Медведь-артиллерист, польза поцелуев и чёрного юмора: самое интересное обо всем на свете

Все, кто хоть раз сталкивался с арендой жилья, прекрасно знают, как скачут цены. Вот только все эти рыночные скачки не имеют никакого отношения к немецкому городу Аугсбургу, а точнее к его кварталу Фуггерай (этот квартал называют городом в городе), где стоимость съема жилья не меняется с 1520 года и составляет примерно 1 доллар в год в местной валюте. Правда, чтобы жить в Фуггерае надо обязательно быть католиком и несколько раз в день молиться за семейство банкира Якоба Фуггера-младшего, основателя квартала.