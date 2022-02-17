25 интересных вещей и наблюдений за миром

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Мир полон великолепия. К сожалению, многое из этого великолепия мы в суете дней просто не замечаем. Спасибо тем, кто делится своими фотографиями и удивительными открытиями!
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6. "Я сделала эту обезьяну из глины, и на это у меня ушло около 300 часов. Там много мелких деталей"
16. "Я напечатал на 3D-принтере очень непрактичный колпачок для своей клавиатуры, чтобы случайно не нажать клавишу RGB"
19. "Слив был заблокирован, поэтому я решил посмотреть, в чем дело. И оттуда вылезла лягушка"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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