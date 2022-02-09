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30 мемов про Финляндию, самую счастливую страну в мире

30 мемов про Финляндию, самую счастливую страну в мире (31 фото)

Автор:
09 февраля 2022 18:00
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   индекс счастья   мемы   страны мира   увлекательное страноведение   финляндия   шутки   
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31
Добро пожаловать в Финляндию, жители которой светятся от счастья, если верить рейтингу ООН World Happiness Report. Чудесная природа, прекрасная система образования, страстная любовь к саунам и глубокое уважением к своим согражданам - вот отличительные черты этой страны. Ну а если добавить немного финского юмора из Инстаграм-аккаунта Finland Jokes, картина будет совсем полной!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   индекс счастья   мемы   страны мира   увлекательное страноведение   финляндия   шутки   
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13  комментариев
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2k
Che Час назад
Тут половина фоток про Воркуту
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162k
☭Cheкаво☭ 53 минуты назад
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7k
Regerald 58 минут назад
Вот это реально бесит. Я увлекаюсь каякингом и водным туризмом, и в Финляндии реально тяжело найти место не то что для палатки, а просто ноги размять. Везде эти домики и их толстопузые хозяева с банкой пива. Надо далеко в глухомань уезжать для таких целей...
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7k
Regerald Час назад
Всё правда, кроме фото про школьную еду, которая полный фэйк.
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162k
☭Cheкаво☭ Час назад
Комментарий к фото
Я уж подумал в переводе КОУВОЛА-доносчица, а то нас.пункт.
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2k
Сладких снов Час назад
Суомская семья: финн, финка и финики.
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