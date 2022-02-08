Семь блоков, объединивших мир: удивительные факты о культовой игре «Тетрис»

В июне «Тетрису» исполнится 38 лет, однако люди и сегодня не перестают играть в эту ставшую культовой головоломку. Вот что называется нестареющая классика.
При создании подразумевалось, что игры не будет конца. Разработчики сделали её так, чтобы спустя две недели непрерывной игры все результаты обнулились. Вот только недавно искусственный интеллект, созданный Грегом Кэнноном, просто сломал игру, набрав 102 млн очков. Видимо, спустя 1 час 5 минут игры без остановки произошло настолько сильное ускорение игрового процесса, что процессор просто не выдержал нагрузки.
Для сравнения, мировой рекорд человека – 1,62 млн очков. Он был установлен игроком из США под ником Jounce в сентябре 2021 года.
А ведь когда советский инженер Алексей Пажитнов создавал «Тетрис», он вдохновлялся игрой пентамино, но решил её упростить, чтобы компьютер «Электроника-60» мог обрабатывать данные. Чтобы с «Электроникой-60» стало, если бы на нём сыграл современный ИИ?
Именно благодаря Пажитнову весь мир сегодня экспериментирует с игрой и ставит в ней новые рекорды. На сегодняшний день на всех доступных платформах продано 170 млн копий «Тетриса», а ежедневно в режиме онлайн в неё играют более 1 млн раз.
Распространиться по всему миру новой головоломке не помешал даже «железный занавес». Она стала первой игрой, вывезенной за пределы страны, вопреки установленным политическим и информационным барьерам между государствами.
Сегодня в «Тетрис» играют на 50 языках и 500 различных платформах, вплоть до калькуляторов и плееров. А вот вариации этой игры посчитать попросту невозможно, ведь везде её адаптируют по-своему. Например, есть головоломка, предлагающая складывать не линии из цветных блоков, а карту Европы из падающих сверху городов и стран.
Разумеется, и музыка везде разная. Вот только классикой считается оригинальный саундтрек, созданный из народной песни «Коробейники» и сюиты Баха.
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Но что же сделало «Тетрис» таким популярным? По мнению самого Пажитнова, залог успеха в использовании семи деталей. Именно такому количеству равна «оперативная память» человека. Вот что "отец" игры говорил по этому поводу:
"В тетрисе использовано семь фигур, и это удача, потому что семь — это размер оперативной памяти человека. То, что человек может легко запомнить. Семизначный телефон вы можете запомнить, а вот восьмизначный — уже сложнее. Группа из семи человек — максимальная группа людей, которая может обойтись без начальника. Восемь — как бы они ни дружили — скоординироваться они не смогут. Я это по опыту походов знаю".
Ученые, неоднократно проводившие исследования, пришли к выводу, что «Тетрис» делает человека умнее. Так, полчаса ежедневной игры развивает в нас критическое мышление. Кроме того, исследователи из университета Плимута установили, что головоломка помогает бороться с ожирением и наркоманией.
Если проводить за ней также каждый день, то тяга к наркотикам и еде ослабевает. Главное не переусердствовать, чтобы не получить «тетрис-эффект». Такой термин появился в 1996 году, когда у переигравших людей появлялись легкие галлюцинации. В таком состоянии люди складывают в воображаемые линии всё, что только видят – от тележек в супермаркетах до столовых приборах.
Неудивительно, что «Тетрис» девять раз оказывался в книге рекордов Гиннеса, а одна из копий помещена в Нью-Йоркский музей как настоящее произведение искусства.
Кстати, у фигур-персонажей игры есть официальные имена. В инструкции к оригинальному изданию игры для NES написано, что 7 фигур носят имена Оранжевый Рики, Голубой Рики, Тиви, Кливленд Z, Род-Айленд Z, Громила (это квадратик), а палочка - Герой (каждый, кто хоть раз играл в "Тетрис", понимает, почему она так называется).
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