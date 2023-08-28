В Лондоне прошёл двухдневный карнавал

Одна из самых больших уличных вечеринок в мире! Каждый год Ноттинг-Хиллский карнавал с парадами и выступлениями музыкантов и артистов привлекает внимание множества людей.

В этом году его посетило более двух миллионов человек. Полиция Лондона заявляет, что за время мероприятия за мелкие нарушения было арестовано 85 человек, но в целом оно прошло без серьёзных происшествий.

В первый день праздника на улицах утраивали «Жувер» — карибскую традицию разбрызгивания краски, которая знаменует собой открытие карнавала. Участники фестиваля были в восторге от этой церемонии. Даже полицейские поучаствовали — один из них присоединился к веселью, плеснув фиолетовой краской в толпу.