Вещи, которые явно попали к нам прямиком из параллельной реальности

Вот несколько примеров вещей, которые явно прибыли к нам откуда-то из параллельной реальности.
В мире всё так быстро и постоянно меняется, что некоторым вещам хорошо бы оставаться неизменными хотя бы для баланса. Но нет, даже самые обычные предметы повседневности порой отказываются быть такими же как все и выглядят ну совсем не так, как мы привыкли! И в какой-то момент вы вдруг натыкаетесь на крошечный арбуз, круглые игральные карты, шахматы на троих или даже квадратный круассан.
Моя мама купила крошечную форму для льда
Мне досталась рулетка без разметки
Полицейская машина в Германии
Арбуз из сада моего папы
Моё жильё с Airbnb — дом внутри дома
Куриное яйцо
Наверное, просто в этот момент курица кашлянула!
Колода круглых карт
Вилкуа, которую мне дали вместе с салатом
Фото с нашей свадьбы
Нашёл в подвале набор шахмат для троих!
Разметка у магазина рыболовных товаров
Мой папа выращивает индийскую кукурузу
Такую кукурузу используют, чтобы делать из неё муку, а не есть в початках. А ещё из неё получается отличный попкорн.
Помимо кубиков для игры есть и шарики
В местный продуктовый привезли спаржу-альбинос
Прототип для кресел авиакомпании «эконом»
Вот такой велосипед попался на улице
Квадратный круассан. Теперь вы видели всё!
Да, такие странные штуки точно попадают к нам через портал из параллельной Вселенной!
Источник:
- Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного
- Времена меняются, но некоторые вещи остаются неизменными
- Эти вещи из прошлого еще переживут своих владельцев
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- "Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию
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