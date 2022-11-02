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Гирлянды из носков, битье унитазов и другие странные и забавные традиции со всего мира

Гирлянды из носков, битье унитазов и другие странные и забавные традиции со всего мира

Автор:
02 ноября 2022 23:01
Сообщество : Путешествия
Метки: истории   праздники   ритуалы   самые странные   свадьбы   страны мира   традиции   
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Принято считать, что самые безумные традиции встречаются исключительно в африканских и азиатских странах. Однако весьма интересные и эксцентричные ритуалы можно встретить во всех уголках мира. И вот лишь несколько примеров…

Довольно забавную традицию можно встретить в Дании, и касается она холостяков. Если мужчина или женщина к 25 годам по-прежнему остаются без пары, то на день рождения друзья обсыпают его или её большим количеством корицы. А если к 30 годам всё-таки обзаводится второй половинкой, тогда в ход идёт красный перец.

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Холостяцкая традиция есть и в Германии. Там, если человек не встретил свою половинку к 25 годам, его друзья натягивают вокруг дома гирлянду из носков. За каждые несколько из них холостяку предложат выпить какой-нибудь алкогольный напиток. Довольно сложно остаться трезвым, учитывая, что носков стараются повесить как можно больше.

А вот в ЮАР в новогоднюю ночь лучше держаться подальше от домов, ведь вместе с салютами и застольем здесь принято швырять в окно старую мебель. Местные жители считают, что избавление от ненужного хлама благословит их на приобретение более дорогих вещей.

К слову, нечто похожее можно встретить и в Италии, однако там в окно летит старая одежда и обувь.

В Японии 15 марта ознаменуется таким праздником, как хонэн-мацури. Кульминация действа достигается к 2 часам дня, когда начинается шествие, где во главе него несут 2,5 метровый фаллос из кипариса. Данная скульптура символизирует мужа местной богини плодородия.

Ежегодно символ обновляют, а монахи его благословляют, посыпая дорогу солью пока не донесут храма. Улицы гудят до ночи: везде играют музыканты, люди молятся об урожае и здоровье своих детей, а торговцы активно продают пикантные товары.


Во всём мире хватает свадебных традиций. Одной из самых можно назвать ритуал, принятый в Индонезии, ведь там молодожёнам запрещено принимать душ в течение 3 дней после заключения брака. Но если это ещё можно перетерпеть, то пережить запрет на посещение туалета и выход из дома уже сложнее. Дабы облегчить тяготы, молодая пара ограничивает потребление воды и полностью отказывается от еды.

Считается, что так молодожёны сильнее сплотятся и им будет проще найти общие интересы.


Если у нас в сауну принято ходить, чтобы отдохнуть и расслабиться, то в Финляндии всё иначе. В местном деловом мире принято, чтобы коллеги и партнёры по бизнесу ходили в сауну для проведения деловых переговоров в максимально спокойной обстановке.

В последний день мая в испанском городе Кастрильо-де-Мурсия отмечается Эль Колачо. Во время него мужчины, переодетые костюмы дьявола, перепрыгивают через рождённых в этот год младенцев. Считается, что таким образом они перетягивают на себя возможную наложенную от недоброжелателей порчу.

Для местных жителей это весёлый праздник, поскольку символизирует борьбу со злом. Ритуал довольно известен и за пределами Испании, поэтому ежегодно собирает немало туристов.


И вновь о Германии, где проводится предсвадебный ритуал для жениха и невесты на их совместной вечеринке. Пришедшие гости должны разбить в специально отведённом месте керамическую или фарфоровую посуду. Правда, находятся те, кто колотит и старые унитазы.

Считается хорошим знаком, если жених и невеста в конце вечеринки спокойно и без споров совместно сметают эти «подарки». В этот момент могут добавить «счастья», посыпая будущих молодожёнов чечевицей и горохом.

Источник:

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Метки: истории   праздники   ритуалы   самые странные   свадьбы   страны мира   традиции   
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turyst 13 минут назад
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Антибиотик
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