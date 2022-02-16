Вещи, которые явно попали к нам прямиком из параллельной реальности

В мире всё так быстро и постоянно меняется, что некоторым вещам хорошо бы оставаться неизменными хотя бы для баланса. Но нет, даже самые обычные предметы повседневности порой отказываются быть такими же как все и выглядят ну совсем не так, как мы привыкли! И в какой-то момент вы вдруг натыкаетесь на крошечный арбуз, круглые игральные карты, шахматы на троих или даже квадратный круассан.

Моя мама купила крошечную форму для льда