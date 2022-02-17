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25 интересных вещей и наблюдений за миром

25 интересных вещей и наблюдений за миром (26 фото)

Автор:
17 февраля 2022 15:19
Сообщество : Картинка дня
Метки: взгляд на мир   всякая всячина   всячина   интересные наблюдения   картинка дня   мир вокруг нас   улыбнись   
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Мир полон великолепия. К сожалению, многое из этого великолепия мы в суете дней просто не замечаем. Спасибо тем, кто делится своими фотографиями и удивительными открытиями!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: взгляд на мир   всякая всячина   всячина   интересные наблюдения   картинка дня   мир вокруг нас   улыбнись   
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Uron Час назад
"Слив был заблокирован, поэтому я решил посмотреть, в чем дело. И оттуда вылезла лягушка"
чо ждёшь!? целуй!!!
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Григорий Сачков 6 минут назад
Был удивлен такими фактами!! Особенно клубникой, это вообще нечто
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Марьям Вейзрахманова 42 минуты назад
Очень приятно было увидеть новые факты о мире в котором мы живём
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efremovayuliya 47 минут назад
Очень залипательные и интересные фото, побольше бы таких постов!
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ирина 49 минут назад
Эти 25 фактов о окружается щас мире,очень познавательные и причитая это я узнала много чего нового
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−1
MityaSmolll Час назад
Какая забавная подборка фото! Пост поднял настроение, одобряю такие вещи) люблю наблюдать за фотографиями, описывающие наш мир)
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