Семь блоков, объединивших мир: удивительные факты о культовой игре «Тетрис»

При создании подразумевалось, что игры не будет конца. Разработчики сделали её так, чтобы спустя две недели непрерывной игры все результаты обнулились. Вот только недавно искусственный интеллект, созданный Грегом Кэнноном, просто сломал игру, набрав 102 млн очков. Видимо, спустя 1 час 5 минут игры без остановки произошло настолько сильное ускорение игрового процесса, что процессор просто не выдержал нагрузки.

Для сравнения, мировой рекорд человека – 1,62 млн очков. Он был установлен игроком из США под ником Jounce в сентябре 2021 года.