Гирлянды из носков, битье унитазов и другие странные и забавные традиции со всего мира

Ежегодно символ обновляют, а монахи его благословляют, посыпая дорогу солью пока не донесут храма. Улицы гудят до ночи: везде играют музыканты, люди молятся об урожае и здоровье своих детей, а торговцы активно продают пикантные товары.

Во всём мире хватает свадебных традиций. Одной из самых можно назвать ритуал, принятый в Индонезии, ведь там молодожёнам запрещено принимать душ в течение 3 дней после заключения брака. Но если это ещё можно перетерпеть, то пережить запрет на посещение туалета и выход из дома уже сложнее. Дабы облегчить тяготы, молодая пара ограничивает потребление воды и полностью отказывается от еды.