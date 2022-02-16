Запах тыквенного пирога, «игра на флейте» и измены: интересные факты о сексе и обо всём, что с ним связано

Ни для кого не секрет, что при сильном возбуждении происходит прилив крови к половым органам. Однако её объем может увеличиться и в области лица, из-за чего у некоторых людей во время секса может закладывать нос.

Половой акт может снизить болевой порог. К такому выводу пришёл немецкий ученый Архус Фрезе, исследовавший около 1000 человек, страдающих от мигрени. Примерно две трети участников эксперимента испытывали облегчение во время или сразу после секса. К слову, это работает даже во время обыкновенной простуды.

Каждый день во всём мире плотским утехам придается около 100 млн. пар, из которых около 65 000 где-то занимаются сексом прямо сейчас. Но, если вы это читаете, значит, в данный момент вы точно не в этом списке.