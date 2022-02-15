25 воодушевляющих доказательств того, что мир не такое уж плохое место

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Каждый день на нас со всех сторон льётся поток новостей, и найти в этом потоке хоть что-то доброе и светлое бывает трудно. Вдобавок могут случиться неприятности на работе, проблемы в семье и т. д. В общем, время от времени всем нам нужно немного взбодриться и напомнить самим себе о том, что жизнь не так уж плоха.
1. Американец по имени Ламонт Томас усыновил пятерых детей – братьев и сестёр, –чтобы им не пришлось разлучаться
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2. Помните старика турка, который всё потерял в пожаре, но спас своего котёнка? Люди купили новый дом для него и его трёх кошек. Сейчас у них всё хорошо
3. Этому мужчине пришлось отдать своего пса в приют, потому что ему предстояло надолго лечь в больницу
Одна из медсестёр, узнав об этом, забрала собаку из приюта к себе домой и теперь регулярно приводит ее к хозяину пообщаться и поиграть. И когда мужчине станет лучше, он, конечно же, возьмет своего пса обратно.
4. У этой 7-летней девочки алопеция. Но она всё равно придумала, как отпраздновать школьный "День безумных причесок"
5. Из-за экстремальных холодов учебная бригада ВВС в турецком городе Кютахья построила казарму для уличных кошек
6. Этот трёхлетний мальчик победил рак. Операция и химиотерапия помогли: в его теле больше нет раковых клеток
8. Пёсик старенький, ему уже 13 лет. Поэтому на долгие прогулки он отправляется в собственных санях
9. "Мы разводимся с женой, дом остаётся ей, я уже съехал. А мне остается вот это чудо. Жизнь прекрасна!"
11. Этот ресторан предлагает еду бесплатно, если вы не можете позволить себе заплатить за неё
"Дорогой гость, если ты голоден и не можешь позволить себе купить еду, пожалуйста, не стесняйся: твой обед будет за счёт кафе "Карачи". Просто попроси бесплатный набор. Мы не зададим ни одного лишнего вопроса".
12. "Со стороны, наверное, выглядит не так уж и круто, но я не могла правильно поднимать вес в течение многих лет. Это начало чего-то большего"
13. Орини Кайпара вошла в историю как первая тележурналистка с татуировкой маори на лице, представляющая новости в праймтайм
21. "Я потеряла маму в апреле. И сделала татуировку с изображением одного из ее рисунков и ее рукописной записки для меня"
Там написано: "Предпочту выйти под дождь с тобой, чем в солнечный день в одиночестве. Я люблю тебя"
22. "Я построил это убежище в лесу просто для развлечения. Кто-то проходил мимо и оставил там спасательное одеяло-покрывало. Наверное, решил, что я бездомный"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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