ламборгини не понравилось сцепление в его "Феррари". Он пожаловался Энцо, а тот ответил: "Позвольте мне делать машины. Вы занимаетесь производством тракторов". Это разозлило Ламборгини, и он начал производить автомобили.
11. В Швеции до 1973 года было запрещено ездить верхом на лосях
Действовал старый закон, введенный еще в ту древнюю пору, когда лоси использовались для езды. И полиция должна была запретить пользование лосями, чтобы преступники с помощью быстроногих животных не скрывались от преследования.
12. Если ввести слово "askew" ("косо", "криво") в поле поиска Google, вся страница слегка наклонится
13. Собаки со слегка недостаточным весом живут в среднем на два года дольше, чем собаки с небольшим избыточным весом
14. Солнце не желтое. За пределами земной атмосферы оно белое
Мы видим его желтым только из-за того, что наша атмосфера "вытягивает" синий свет. Это иллюзия.
15. Если вы нашли четырехлистный клевер, есть большая вероятность, что вы найдете и другие такие же неподалеку
18. Если вы тщательно перетасуете колоду карт, точный порядок их расположения почти наверняка никогда не повторялся в истории перетасованных колод
20. В мире так много сортов яблок, что если вы будете есть по одному яблоку каждого сорта каждый день в течение 20 лет, вы все равно не попробуете их все
21. Колибри — единственные птицы, которые могут летать назад. Их крылья могут вращаться на 180 градусов в любом направлении
22. В древнеримской латыни не было звука "с" для буквы "с". Таким образом, Гай Юлий Цезарь произносился как "Гай Юлий Кайзер"
Отсюда слова "кайзер" и "царь" .
23. У некоторых людей нет внутреннего диалога, некоторые не могут ничего представить в уме, а некоторые умеют делать и то, и другое
24. Елизавета II была королевой Англии в течение 70 лет. Только 9% населения мира старше 65 лет
Это означает, что только около 1 из 12 человек в мире сегодня застали те времена, когда она не была королевой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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