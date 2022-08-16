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Как живут левши в правшаруком мире?

Как живут левши в правшаруком мире?

Автор:
16 августа 2022 17:48
Метки: левша   левша и правша   праздники   ююмор   
1088
14

Левши отмечают свой праздник 13 августа, я тоже к ним принадлежу и решил вам представить те "неудобства" которые нас окружают в жизни

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Когда я хочу обойти человека, я делаю шаг влево, а поскольку правшей на земле гораздо больше чем левшей, очень высокая вероятность что передо мной правша - который делает шаг вправо)))И мы сталкиваемся лбами. Я просто останавливаюсь и жду когда меня обойдут))))

Все что вспомнил, добавьте, что вам "неудобно")))

В целом могу сказать, что мы ко всему адаптируемся и острых проблем нет в нашей левшарукой жизни. Я считаю, что все вещи для левшей - это "костыли" которые мешают нам адаптироваться и придуманы маркетологами!)))))) Мы не паримся и наслаждаемся жизнью. Да, можете считать нас более творческими и креативными)))))нам приятно!

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35  комментариев
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5k
sedoisever 6 часов назад
Ну, если в "правшаруком" мире, тогда уж не левшам, а "левшарукам". )
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Первый раз с левшой встретили в школе. На тот момент п...ц как прикольно человек писал в тетраде. Интерес прошёл минут через 5. Ещё этого пацана пытались "исправить". Привязывали левую руку к стулу и заставляли писать правой рукой(что б как все). Потом от этой идеи отказались и дальше был как все....только продолжать писать левой рукой.
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1k
MPEG-8 2 часа назад
Есть оружие в исполнении для левшей, но редкость.
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12k
Кыся 2 часа назад
Если не умеешь играть на любом инструменте, какая разница, какие руки где использовать, учиться-то все равно с нуля. Правшу легко научить на левой гитаре, левшу на правой. Пианистам вообще похрен, там левая ничуть не меньше используются.
Вот если уже умеешь на леворуком, то будет гемор.

А вообще, почти все левши пользуются правой не хуже левой. Так что у них даже преимущество!
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21k
Евгений 2 часа назад
Многие проблеме преувеличены.
Я не левша, но очень много чего мне удобнее делать именно левой рукой. Даже ключи у меня лежат в левом кармане и дверь я открываю левой рукой. ПисАть левой пока не научился, но хочу :).
Я о том, что я правша, но и левая рука у меня не бесполезна, а такие несложные операции, какие здесь представлены (разве, что кроме письма), можно сделать и нерабочей рукой.
Пробовал стрелять из Макарова с левой, результат чуть хуже, но не намного. Предохранитель и затворная задержка - указательный палец. Ну да, гильза в другую сторону летит. Но есть и для левшей пистолеты.
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25k
Ego sum qui sum 4 часа назад
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9k
kirpal 4 часа назад
Чё тётка морочится с компом, купила бы себе удобную клавиатуру и всё.
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3k
Сергей Семенов 5 часов назад
>>> Тут придется струны перетянуть конечно, но я не играю на гитаре

Да некоторым это и не мешало стать суперзвездой....
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4k
Copycat 5 часов назад
Ну не знаю я сам левша и неудобство было только когда меня в школе переучивали на правшу, по итогу я могу писать и левой и правой рукой (правда и на то и на другой почерк у меня ужасный и не разборчивый
)

играю на гитаре и проблем с этим не знал так как учился то я играть на ней у правши и вот так и научился правой рукой по струнам бить, а левой аккорды зажимать, тут ещё не понятно какой руке сложней работа к слову

телефон удобней держать левой конечно это без вопросов, а на компьютере опять же меня с самого начала учили пользоваться им как правши и я выучился по обычному, хотя если перекину мышку в левую особого дискомфорта тоже не испытаю

часы как носить тоже мимо - тут как изначально приучился так и носишь, на мой взгляд этот аспект не соотносится с тем какая рука у тебя "ведущая"

зубы чищу левой, ем правой по тому что так учили
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2k
Трям 5 часов назад
Меня в молодости водили к какому-то доктору, он сказал, что я скрытный левша. Сам себя считаю правшой, все делаю правой рукой, но есть моменты, которые удобней делать левой.
На примере картинок, в стрелялки играю как все, левая рука на AWSD, а правая на мышке, а гонки какие - только так:

Не могу управлять тачкой левой рукой.
Ну и других моментов полно.
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18k
Corvus Corax 5 часов назад
"факт, все оружие сделано под правую руку"

Факт в том, что много оружия под любую руку. Предохранитель с обеих сторон - очень распространенное явление, особенно на короткостволе, переставляемая рукоятка затвора - на современных моделях не редкость, выброс гильз вверх, или вниз (FN P90), или вперед, как у ТКБ-022ПМ или FN F2000...
FN 2000 - видно вылетающую гильзу:

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82k
parallax 6 часов назад
А ещё говорят, что левши чаще болеют аутоиммунными заболеваниями и в среднем живут меньше правшей.
Тяжело нам жить в этом праворуком мире
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274
Сергей 6 часов назад
А ещё у левшей по особому взаимодействуют правое и левое полушария мозга, что отчасти может быть большим плюсом. Но есть и проблема - несчастные случаи с левшами случаются на небольшой процент больше при взаимодействии с инструментами и механизмами сконструированные для правшей.
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16k
Александр Н. 6 часов назад
Рулеткой меряешь от нуля, в любую сторону. Люди расходятся "левыми бортами" потому, что у нас принято правостороннее движение. Затвор на винтовке - дело привычки. Не такое уж и сложное движение. Консервный ключ, не один ли хрен, какойрукой крутить? С гитарой, ножницами и клавиатурой - вообще, полная шизофрения.
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6k
Tim_G 6 часов назад
письмо снизу вверх - это еще круче чем китайцы
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256
Александер 6 часов назад
Доктор:
- Ваша сексуальная ориентация?
- Правша!
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11k
Александр 6 часов назад
А тут-то что не так? Они, мать его так, симметричные!
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2k
Yus 6 часов назад
Редчайшая тупость.
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