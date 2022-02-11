Медведь-артиллерист, польза поцелуев и чёрного юмора: самое интересное обо всем на свете

Чтобы понять, насколько интересен мир вокруг нас, необязательно выходить из дома. Поэтому предлагаем вам пополнить копилку знаний, лежа в кровати или сидя на кухне за чашкой чая.
Все, кто хоть раз сталкивался с арендой жилья, прекрасно знают, как скачут цены. Вот только все эти рыночные скачки не имеют никакого отношения к немецкому городу Аугсбургу, а точнее к его кварталу Фуггерай (этот квартал называют городом в городе), где стоимость съема жилья не меняется с 1520 года и составляет примерно 1 доллар в год в местной валюте. Правда, чтобы жить в Фуггерае надо обязательно быть католиком и несколько раз в день молиться за семейство банкира Якоба Фуггера-младшего, основателя квартала.
Как вы относитесь к черному юмору? Если положительно, то вас можно только поздравить. Согласно исследованию Университета Нью-Мехико, любители подобных шуток эмоционально стабильны и обладают более высоким интеллектом. В этом же исследовании говорится, что чувство юмора лучше развито у мужчин и повышает их шансы найти пару.
Несмотря на то, что девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден ещё в 1894 году, был период, когда олимпийскую медаль могли получить не только выдающиеся спортсмены. В период с 1912 по 1948 год на международных соревнованиях можно было ухватить награду по творческим дисциплинам, таким как литература или музыка. Правда, позже артистов исключили из состязаний, так как это противоречит Олимпийской хартии, согласно которой в Играх должны участвовать непрофессионалы.
Некоторые сыры воздействуют на те же части мозга, что и тяжелые наркотики. Всё из-за того, что в них содержится такой вещество как казеин, оказывающее воздействие на опиоидные рецепторы в головном мозге.
Следующий вопрос к мужчинам: целуете ли вы своих жён перед уходом из дома? Если нет, то нужно это исправлять, поскольку те, кто это делает, в среднем живет на 5 лет дольше. По мнению ученых из Кильского университета, всё дело в гормонах. Кроме того, утренний поцелуй снижает риск попадания в аварию из-за стресса, поскольку поцелуй снимает все нерешенные вопросы и ссоры.
Вычислить среди нормальных людей потенциальных маньяков сложно. Однако, согласно международным статистическим данным, большинство из них рождается под знаком зодиака Дева.
Во время Второй мировой войны на службе у армий было довольно много животных. Например, в рядах польских военных в изгнании нес службу медведь-артиллерист сирийского происхождения по имени Войтек. Он помогал разгружать ящики с боеприпасами и даже подносил снаряды во время боев.
Недавно мы рассказывали, что фисташки довольно легко воспламеняются, если их неправильно хранить. Но опасность представляют и другие плоды. Например, арахис целенаправленно используется при изготовлении динамита. Глицерин делают из арахисового масла, а из глицерина - нитроглицерин.
Некоторые люди очень тяжело переносят одиночество, из-за чего порой становятся объектом для насмешек. Однако веселого здесь ничего нет, поскольку за чувство одиночества отвечает тот же участок головного мозга, что и за физическую боль. То есть при боли физической и душевной в мозге происходят одинаковые процессы. Поэтому неудивительно, что некоторые люди переносят отсутствие людей вокруг очень болезненно.
А закончим интересным фактом о "короле поп-музыки" Майкле Джексоне, скончавшемся в 2009 году.
На самом деле известный певец мог умереть 11 сентября 2001 года, когда в результате теракта погибло почти 3 тыс. человек.
На тот день у него была назначена встреча в одной из башен Всемирного торгового центра, однако накануне он допоздна разговаривал со своей матерью и сестрой, из-за чего он просто смог встать вовремя, чем и спас свою жизнь.
Источник:
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Надо будет попробовать, а то я как недоумок ложусь пораньше и не высыпаюсь