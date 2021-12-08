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Вещи из прошлого, которые стали настоящей находкой для ценителей старинных предметов

Вещи из прошлого, которые стали настоящей находкой для ценителей старинных предметов (18 фото)

Автор:
08 декабря 2021 09:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Предметы   вещи   интересно   люди   подборка   старинные вещи   фото   
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Некоторые из этих вещей отличаются большой редкостью, выглядят совсем непохожими на свои современные аналоги, или же вовсе перестают существовать в наши дни. Именно такие предметы мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.

Многие старинные вещи нисколько не теряют своей ценности со временем. Ведь они становятся свидетелями и даже частью истории отдельно взятой семьи или целого народа. Поэтому интерес людей к винтажным находкам кажется вполне оправданным.


Старый телевизор, который достался мне всего за 20 долларов на распродаже

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Этому молитвеннику на польско-литовском языке более 100 лет!

Маленький старинный календарь

Значок жены офицера, выданный 10 июня 1943 года

Искали в сети, есть ли ещё у кого-то такой значок. Нашли только один.

Моя мама подарила мне свою винтажную мультиварку начала 70-х годов

Калькулятор 40-х годов, принадлежащий моему дедушке

Сувенирная зажигалка с Олимпийский игр, которые проходили в Сеуле в 1988 году

У моих бабушки и дедушки есть полная коллекция бутылок Кока-Колы разных лет

Игральные карты 1979 года для солдат США

Они нужны были для запоминания и последующей идентификации американских, европейских и советских самолётов.

Набор красоты, который был для кого-то рождественским подарком в 1972 году

Нашёл на барахолке эскизы для татуировок 40-х годов

Их продавали всего за 6 долларов.

Старый холодильник родителей моей девушки

Он стоит в их доме с 1944 года и по-прежнему работает!

Это винтажный тостер примерно 1927 года

Антикварные расчёска, щётка и зеркальце конца 1920-х годов, выполненные из серебра

Они принадлежали моей прабабушке.

Прелестное наследие, которое досталось нам от бабушки и дедушки моего мужа

Нашёл эту старинную серебряную шкатулку

Купила эту прелесть на гаражной распродаже. Женщина сказала, что этот кувшин принадлежал её дедушке

Оказалось, он служил для того, чтобы с его помощью можно было помыть руки перед трапезой.

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Метки: Предметы   вещи   интересно   люди   подборка   старинные вещи   фото   
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