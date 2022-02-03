Почему День Сурка так популярен в США и как его отмечают

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В России эта интересная традиция стала известна после выхода фильма с Биллом Мюрреем.
2 февраля в Северной Америке отмечают День сурка. Один из самых известных представителей этой породы, Пансактонский Фил, предсказал, что климатическая зима продлится целых шесть недель. А вот сурок Мэл из Миллтауна (Нью-Джерси) и вовсе умер прямо накануне праздника. Сурки Московского зоопарка намекают на долгую зиму и свой праздник счастливо проспали.
Забавная традиция распространена в основном в Канаде и США. Сначала это был небольшой праздник, но с годами вырос в событие, которое, по размаху, можно сравнить с Днём независимости и Рождеством.
Забавная традиция распространена в основном в Канаде и США. Сначала это был небольшой праздник, но с годами вырос в событие, которое, по размаху, можно сравнить с Днём независимости и Рождеством.
В чем суть
Лесные сурки - метеорологи животного мира. 2 февраля точность их прогнозов может достигать 80%, а это довольно-таки высокий показатель. Именно 2 февраля американцы наблюдают за сурком, вылезающим из норки после спячки. Есть поверье, что по его поведению можно судить, скоро ли наступит весна. Если на улице солнышко, то сурок, испугавшись своей тени, умчится обратно в нору - это означает, что весна будет поздней и еще где-то шесть недель будет стоять зимняя погода. А если день пасмурный, то сурок, не видя ничего подозрительного, покидает свое жилище и это предрекает ранний приход весны.
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История
Корни праздника идут аж от Древнего Рима, чьи жители 2 февраля отмечали День ежа с такими же параметрами наблюдений. Народ Западной Европы традицию унаследовали, хотя на севере Германии предпочитали брутального наблюдать за медведем или барсуком.
А еще такой праздник, который называли Имблок, был и у древних кельтов. Начало февраля они связывали с "климатической серединой" между осенью и весной и почитанием богини весны Бригиты.
На 2 февраля по григорианскому календарю выпадает также Сретение Господне. Столетиями христиане не только ходили на церковные службы в этот день, но и смотрели за погодой, считая сколько осталось до тепла.
А еще такой праздник, который называли Имблок, был и у древних кельтов. Начало февраля они связывали с "климатической серединой" между осенью и весной и почитанием богини весны Бригиты.
На 2 февраля по григорианскому календарю выпадает также Сретение Господне. Столетиями христиане не только ходили на церковные службы в этот день, но и смотрели за погодой, считая сколько осталось до тепла.
Почему 2 февраля
Римляне выбрали этот день потому что дата располагалась как раз между зимним и весенним солнцестоянием. В США говорят так: "Если на Сретение ярко и ясно, в году будут две зимы".
На западе Руси считали 2 февраля спящий медведь переворачивается на другой бок, а банатские болгары говорили, что медведица в этот день пробует выйти из берлоги. В 18 веке американскую традицию установили пенсильванские немцы - переселенцы Германии и их потомки. Вместо европейских барсуков и ежиков стали прибегать к помощи сурка.
На западе Руси считали 2 февраля спящий медведь переворачивается на другой бок, а банатские болгары говорили, что медведица в этот день пробует выйти из берлоги. В 18 веке американскую традицию установили пенсильванские немцы - переселенцы Германии и их потомки. Вместо европейских барсуков и ежиков стали прибегать к помощи сурка.
Празднование
Американцы впервые отпраздновали День сурка в 1886 году. Центром торжеств стал город Пансактони штата Пенсильвания. Господа в смокингах и шляпах оценивали поведение сурка с Индюшачьей горки - Пансактонского Фила. Все прошло успешно: погода стояла пасмурная, Фил вышел размять лапки и весна пришла рано.
Каждый год Пансактони собирает тысячи людей, съезжаются репортеры и смотрят за старичком Филом, ведь организаторы утверждают, что это тот самый сурок и его жизнь будто бы продлевает молодость. Без легенд никуда!
Особые люди - это члены Клуба сурка в Пансактони. С самого раннего утра, нарядно одетые, они собираются у Индюшачьей горки, где избранный достает сурка из норки и приближает к своему уху. Ну будто бы Фил нашептывает прогноз на шесть недель, а потом избранный оглашает слова сурка всем. В самом конце все присутствующие, вплоть до губернатора Пенсильвании, расходятся по всяким развлекательным мероприятиям, барам и ресторанам.Вся церемония транслируется и в интернете, и по телевидению.
Каждый год Пансактони собирает тысячи людей, съезжаются репортеры и смотрят за старичком Филом, ведь организаторы утверждают, что это тот самый сурок и его жизнь будто бы продлевает молодость. Без легенд никуда!
Особые люди - это члены Клуба сурка в Пансактони. С самого раннего утра, нарядно одетые, они собираются у Индюшачьей горки, где избранный достает сурка из норки и приближает к своему уху. Ну будто бы Фил нашептывает прогноз на шесть недель, а потом избранный оглашает слова сурка всем. В самом конце все присутствующие, вплоть до губернатора Пенсильвании, расходятся по всяким развлекательным мероприятиям, барам и ресторанам.Вся церемония транслируется и в интернете, и по телевидению.
Интересное
В других регионах используются собственные сурки - в Онтарио Виартонский Вилли, в Статен-Айлендском зоопарке Чак. Но исконным, "оригинальным" сурком считается только Пансактонский Фил.
Точность прогнозов разнится - климатологи и скептики заявляют о 39%, а преданные поклонники о 75% - 90% за всю историю наблюдений.
Лесной сурок - главный герой праздника. Он обитает от северной границ канадских лесов до южных гор Аппалачи. При движении на север дата выхода этих животных из спячки смещается на один день каждые 12 км.
В России День сурка стоит отмечать 14 марта. Жители разных уголков нашей страны называют праздник по-разному - от Плющихе до Авдотьи-свистуньи. Если в этот день вышедшие из спячки животные начинают посвистывать по-весеннему, то значит скоро тепло.
Точность прогнозов разнится - климатологи и скептики заявляют о 39%, а преданные поклонники о 75% - 90% за всю историю наблюдений.
Лесной сурок - главный герой праздника. Он обитает от северной границ канадских лесов до южных гор Аппалачи. При движении на север дата выхода этих животных из спячки смещается на один день каждые 12 км.
В России День сурка стоит отмечать 14 марта. Жители разных уголков нашей страны называют праздник по-разному - от Плющихе до Авдотьи-свистуньи. Если в этот день вышедшие из спячки животные начинают посвистывать по-весеннему, то значит скоро тепло.
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