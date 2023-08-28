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В Лондоне прошёл двухдневный карнавал

В Лондоне прошёл двухдневный карнавал

Автор:
28 августа 2023 12:27
Сообщество : Фестивали мира
Метки: Жувер   Ноттинг-Хилл   Ноттинг-Хиллский карнавал   Фестиваль   карнавалы   лондон   праздники   фестивали мира   
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В выходные западный Лондон наводнился гуляющими и танцующими на улицах людьми. Они разбрызгивали друг на друга краску — это традиция карибского фестиваля Жувер, плавно перекочевавшая в лондонский Ноттинг-Хилл. В районе проживает большое количество эмигрантов из Карибского бассейна.

Одна из самых больших уличных вечеринок в мире! Каждый год Ноттинг-Хиллский карнавал с парадами и выступлениями музыкантов и артистов привлекает внимание множества людей.


В этом году его посетило более двух миллионов человек. Полиция Лондона заявляет, что за время мероприятия за мелкие нарушения было арестовано 85 человек, но в целом оно прошло без серьёзных происшествий.


В первый день праздника на улицах утраивали «Жувер» — карибскую традицию разбрызгивания краски, которая знаменует собой открытие карнавала. Участники фестиваля были в восторге от этой церемонии. Даже полицейские поучаствовали — один из них присоединился к веселью, плеснув фиолетовой краской в толпу.




Карибский карнавал в Ноттинг-Хилле проводится уже 55 лет и собирает огромные толпы людей на улицах. Это второй по величине такой праздник, он уступает лишь карнавалу в Рио в Бразилии.


«Карнавал в Ноттинг-Хилле превратил организованное сообществом празднование карибской истории и культуры Лондона в один из крупнейших и лучших уличных фестивалей в мире. Это часть структуры нашего города», — сказал мэр Лондона Садик Хан.


Из 85 произведённых арестов (данные на утро воскресенья) десять были совершены за нападения на полицейских. Остальные нарушители задержаны за причинение ущерба, неуместное поведение в общественном месте, употребление наркотиков и сексуальное насилие (11 арестов).


«Атмосфера была в основном добродушной и позитивной, и подавляющее большинство людей провели время приятно и безопасно», — заявил заместитель помощника комиссара Аде Аделекан, возглавляющий полицейскую операцию во время карнавала в Ноттинг-Хилле.


Полиции на улицах было много, см. видео ниже.


Главные события первого дня карнавала — парад в честь Дня защиты детей и выступления артистов в ярких костюмах, а также разбрызгивание красок и порошков в толпу, чтобы никто не ушёл с улицы в чистой одежде. Ближе к вечеру — выступления музыкантов на уличных сценах. Самые разные жанры — от регги до грува и от хауса до самбы. На второй день — основной парад, шествие под музыку тысяч людей. Это апогей праздника.


Немного из истории Ноттинг-Хиллского карнавала. С 1959 по 1966 год его праздновали в закрытом помещении. А вообще он был организован тринидадской коммунисткой Клаудией Джонс в ответ на расовые беспорядки в Ноттинг-Хилле в 1958 году.


Убийство начинающего адвоката из Антигуа Келсо Кокрейна побудило Рона Ласлетта организовать детский уличный праздник, который в конечном итоге стал первым карнавалом под открытым небом в 1966 году.


К слову, не всё так радужно с этим фестивалем на улицах города. В последние годы от жителей района поступали жалобы на антисоциальное поведение людей, присутствовавших на мероприятии. Всё вокруг крушат, ломают, оставляют много мусора.


В прошлом году полиция произвела 209 арестов на карнавале за правонарушения, включая уголовный ущерб, нападение, хранение наркотиков и ношение оружия. 21-летнего рэппера TKorStretch (настоящее имя Такайо Нембхард) зарезали на этом празднике жизни, а две женщины-полицейские подверглись сексуальному насилию.



Так что в этом году полиция очень постаралась усилить своё присутствие в Ноттинг-Хилле и сделать так, чтобы фестиваль прошёл без жертв.


Вот ещё несколько фотографий с карнавала, передающих его атмосферу.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жувер   Ноттинг-Хилл   Ноттинг-Хиллский карнавал   Фестиваль   карнавалы   лондон   праздники   фестивали мира   
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3  комментария
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1k
Просто прохожий 2 часа назад
Правильной дорогой идут "сэры и серуньи". Англия не для англичан. Скоро стада диких животных полностью окуппируют европу. Думаю скоро и английский будет вне закона(как русский на украине, прибалтянских странах и т.д.) Уже индус у руля, скоро и других заменят. А краску надо применять ту чем воров метят, несмываемую.
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7k
evenSeven 6 минут назад
Вспомнился старый анекдот. Индусы взяли моду покупать дома в дорогих районах через один. Диалог между соседями:
- Безобразие, до чего докатилась страна! У меня теперь и справа сосед идус, и слева. - возмущается достопочтимый пэр
- Да? Как странно. А у меня и слева англичанин и справа. - отзывается сосед индус
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80k
Доктор Джонс 2 часа назад
Да уж, не так я себе коренных британце представлял...
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