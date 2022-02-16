Запах тыквенного пирога, «игра на флейте» и измены: интересные факты о сексе и обо всём, что с ним связано

Насколько сильны ваши знания о сексе? Казалось бы, что там не знать, ведь это обычное явление. Однако стоит капнуть дальше самого слова, оказывается, что известно нам не так уж и много. А надо бы знать, ведь некоторые факты об интимных отношениях и нашем организме могут быть весьма интересными.
Если бы каждая женщина в мире могла и хотела бы забеременеть, то всем им для этого хватило бы одного среднестатистического здорового мужчины. За две недели он может выработать достаточно спермы, чтобы оплодотворить весь женский пол.
Многие мужчины хоть раз сталкивались с эрекцией в самый неудобный момент, что вызывало чувство неловкости. Однако, знайте, что хуже в этом плане приходится крокодилам, у которых эрекция длится 100% его жизни.
Правда, некоторые настолько боятся этого естественного процесса, что у них вырабатывается «медортофобия». Согласитесь, весьма странный страх, когда многие боятся наступления обратного эффекта.
Католическая церковь по своему определению осуждает измены, сексуальные извращения и преступления на этой почве. Но на деле представители этой конфессии не без греха. Поэтому неудивительно, что за всё время четыре римских папы скончались именно во время секса.
К слову, о летальных исходах. Согласно статистическим данным, 85% мужчин, умерших во время интимной близости от инфаркта, в этот момент изменяли своим женам. Вот такая своеобразная плата за блуд.
Как только люди не обзывают оральный секс. Например, одно из известных его обозначений – «играть на флейте». И придумали его ещё в Древней Греции.
Ни для кого не секрет, что при сильном возбуждении происходит прилив крови к половым органам. Однако её объем может увеличиться и в области лица, из-за чего у некоторых людей во время секса может закладывать нос.
Половой акт может снизить болевой порог. К такому выводу пришёл немецкий ученый Архус Фрезе, исследовавший около 1000 человек, страдающих от мигрени. Примерно две трети участников эксперимента испытывали облегчение во время или сразу после секса. К слову, это работает даже во время обыкновенной простуды.
Каждый день во всём мире плотским утехам придается около 100 млн. пар, из которых около 65 000 где-то занимаются сексом прямо сейчас. Но, если вы это читаете, значит, в данный момент вы точно не в этом списке.
Удар мужчине в пах, без сомнения, очень болезненный из-за большого содержания нервных окончаний. Вот только в женских половых органах их содержится в два раза больше. В одном только клиторе находится около 8 тыс. нервных окончаний.
Женский мозг – загадка. Однако не меньшую тайну представляет мозг возбужденной женщины. Ученые из Ратгерского университета попытались выяснить, что происходит в их черепной коробке во время интимной близости. Оказалось, что стимуляция разных участков женских половых органов активизируют и разные участки мозга. Если в этот момент изучить мозг на МРТ, то он будет походить на полный ночных огней мегаполис.
Не секрет, что женщина может понять, что она желанна, по мужской эрекции. Однако, чтобы понять истинную силу симпатии, этого недостаточно. Оказывается, что качество и количество вырабатываемой спермы напрямую зависит от того, насколько мужчина вдохновлен партнершей.
Рейтинг самых сексуально активных стран возглавляет Греция, жители которой занимаются по 138 раз в год. Самыми «ленивыми» во всём мире признаны японцы, число половых контактов за год достигает лишь 45 раз.
Но оказывается, что градацию сексуальной активности можно провести и по профессии. Первую строчку заняли фермеры. За ними в топ также вошли архитекторы и парикмахеры. Самыми последними оказались журналисты, среди которых каждый 5 занимается сексом лишь 1 раз в месяц.
Вызывать эрекцию с помощью препаратов довольно просто, однако сделать то же самое можно и с помощью запахов. Оказывается, что сильнее всего приток крови к половым органам провоцируется ароматами лаванды и тыквенного пирога.
Ну и закончим весьма странным историческим фактом. Во время Первой мировой войны агенты британской MI6 обнаружили одну вещь, которую можно было использовать вместо невидимых чернил.
Ею оказалась мужская сперма. Правда, от этого ноу-хау быстро отказались, когда обнаружили, что от таких «чернил» спустя время исходит неприятный запах.
Источник:
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Ооо, теперь ясно. Бабский журнал. Анатомия явно на втором плане, главное, на баб лак навести. То, что женские гениталии находятся между ног, а мужские гениталии находятся не между нога, а снизу живота, то что у женщин лобковая кость защищает клитор - в таких журналах не вспоминают.
Как не вспоминают имбецильные куры, не понимающие, почему сидящая в транспорте баба держит ноги сведенными, а мужчина расставляет.
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Не всегда эта частота отражает уровень сексуальных сил. Одни час сексом занимаются, другие сунут и кончат через минуту, когда женщина даже не возбудилась еще.
Может всё-таки с запахом писал? А версия с молоком была, чтобы не травмировать психику октябрят и пионеров? И ещё он что-то там из мякиша лепил... В разрезе этого поста, страшно даже представить!