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Плачущие дети, горящие бомбочки и рогоносцы: самые странные фестивали разных стран мира

Плачущие дети, горящие бомбочки и рогоносцы: самые странные фестивали разных стран мира (13 фото)

Автор:
16 февраля 2022 23:37
Метки: праздники   путешествие   странные фестивали   страны мира   фестивали мира   
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Ежегодно в мире проводится уйма различных фестивалей. Независимо от масштабов каждая страна пытается превратить свой праздник в нечто легендарное. Что-то из этого выглядит хоть и весело, но чертовски странно.

Многим хорошо известен испанский фестиваль La Tomatina, где участники забрасывают друг друга помидорами и валяются в этих томатных массах. Жители испанского города Буньоль посвящают томатную бойню святым покровителям города. Однако итальянцы оказались жестче, ведь они предпочли устраивать бой апельсинами. Вряд ли кого-то удивит, что попадание крепким цитрусом в лицо не будет приятным, но желающих посетить данное мероприятие от этого не убавляется. Апельсиновая битва в городе Ивреа символизирует борьбу крестьян против феодалов.

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Но ещё дальше пошли жители Сальвадора, устраивающие фестиваль огненных шаров, где кидаются уже не фруктами и овощами, а смоченными в керосине и подожжёнными тряпочками. Эти огненные бомбочки ассоциируются с извержением вулкана в 1658 году.

В 1996 году в Атланте проводились Олимпийские игры, но это не помешало местным жителям устроить себе отдельный праздник, ставший традиционным. «Летние игры реднеков» (реднеками в США называют жителей сельской глубинки) заключаются в том, что участники соревнуются в нырянии в грязь, метании туалетных ободков и плеванию арбузными косточками.

Японцы - едва ли не самый странный и загадочный народ на всём земном шаре. Поэтому неудивительно, что на одном из японских фестивале ровно в полночь полуголые мужики борются за 20-сантиметровую палочку. Считается, что тот, кто её поймает и засунет в коробку с рисом, обеспечит себе удачу на целый год. Называется фестиваль Сайдай-дзи Эйо Хадака-мацури, он ведёт свою историю от обряда, когда настоятель храма бросал талисман прихожанам, поймавшего ждал удачный год.

Но не менее странным выглядит фестиваль, посвященный мужскому детородному органу. На этом празднике всё выполнено в стиле гениталий – от украшений до резных овощей. В конце все идут в храм, чтобы помолиться за хороший урожай, счастливый брак или защиту от ЗППП. Может показаться, что смысла и пользы в этом мероприятии нет, однако вырученные средства отправляют на исследование ВИЧ и СПИДа.

Ещё в Японии проводится и фестиваль плачущих детей. Его суть заключается в том, что борцы сумо берут в руки по одному малышу и поднимают их вверх лицом друг к другу. Считается, что тот ребёнок, заплакавший первым, будет расти быстрее остальных.

Ежегодно в Суздале россияне собираются на праздник огурца, однако не только у нас проводят фестивали в честь овощей. Мексиканцы с 1897 года устраивают мероприятие в честь редиса. В течение нескольких часов фермеры соревнуются в умении создать красивую фигуру из редиски, чтобы победить и попасть во все мексиканские СМИ.

Если вам кажется, что футбол – грязная игра, то вспомните про флорентийское кальчо. Ежегодно итальянцы проводят этот футбольный турнир, где дозволено бить головой, руками, ногами и бороться. Команды надевают традиционные костюмы и выходят на песчаную площадку, чтобы побороться за корову. Вот уж где не актуальна фраза «не корову проигрываем».

Довольно травмоопасно, но не настолько, как прыжки с высоты, которые практикуют племена, проживающие на юге острова Пентекост в Тихом океане. Чтобы умилостивить богов, мужчины из племени выстраивают 30-метровую башню из палок, залезают на неё и прыгают вниз, обвязав ногу лозой. Очевидно, что ни о какой технике безопасности там речи и не идет, поэтому шанс просчитаться и убиться примерно 50/50. По легенде, однажды жена сбежала от мужа-тирана и залезла на дерево. Муж полез непослушной женой, она спрыгнула, а муж за ней. Мужчина разбился, а умная женщина, заранее привязавшая себя лианой к стволу, выжила. С тех пор мужчины каждый год привязывают себя лианами и прыгают, чтобы доказать, что они не уступают в смелости женщинам.

Мексиканский фестиваль «День мёртвых» выглядит жутко, однако испанский праздник «Почти умерших» (Fiesta de Santa Marta Ribarteme) не лучше. Самая зрелищная часть этого фестиваля - парад. Испанцы торжественно проносят по улицам города Лас-Невес в гробах своих родственников, переживших клиническую смерть в минувшем году. А ещё проводится литургическая служба, во время которой выжившие люди лежат или сидят в гробах. Звучит, да и выглядит всё не особо весело.

Происходит это действо 29 июля в день святой Марфы (она была сестрой Лазаря, которого воскресил Иисус). В финале праздника воскресшие и их родные любуются фейерверком.

Вот уже 62 года австралийцы ежегодно мучают тунца, швыряя его по пляжу. Также на этом фестивале кидают форель и соревнуются в навыке очищения креветок на скорость. Ну, хотя бы не пьют вино, в котором плавают маленькие живые рыбки, как это делают бельгийцы.

А закончим весьма любопытным фестивалем, проходящим в римской деревушке Рока Кантерано. Если вам изменили, то не расстраивайтесь, а направляйтесь в это место, ведь там проходит праздник рогоносцев. Итальянские мужчины и женщины делают разнообразные по красоте и веселости рога и маршируют по улицам.

Всё это карнавальное шествие сопровождается музыкой и сатирическими сценками на тему неверности. Так что грустить точно не стоит, ведь, возможно, вам очень сильно повезло.

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Метки: праздники   путешествие   странные фестивали   страны мира   фестивали мира   
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