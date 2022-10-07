11 необычных вещей в Южной Корее

Азиаты обладают своим, особенным, неповторимым менталитетом, и нам зачастую трудно их понять. Несмотря на то, что южнокорейское общество очень иерархизировано, местные власти делают все от них зависящее, чтобы населению жилось хорошо.
И это не говоря о богатой культуре (в том числе, современной) и технологическом развитии страны! Одним словом, читайте сами, и вы найдете не один повод, чтобы переехать в Южную Корею.
1. Государство поддерживает беременных женщин
Каждая беременная женщина в Южной Корее получает особую кредитную карту от государства, на которой лежит $500. Эти деньги можно потратить на наблюдение в женской консультации, лечение и все необходимые медикаменты. Также беременным выдаются особые брелки, позволяющие с комфортом путешествовать в общественном транспорте. В метро сидения для беременных женщин обозначены розовым цветом. Брелок активирует маркировку, таким образом, все пассажиры знают, что в салоне будущая мама. Это особенно удобно на ранних сроках беременности, когда живот еще не виден. А еще для будущих матерей существуют специальные парковки.
2. Почти все автобусные остановки оснащены информационными табло, на которых высвечивается расписание
Более того, все автобусы там новые и оснащены кондиционерами. Водителей обеспечивают белыми перчатками и солнечными очками. Самое крутое то, что автобусы ходят 24/7! В то же время, поездка в такси будет стоит практически столько же, сколько и билет на автобус, если в машине едет 3-4 пассажира.
3. В супермаркетах можно и даже нужно пробовать продукты
В подавляющем большинстве корейских супермаркетов можно пробовать продукты сколько угодно. Никто не контролирует, сколько проб вы взяли и купили ли после этого продукт.
4. Корейцы любят дарить и получать в подарок практичные вещи
Например, на новоселье совершенно нормально получить в подарок пару рулонов туалетной бумаги. Корейцы верят, что чем длиннее рулон, тем дольше вы проживете. Также они с радостью принимают еду в качестве подарка. Так, в одной южнокорейской компании правление вручило работникам в подарок продуктовые корзины. Причем такие корзины можно купить в любом супермаркете в огромном ассортименте перед любым большим праздником.
5. В корейский Новый год телеведущие выходят в эфир в национальных костюмах
6. В каждом детском саду принято надевать форму определенного цвета, чтобы детей было проще найти в толпе, если они потеряются во время экскурсии по городу
7. В церквях дарят маленькие, но приятные подарочки прихожанам
Конечно, Бога нужно любить и без подарков, но все-таки приятно, когда церковь о тебе заботится, и твоя десятина не уходит в карман священникам. Причем большие церкви даже организовывают для прихожан бесплатные осмотры у стоматологов и походы в парикмахерскую. В Корее принято проводить просветительскую работу среди состоятельных бизнесменов, которые хотели бы организовать что-то подобное для своей церкви. Также здесь раздают влажные салфетки, на упаковках которых написан адрес церкви. Кстати, именно в Южной Корее находится самая посещаемая церковь в мире: ежегодно сюда приходит 1 миллион человек.
8. Южнокорейские парочки носят одинаковую одежду
Здесь принято давать понять всему миру, что вы влюблены. Поэтому парочки выбирают такой милый способ, как одинаковые предметы гардероба. В местных магазинах можно найти большой ассортимент парной одежды.
9. Лучшая благодарность учителю - чашка кофе и конфеты
В Южной Корее большие подарки учителям и государственным служащим расцениваются как взятка. Родители и дети, которые хотят сказать учителю «спасибо», обычно покупают кофе или конфеты.
10. Здесь есть тематические вагоны метро
Они посвящены героям мультфильмов. Станции объявляются голосами этих персонажей, а на некоторых сидениях можно увидеть их фигуры в полный рост.
11. Здесь мало урн для мусора и много общественных туалетов
Корейцы очень аккуратные, поэтому здесь нет нужды в урнах на улице. А вот общественные туалеты в этой стране расположены на каждой станции метро и в каждом парке. Они очень чистые и оборудованы кабинками для инвалидов. В женских туалетах есть специальные столики, на которых можно сменить ребенку подгузник.
Источник:
АНТИФИШКИ
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