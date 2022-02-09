30 мемов про Финляндию, самую счастливую страну в мире

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Добро пожаловать в Финляндию, жители которой светятся от счастья, если верить рейтингу ООН World Happiness Report. Чудесная природа, прекрасная система образования, страстная любовь к саунам и глубокое уважением к своим согражданам - вот отличительные черты этой страны. Ну а если добавить немного финского юмора из Инстаграм-аккаунта Finland Jokes, картина будет совсем полной!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Разные города, разные школы, разные меню. У нас в школах 3-4 меню на выбор. Думаю у них так же.