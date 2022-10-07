11 необычных вещей в Южной Корее

Конечно, Бога нужно любить и без подарков, но все-таки приятно, когда церковь о тебе заботится, и твоя десятина не уходит в карман священникам. Причем большие церкви даже организовывают для прихожан бесплатные осмотры у стоматологов и походы в парикмахерскую. В Корее принято проводить просветительскую работу среди состоятельных бизнесменов, которые хотели бы организовать что-то подобное для своей церкви. Также здесь раздают влажные салфетки, на упаковках которых написан адрес церкви. Кстати, именно в Южной Корее находится самая посещаемая церковь в мире: ежегодно сюда приходит 1 миллион человек.





8. Южнокорейские парочки носят одинаковую одежду