25 воодушевляющих доказательств того, что мир не такое уж плохое место

Каждый день на нас со всех сторон льётся поток новостей, и найти в этом потоке хоть что-то доброе и светлое бывает трудно. Вдобавок могут случиться неприятности на работе, проблемы в семье и т. д. В общем, время от времени всем нам нужно немного взбодриться и напомнить самим себе о том, что жизнь не так уж плоха.

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1. Американец по имени Ламонт Томас усыновил пятерых детей – братьев и сестёр, –чтобы им не пришлось разлучаться 0 Источник:

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2. Помните старика турка, который всё потерял в пожаре, но спас своего котёнка? Люди купили новый дом для него и его трёх кошек. Сейчас у них всё хорошо 0 Источник:

3. Этому мужчине пришлось отдать своего пса в приют, потому что ему предстояло надолго лечь в больницу 0 Источник: Одна из медсестёр, узнав об этом, забрала собаку из приюта к себе домой и теперь регулярно приводит ее к хозяину пообщаться и поиграть. И когда мужчине станет лучше, он, конечно же, возьмет своего пса обратно.

4. У этой 7-летней девочки алопеция. Но она всё равно придумала, как отпраздновать школьный "День безумных причесок" 0 Источник:

5. Из-за экстремальных холодов учебная бригада ВВС в турецком городе Кютахья построила казарму для уличных кошек 0 Источник:

6. Этот трёхлетний мальчик победил рак. Операция и химиотерапия помогли: в его теле больше нет раковых клеток 0 Источник:

7. Ребёнка попросили нарисовать, что такое "ощущение безопасности" 0 Источник:

8. Пёсик старенький, ему уже 13 лет. Поэтому на долгие прогулки он отправляется в собственных санях 0 Источник:

9. "Мы разводимся с женой, дом остаётся ей, я уже съехал. А мне остается вот это чудо. Жизнь прекрасна!" 0 Источник:

10. "Открыл дверь этому бедолаге, на улице холодно, пожалел его. Теперь у меня есть кот" 0 Источник:

11. Этот ресторан предлагает еду бесплатно, если вы не можете позволить себе заплатить за неё 0 Источник: "Дорогой гость, если ты голоден и не можешь позволить себе купить еду, пожалуйста, не стесняйся: твой обед будет за счёт кафе "Карачи". Просто попроси бесплатный набор. Мы не зададим ни одного лишнего вопроса".

12. "Со стороны, наверное, выглядит не так уж и круто, но я не могла правильно поднимать вес в течение многих лет. Это начало чего-то большего" 0 Источник:

13. Орини Кайпара вошла в историю как первая тележурналистка с татуировкой маори на лице, представляющая новости в праймтайм 0 Источник:

14. "Статуя в моем родном городе из 100 000 ножей, убранных с улиц Великобритании" 0 Источник:

15. Одеяло "Майнкрафт" для внука, уникальное и абсолютно потрясающее. Бабушки рулят! 0 Источник:

16. Пластыри под разный цвет кожи 0 Источник:

17. "Мой муж, который "ни разу не кошатник" и вообще "не хочет питомцев в доме" 0 Источник:

18. "Мой сын сегодня вечером закончил собирать LEGO "Титаник". Он был так горд!" 0 Источник:

19. "Моя 79-летняя тётушка сегодня вышла замуж" 0 Источник:

20. "Я выплатил 30-летнюю ипотеку. Дом полностью наш" 0 Источник:

21. "Я потеряла маму в апреле. И сделала татуировку с изображением одного из ее рисунков и ее рукописной записки для меня" 0 Источник: Там написано: "Предпочту выйти под дождь с тобой, чем в солнечный день в одиночестве. Я люблю тебя"

22. "Я построил это убежище в лесу просто для развлечения. Кто-то проходил мимо и оставил там спасательное одеяло-покрывало. Наверное, решил, что я бездомный" 0 Источник:

23. "Убрал сегодня кучу мусора" 0 Источник:

24. "Жена сшила стеганое одеяло из моих старых детских простыней" 0 Источник: