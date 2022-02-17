25 интересных вещей и наблюдений за миром

Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)

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Разница очевидна: 15 снимков из серии "До и после"

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Такое не каждый день увидишь!