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Когда маленькая стирка закончилась большим провалом

Когда маленькая стирка закончилась большим провалом

Автор:
09 ноября 2022 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: Вещи   забавно   люди   провал   стирка   сюоприз   фото   
676
16

Стирка — рутинный бытовой процесс, который, несмотря на свою обыденность, может принести массу сюрпризов.

И сюрпризы эти не из приятных. Кто ни разу не доставал из машинки розовую вещицу, которая была белой до того, как попала в одну корзину с чем-то красным? А постиранные наушники, чеки и прочее содержимое карманов — это уже классика. Мы собрали для вас примеры подобных стирочных провалов.


Когда в корзине с бельём оказалась книга

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Попытка постирать подушку


Постирал мою подарочную карту на кофе номиналом 20 долларов


Напоминание о необходимости проверять карманы перед стиркой.


Когда забываешь выбросить салфетку перед стиркой


Когда стирка плавно переходит в пенную вечеринку


Осознал, что консоль попала в корзину с грязными вещами


Повреждение водой не подлежит ремонту.


Сломала ноготь во время стирки… У меня они ненаращённые


Некоторые подушки нельзя стирать в машине


Моя мама постирала мой любимый свитер


Оставил сертификат о вакцинации от ковида в кармане


До того, как его постирали, он доходил до талии


Результат стирки колоды Uno

Никто не заметил, как она попала в бельё для стирки.


Угадайте, кто забыл ключи от машины в кармане джинсов… в день стирки

Попыталась отстирать простыню, и вот что произошло

До окончания стирки оставалось 12 минут, когда я увидела это

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи   забавно   люди   провал   стирка   сюоприз   фото   
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10  комментариев
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16
Sata33 3 часа назад
Пачка салфеток , это бесценно
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27k
Квантовый переход 39 минут назад
Складывается ощущение,что у пиндосов руки из жопы растут.А еще они постоянно скулят,жалуются,стучат не по децки друг на друга.Мерзкий народец в общем.
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31k
Юр21 56 минут назад
Беспомощные ленивые рукожопы.
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95
Руслан 59 минут назад
Помню году в 96 у меня из кармана куда то там пулька от детского пистолета воздушки попала и машинка словила клина ))))) Огрёб я тогда. Хотя ремонт был несложный. После этого до сих пор все карманы тщательно проверяются.
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14k
Голос Вселенной 3 часа назад
Комментарий к фото
Пенная вечеринка - это хорошо. И девочка симпотная. Но что у нее с волосами? Ей их подкорнали мягко говоря коротенько... )))
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28k
Levyathan 3 часа назад
Как правило, после всего одного подобного случая, вырабатывается привычка- проверять содержимое карманов и тарить машину по одному предмету.
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