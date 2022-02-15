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25 воодушевляющих доказательств того, что мир не такое уж плохое место

25 воодушевляющих доказательств того, что мир не такое уж плохое место (26 фото)

Автор:
15 февраля 2022 16:58
Сообщество : Картинка дня
Метки: Добрые дела   доброта спасет мир   доброты пост   мир вокруг нас   мир не без добрых людей   хорошие поступки   
1441
26
Каждый день на нас со всех сторон льётся поток новостей, и найти в этом потоке хоть что-то доброе и светлое бывает трудно. Вдобавок могут случиться неприятности на работе, проблемы в семье и т. д. В общем, время от времени всем нам нужно немного взбодриться и напомнить самим себе о том, что жизнь не так уж плоха.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Добрые дела   доброта спасет мир   доброты пост   мир вокруг нас   мир не без добрых людей   хорошие поступки   
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4  комментария
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Игорь 23 минуты назад
Комментарий к фото
Раз военные, то только "казарма"? Почему не "приют", например? Или у них там дневальный на тумбочке?
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1k
Лимонадный Джо 4 минуты назад
Мир не без добрых людей и их поступков. На том и держится.
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Игорь 21 минуту назад
Комментарий к фото
Кот вытащил счастливый билет)
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2k
Игорь 22 минуты назад
Комментарий к фото
Устами младенца)
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