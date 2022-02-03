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Почему День Сурка так популярен в США и как его отмечают

Почему День Сурка так популярен в США и как его отмечают (6 фото)

Автор:
03 февраля 2022 18:03
Сообщество : RealFishki
Метки: Животное   США   интересное   погода   праздники   смешное   суеверия   
953
6
В России эта интересная традиция стала известна после выхода фильма с Биллом Мюрреем.
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Метки: Животное   США   интересное   погода   праздники   смешное   суеверия   
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8  комментариев
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9k
MUZSER 2 часа назад
Вот что у американцев и иже с ними не отнять так это делать шоу, будь то сурок, пончик да что угодно. А шоу как известно должно продолжаться.
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1k
Mixan Час назад
День сурка в США уже давно идет по поводу России ..
Русские идут !
Как бы им не пришлось праздновать День Медведя русского !

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3k
ДК Час назад
Да и в США никто бы особого внимания на этот день не обращал если бы не великолепный фильм. Ну где-то кто-то смотрит на животное, но совершенно никого это не колышет. Зато фильм сразу сделал это событие действительно известным.
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1k
Evgeniy 2 часа назад
Следуя логике изложенной в статье-можно предсказывать погоду на ближайшие 1.5 месяца вообще без сурка. Если на улице 2 февраля солнце, то зима будет еще 1.5 месяца (в этом случае сурок испунается своей тени и улезет обратно в домик). А если 2 февраля пасмурно, то тени сурка не будет в принципе, соответственно весна будет ранней. Сурки могут спать спокойно и не вылазить совсем, без них все и так понятно.
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Евгений 3 часа назад
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