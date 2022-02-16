Плачущие дети, горящие бомбочки и рогоносцы: самые странные фестивали разных стран мира

Мексиканский фестиваль «День мёртвых» выглядит жутко, однако испанский праздник «Почти умерших» (Fiesta de Santa Marta Ribarteme) не лучше. Самая зрелищная часть этого фестиваля - парад. Испанцы торжественно проносят по улицам города Лас-Невес в гробах своих родственников, переживших клиническую смерть в минувшем году. А ещё проводится литургическая служба, во время которой выжившие люди лежат или сидят в гробах. Звучит, да и выглядит всё не особо весело.

Происходит это действо 29 июля в день святой Марфы (она была сестрой Лазаря, которого воскресил Иисус). В финале праздника воскресшие и их родные любуются фейерверком.