Как живут левши в правшаруком мире?

Левши отмечают свой праздник 13 августа, я тоже к ним принадлежу и решил вам представить те "неудобства" которые нас окружают в жизни
Когда я хочу обойти человека, я делаю шаг влево, а поскольку правшей на земле гораздо больше чем левшей, очень высокая вероятность что передо мной правша - который делает шаг вправо)))И мы сталкиваемся лбами. Я просто останавливаюсь и жду когда меня обойдут))))
Все что вспомнил, добавьте, что вам "неудобно")))
В целом могу сказать, что мы ко всему адаптируемся и острых проблем нет в нашей левшарукой жизни. Я считаю, что все вещи для левшей - это "костыли" которые мешают нам адаптироваться и придуманы маркетологами!)))))) Мы не паримся и наслаждаемся жизнью. Да, можете считать нас более творческими и креативными)))))нам приятно!
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Плачущие дети, горящие бомбочки и рогоносцы: самые странные фестивали разных стран мира
- Черная, да еще и без бороды: в интернете обсуждают каст сериала "Властелин колец: Кольца власти"
- Нет повода не выпить: пользователи соцсетей о первой рабочей неделе 2022 года
- Почему слово «левый» используют для обозначения чего-то негативного, девиантного, некачественного?
- Почему День Сурка так популярен в США и как его отмечают
Вот если уже умеешь на леворуком, то будет гемор.
А вообще, почти все левши пользуются правой не хуже левой. Так что у них даже преимущество!
Я не левша, но очень много чего мне удобнее делать именно левой рукой. Даже ключи у меня лежат в левом кармане и дверь я открываю левой рукой. ПисАть левой пока не научился, но хочу :).
Я о том, что я правша, но и левая рука у меня не бесполезна, а такие несложные операции, какие здесь представлены (разве, что кроме письма), можно сделать и нерабочей рукой.
Пробовал стрелять из Макарова с левой, результат чуть хуже, но не намного. Предохранитель и затворная задержка - указательный палец. Ну да, гильза в другую сторону летит. Но есть и для левшей пистолеты.
Да некоторым это и не мешало стать суперзвездой....
играю на гитаре и проблем с этим не знал так как учился то я играть на ней у правши и вот так и научился правой рукой по струнам бить, а левой аккорды зажимать, тут ещё не понятно какой руке сложней работа к слову
телефон удобней держать левой конечно это без вопросов, а на компьютере опять же меня с самого начала учили пользоваться им как правши и я выучился по обычному, хотя если перекину мышку в левую особого дискомфорта тоже не испытаю
часы как носить тоже мимо - тут как изначально приучился так и носишь, на мой взгляд этот аспект не соотносится с тем какая рука у тебя "ведущая"
зубы чищу левой, ем правой по тому что так учили
На примере картинок, в стрелялки играю как все, левая рука на AWSD, а правая на мышке, а гонки какие - только так:
Не могу управлять тачкой левой рукой.
Ну и других моментов полно.
Обычный шар.
По спецзаказу для игрока:
А так же есть еще куча разных извратов, типа...
или
Факт в том, что много оружия под любую руку. Предохранитель с обеих сторон - очень распространенное явление, особенно на короткостволе, переставляемая рукоятка затвора - на современных моделях не редкость, выброс гильз вверх, или вниз (FN P90), или вперед, как у ТКБ-022ПМ или FN F2000...
FN 2000 - видно вылетающую гильзу:
Тяжело нам жить в этом праворуком мире
- Ваша сексуальная ориентация?
- Правша!