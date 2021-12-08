Вещи из прошлого, которые стали настоящей находкой для ценителей старинных предметов

Некоторые из этих вещей отличаются большой редкостью, выглядят совсем непохожими на свои современные аналоги, или же вовсе перестают существовать в наши дни. Именно такие предметы мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.
Многие старинные вещи нисколько не теряют своей ценности со временем. Ведь они становятся свидетелями и даже частью истории отдельно взятой семьи или целого народа. Поэтому интерес людей к винтажным находкам кажется вполне оправданным.
Старый телевизор, который достался мне всего за 20 долларов на распродаже
Этому молитвеннику на польско-литовском языке более 100 лет!
Маленький старинный календарь
Значок жены офицера, выданный 10 июня 1943 года
Искали в сети, есть ли ещё у кого-то такой значок. Нашли только один.
Моя мама подарила мне свою винтажную мультиварку начала 70-х годов
Калькулятор 40-х годов, принадлежащий моему дедушке
Сувенирная зажигалка с Олимпийский игр, которые проходили в Сеуле в 1988 году
У моих бабушки и дедушки есть полная коллекция бутылок Кока-Колы разных лет
Игральные карты 1979 года для солдат США
Они нужны были для запоминания и последующей идентификации американских, европейских и советских самолётов.
Набор красоты, который был для кого-то рождественским подарком в 1972 году
Нашёл на барахолке эскизы для татуировок 40-х годов
Их продавали всего за 6 долларов.
Старый холодильник родителей моей девушки
Он стоит в их доме с 1944 года и по-прежнему работает!
Это винтажный тостер примерно 1927 года
Антикварные расчёска, щётка и зеркальце конца 1920-х годов, выполненные из серебра
Они принадлежали моей прабабушке.
Прелестное наследие, которое досталось нам от бабушки и дедушки моего мужа
Нашёл эту старинную серебряную шкатулку
Купила эту прелесть на гаражной распродаже. Женщина сказала, что этот кувшин принадлежал её дедушке
Оказалось, он служил для того, чтобы с его помощью можно было помыть руки перед трапезой.
Источник:
- Эти вещи из прошлого еще переживут своих владельцев
- Неожиданные находки внутри разобранных или сломанных вещей
- 16 фотографий из серии "что будет, если..."
- 18 случаев, когда определить назначение предметов помогли гуру из сети
- 16 необычных устройств, которые можно увидеть только в специфических местах
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