Как живут левши в правшаруком мире?

Когда я хочу обойти человека, я делаю шаг влево, а поскольку правшей на земле гораздо больше чем левшей, очень высокая вероятность что передо мной правша - который делает шаг вправо)))И мы сталкиваемся лбами. Я просто останавливаюсь и жду когда меня обойдут))))

Все что вспомнил, добавьте, что вам "неудобно")))

В целом могу сказать, что мы ко всему адаптируемся и острых проблем нет в нашей левшарукой жизни. Я считаю, что все вещи для левшей - это "костыли" которые мешают нам адаптироваться и придуманы маркетологами!)))))) Мы не паримся и наслаждаемся жизнью. Да, можете считать нас более творческими и креативными)))))нам приятно!