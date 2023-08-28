В Лондоне прошёл двухдневный карнавал

В выходные западный Лондон наводнился гуляющими и танцующими на улицах людьми. Они разбрызгивали друг на друга краску — это традиция карибского фестиваля Жувер, плавно перекочевавшая в лондонский Ноттинг-Хилл. В районе проживает большое количество эмигрантов из Карибского бассейна.
Одна из самых больших уличных вечеринок в мире! Каждый год Ноттинг-Хиллский карнавал с парадами и выступлениями музыкантов и артистов привлекает внимание множества людей.
В этом году его посетило более двух миллионов человек. Полиция Лондона заявляет, что за время мероприятия за мелкие нарушения было арестовано 85 человек, но в целом оно прошло без серьёзных происшествий.
В первый день праздника на улицах утраивали «Жувер» — карибскую традицию разбрызгивания краски, которая знаменует собой открытие карнавала. Участники фестиваля были в восторге от этой церемонии. Даже полицейские поучаствовали — один из них присоединился к веселью, плеснув фиолетовой краской в толпу.
Карибский карнавал в Ноттинг-Хилле проводится уже 55 лет и собирает огромные толпы людей на улицах. Это второй по величине такой праздник, он уступает лишь карнавалу в Рио в Бразилии.
«Карнавал в Ноттинг-Хилле превратил организованное сообществом празднование карибской истории и культуры Лондона в один из крупнейших и лучших уличных фестивалей в мире. Это часть структуры нашего города», — сказал мэр Лондона Садик Хан.
Из 85 произведённых арестов (данные на утро воскресенья) десять были совершены за нападения на полицейских. Остальные нарушители задержаны за причинение ущерба, неуместное поведение в общественном месте, употребление наркотиков и сексуальное насилие (11 арестов).
«Атмосфера была в основном добродушной и позитивной, и подавляющее большинство людей провели время приятно и безопасно», — заявил заместитель помощника комиссара Аде Аделекан, возглавляющий полицейскую операцию во время карнавала в Ноттинг-Хилле.
Полиции на улицах было много, см. видео ниже.
Главные события первого дня карнавала — парад в честь Дня защиты детей и выступления артистов в ярких костюмах, а также разбрызгивание красок и порошков в толпу, чтобы никто не ушёл с улицы в чистой одежде. Ближе к вечеру — выступления музыкантов на уличных сценах. Самые разные жанры — от регги до грува и от хауса до самбы. На второй день — основной парад, шествие под музыку тысяч людей. Это апогей праздника.
Немного из истории Ноттинг-Хиллского карнавала. С 1959 по 1966 год его праздновали в закрытом помещении. А вообще он был организован тринидадской коммунисткой Клаудией Джонс в ответ на расовые беспорядки в Ноттинг-Хилле в 1958 году.
Убийство начинающего адвоката из Антигуа Келсо Кокрейна побудило Рона Ласлетта организовать детский уличный праздник, который в конечном итоге стал первым карнавалом под открытым небом в 1966 году.
К слову, не всё так радужно с этим фестивалем на улицах города. В последние годы от жителей района поступали жалобы на антисоциальное поведение людей, присутствовавших на мероприятии. Всё вокруг крушат, ломают, оставляют много мусора.
В прошлом году полиция произвела 209 арестов на карнавале за правонарушения, включая уголовный ущерб, нападение, хранение наркотиков и ношение оружия. 21-летнего рэппера TKorStretch (настоящее имя Такайо Нембхард) зарезали на этом празднике жизни, а две женщины-полицейские подверглись сексуальному насилию.
Так что в этом году полиция очень постаралась усилить своё присутствие в Ноттинг-Хилле и сделать так, чтобы фестиваль прошёл без жертв.
Вот ещё несколько фотографий с карнавала, передающих его атмосферу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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