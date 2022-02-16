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Вещи, которые явно попали к нам прямиком из параллельной реальности

Вещи, которые явно попали к нам прямиком из параллельной реальности (18 фото)

Автор:
16 февраля 2022 11:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   забавно   интересно   люди   параллельная вселенная   фото   
1837
18

Вот несколько примеров вещей, которые явно прибыли к нам откуда-то из параллельной реальности.

В мире всё так быстро и постоянно меняется, что некоторым вещам хорошо бы оставаться неизменными хотя бы для баланса. Но нет, даже самые обычные предметы повседневности порой отказываются быть такими же как все и выглядят ну совсем не так, как мы привыкли! И в какой-то момент вы вдруг натыкаетесь на крошечный арбуз, круглые игральные карты, шахматы на троих или даже квадратный круассан.


Моя мама купила крошечную форму для льда

×
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Мне досталась рулетка без разметки

Полицейская машина в Германии

Арбуз из сада моего папы

Моё жильё с Airbnb — дом внутри дома

Куриное яйцо

Наверное, просто в этот момент курица кашлянула!


Колода круглых карт

Вилкуа, которую мне дали вместе с салатом

Фото с нашей свадьбы

Нашёл в подвале набор шахмат для троих!

Разметка у магазина рыболовных товаров

Мой папа выращивает индийскую кукурузу

Такую кукурузу используют, чтобы делать из неё муку, а не есть в початках. А ещё из неё получается отличный попкорн.


Помимо кубиков для игры есть и шарики

В местный продуктовый привезли спаржу-альбинос

Прототип для кресел авиакомпании «эконом»

Вот такой велосипед попался на улице

Квадратный круассан. Теперь вы видели всё!

Да, такие странные штуки точно попадают к нам через портал из параллельной Вселенной!

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Метки: вещи   забавно   интересно   люди   параллельная вселенная   фото   
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12k
Хреноффф 2 часа назад
Арбузы в саду?
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627
дункан 24 минуты назад
Ну-ка яичко на место вернули.
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4k
Дмитрий 43 минуты назад
Свадьба просто весёлая была! Очень!
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673
Олеся 2 часа назад
Спаржа альбинос? Серьёзно? Я не рассист, поэтому про третий сорт промолчу. В сезон белой спаржа больше всего.

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