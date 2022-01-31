20 пород собак, которые будут рады составить компанию в путешествиях

Многим людям трудно сделать выбор между заведением собаки и частыми путешествиями, потому что две этих вещи кажутся несовместимыми: поездки вынуждают искать зверю приют или временных смотрителей. Есть и такие люди, которые так сильно привязаны к питомцам, что отказывают себе в дальних поездках, чтобы не нервировать животное.

Португальская водяная собака

Она станет прекрасным компаньоном для тех, кто любит ездить на озера или сплавляться по рекам. А еще псы любят угождать людям и не доставляют лишних хлопот.