Почему День Сурка так популярен в США и как его отмечают

Американцы впервые отпраздновали День сурка в 1886 году. Центром торжеств стал город Пансактони штата Пенсильвания. Господа в смокингах и шляпах оценивали поведение сурка с Индюшачьей горки - Пансактонского Фила. Все прошло успешно: погода стояла пасмурная, Фил вышел размять лапки и весна пришла рано.

Каждый год Пансактони собирает тысячи людей, съезжаются репортеры и смотрят за старичком Филом, ведь организаторы утверждают, что это тот самый сурок и его жизнь будто бы продлевает молодость. Без легенд никуда!

Особые люди - это члены Клуба сурка в Пансактони. С самого раннего утра, нарядно одетые, они собираются у Индюшачьей горки, где избранный достает сурка из норки и приближает к своему уху. Ну будто бы Фил нашептывает прогноз на шесть недель, а потом избранный оглашает слова сурка всем. В самом конце все присутствующие, вплоть до губернатора Пенсильвании, расходятся по всяким развлекательным мероприятиям, барам и ресторанам.Вся церемония транслируется и в интернете, и по телевидению.