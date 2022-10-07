FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2398 постов • 505 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
11 необычных вещей в Южной Корее

11 необычных вещей в Южной Корее

Автор:
07 октября 2022 10:46
Сообщество : Путешествия
Метки: Вещи   Южная Корея   интересно   люди   обычай   путешествия   фото   
613
12

Азиаты обладают своим, особенным, неповторимым менталитетом, и нам зачастую трудно их понять. Несмотря на то, что южнокорейское общество очень иерархизировано, местные власти делают все от них зависящее, чтобы населению жилось хорошо.

И это не говоря о богатой культуре (в том числе, современной) и технологическом развитии страны! Одним словом, читайте сами, и вы найдете не один повод, чтобы переехать в Южную Корею.


1. Государство поддерживает беременных женщин

×
×

Каждая беременная женщина в Южной Корее получает особую кредитную карту от государства, на которой лежит $500. Эти деньги можно потратить на наблюдение в женской консультации, лечение и все необходимые медикаменты. Также беременным выдаются особые брелки, позволяющие с комфортом путешествовать в общественном транспорте. В метро сидения для беременных женщин обозначены розовым цветом. Брелок активирует маркировку, таким образом, все пассажиры знают, что в салоне будущая мама. Это особенно удобно на ранних сроках беременности, когда живот еще не виден. А еще для будущих матерей существуют специальные парковки.


2. Почти все автобусные остановки оснащены информационными табло, на которых высвечивается расписание

Более того, все автобусы там новые и оснащены кондиционерами. Водителей обеспечивают белыми перчатками и солнечными очками. Самое крутое то, что автобусы ходят 24/7! В то же время, поездка в такси будет стоит практически столько же, сколько и билет на автобус, если в машине едет 3-4 пассажира.


3. В супермаркетах можно и даже нужно пробовать продукты

В подавляющем большинстве корейских супермаркетов можно пробовать продукты сколько угодно. Никто не контролирует, сколько проб вы взяли и купили ли после этого продукт.


4. Корейцы любят дарить и получать в подарок практичные вещи

Например, на новоселье совершенно нормально получить в подарок пару рулонов туалетной бумаги. Корейцы верят, что чем длиннее рулон, тем дольше вы проживете. Также они с радостью принимают еду в качестве подарка. Так, в одной южнокорейской компании правление вручило работникам в подарок продуктовые корзины. Причем такие корзины можно купить в любом супермаркете в огромном ассортименте перед любым большим праздником.


5. В корейский Новый год телеведущие выходят в эфир в национальных костюмах

6. В каждом детском саду принято надевать форму определенного цвета, чтобы детей было проще найти в толпе, если они потеряются во время экскурсии по городу

7. В церквях дарят маленькие, но приятные подарочки прихожанам

Конечно, Бога нужно любить и без подарков, но все-таки приятно, когда церковь о тебе заботится, и твоя десятина не уходит в карман священникам. Причем большие церкви даже организовывают для прихожан бесплатные осмотры у стоматологов и походы в парикмахерскую. В Корее принято проводить просветительскую работу среди состоятельных бизнесменов, которые хотели бы организовать что-то подобное для своей церкви. Также здесь раздают влажные салфетки, на упаковках которых написан адрес церкви. Кстати, именно в Южной Корее находится самая посещаемая церковь в мире: ежегодно сюда приходит 1 миллион человек.


8. Южнокорейские парочки носят одинаковую одежду

Здесь принято давать понять всему миру, что вы влюблены. Поэтому парочки выбирают такой милый способ, как одинаковые предметы гардероба. В местных магазинах можно найти большой ассортимент парной одежды.


9. Лучшая благодарность учителю - чашка кофе и конфеты

В Южной Корее большие подарки учителям и государственным служащим расцениваются как взятка. Родители и дети, которые хотят сказать учителю «спасибо», обычно покупают кофе или конфеты.


10. Здесь есть тематические вагоны метро

Они посвящены героям мультфильмов. Станции объявляются голосами этих персонажей, а на некоторых сидениях можно увидеть их фигуры в полный рост.


11. Здесь мало урн для мусора и много общественных туалетов

Корейцы очень аккуратные, поэтому здесь нет нужды в урнах на улице. А вот общественные туалеты в этой стране расположены на каждой станции метро и в каждом парке. Они очень чистые и оборудованы кабинками для инвалидов. В женских туалетах есть специальные столики, на которых можно сменить ребенку подгузник.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Вещи   Южная Корея   интересно   люди   обычай   путешествия   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Serg2001 Час назад
В Питере тоже есть туалеты почти на каждой станции метро. Только они на улице...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 49 минут назад
Я про Церковь не совсем до конца понял. А на какие же деньги Церковью приобретаются эти самые приятные ништяки, на что строятся содержатся роскошные здания, как выживает персонал без пищи и бытовых нужд? Дары их бога, что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

261949



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20+ снимков, сделанных в самый нужный момент
20+ снимков, сделанных в самый нужный момент
«Верные друзья»: секрет успешной комедии, ставшей первой ласточкой «хрущевской оттепели»
«Верные друзья»: секрет успешной комедии, ставшей первой ласточкой «хрущевской оттепели»
Набирающие популярность в сообществах
Это что, инопланетяне? В небе над Тайванем появилось странное свечение
Это что, инопланетяне? В небе над Тайванем появилось странное свечение
Павел Дуров заявил, что WhatsApp следит за пользователем и имеет доступ ко всем функциям смартфона
Павел Дуров заявил, что WhatsApp следит за пользователем и имеет доступ ко всем...
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#позитив#история#подборка#дтп#в мире#Приколы#ностальгия#знаменитости
#Юмор#животные#картинки#улыбнуло#интересное#забавно#маразм#мобилизация#Ynews#сарказм
#интересно#люди#Прикол#Россия#аварии#фотографии#автомобили#авто аварии#Разное#сатира
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток 20+ снимков, наглядно показывающих ход времени 20+ снимков, наглядно показывающих ход времени 16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках 16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках Вещи, которые явно попали к нам из параллельной реальности Вещи, которые явно попали к нам из параллельной реальности Корейская деревня, где люди живут так же, как 200 лет назад Корейская деревня, где люди живут так же, как 200 лет назад 8 самых странных вещей, которые напечатал 3D-принтер 8 самых странных вещей, которые напечатал 3D-принтер

На что жалуетесь?

Вернуться