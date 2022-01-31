20 пород собак, которые будут рады составить компанию в путешествиях

Эти собаки не будут ставить хозяина перед выбором: я или отпуск. Они с удовольствием присоединятся к приключениям.
Многим людям трудно сделать выбор между заведением собаки и частыми путешествиями, потому что две этих вещи кажутся несовместимыми: поездки вынуждают искать зверю приют или временных смотрителей. Есть и такие люди, которые так сильно привязаны к питомцам, что отказывают себе в дальних поездках, чтобы не нервировать животное.
Португальская водяная собака
Она станет прекрасным компаньоном для тех, кто любит ездить на озера или сплавляться по рекам. А еще псы любят угождать людям и не доставляют лишних хлопот.
Той-пудель
Чрезвычайно умный, крошечный по размеру и почти полностью не линяющий, той-пудель занимает минимум места и практически не создает беспорядка, а также может вести себя тихо во время длительных поездок на автомобиле.
Немецкий короткошерстный пойнтер
Эта порода хороша для любителей активного отдыха, ведь пойнтеры очень энергичны и выносливы.
Далматинец
Изначально этих псов выводили для сопровождения конных экипажей и называли «каретными». За годы порода не утратила своего предназначения и с радостью отправится с хозяином в длительную поездку.
Джек-рассел-терьер
Эта порода собак напоминает реактивную ракету — настолько же быструю и энергичную. При этом порода отличается маленькими размерами, а потому будет комфортно себя чувствовать в стесненных условиях, например, в поезде или автомобиле.
Померанский шпиц
За крошечный размер, легкость и невероятно пушистую шкуру эту породу прозвали «помпонами». Они прекрасно подойдут для самолетов и легко поместятся в переноску. Шпицы очень эмоциональные — они сильно грустят без хозяина, но рядом с ним будут счастливы даже вдали от дома.
Лабрадор
Это идеальные собаки для автомобильных поездок по просторам нашей необъятной родины. Что важно, собаки этой породы рады всем и не доставят неприятностей во время остановок на кемпингах.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Если для человека регистрация, паспортный контроль и таможня являются стрессовыми ситуациями, то эта порода собак пройдет весь аэропорт от входа до трапа самолета не моргнув глазом.
Мальтийская болонка
Эти маленькие собачки тоже прекрасно подойдут для авиапутешествий, но если тот же шпиц может показать свой характер и облаять соседа, то болонка слишком нежная и трепетная, чтобы так нагло себя вести. Не хотите краснеть за свою собаку? Тогда мальтиец — это ваш вариант.
Датский дог
Это довольно крупная собака, и в тесноте ей будет не комфортно, но она с удовольствием разделит путешествие на автомобиле, особенно если у хозяина комфортабельный джип с широкими сидениями и высоким потолком.
Чихуахуа
Еще одна порода для полетов на самолетах, и у нее есть свои особенности: чихуахуа не любят сильной активности и часами могут лежать без забот. Это делает их подходящими для долгих перелетов.
Йоркширский терьер
Терьеры тоже любят полетать с хозяином на самолете, и будут себя комфортно чувствовать даже в течении 8-часового перелета. Кроме того, благодаря игривому характеру они скрасят полет не только взрослых, но и детей.
Бишон фризе
Эти песики обладают мягким и покладистым нравом. Они легки на подъем и рады любому виду поездки от выходных в деревне до длительного круизного турне по разным странам.
Золотистый ретривер
Они с удовольствием составят компанию в семейных автомобильных поездках, но не забудьте останавливаться на пути, чтобы собаки могли побегать — ретриверы нуждаются в больших физических нагрузках.
Бостон-терьер
Из нашего списка это единственная порода, которая очень быстро адаптируется к новым условиям. Если сегодня она в спокойном Питере, а завтра в шумной Москве, то ей будет одинаково хорошо и спокойно.
Кламбер-спаниель
Псы обладают спокойным нравом и будут хорошими попутчиками в путешествиях на машине. А еще они обладают густой мягкой шкурой, которую приятно обнимать. А вы знаете, что породистые собаки могут стоить по $10 000?
Брюссельский гриффон
Эти малыши очередные в списке собак для полетов. Они обладают позитивной энергией и рады суете, такой как в аэропортах.
Французский бульдог
Несмотря на хмурый вид, эти собаки дружелюбные и игривые. Они с радостью составят компанию, куда бы ни отправился хозяин. Бульдогов легко дрессировать, а потому можно заранее подготовить к заграничным поездкам.
Ши-тцу
Эти маленькие и общительные песики не дадут детям заскучать во время полета или долгой поездки на поезде.
Гаванский бишон
Это идеальный компаньон для тех, кто боится летать: поглаживание длинной и шелковистой шкурки позволяет легче перенести стресс, особенно во время турбулентности.
Источник:
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ещё бы, охотничья порода ващет)