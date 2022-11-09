Когда маленькая стирка закончилась большим провалом

И сюрпризы эти не из приятных. Кто ни разу не доставал из машинки розовую вещицу, которая была белой до того, как попала в одну корзину с чем-то красным? А постиранные наушники, чеки и прочее содержимое карманов — это уже классика. Мы собрали для вас примеры подобных стирочных провалов.

Когда в корзине с бельём оказалась книга