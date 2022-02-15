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Интересности из разных стран мира

Интересности из разных стран мира (17 фото)

Автор:
15 февраля 2022 09:50
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   вещи   забавно   интересно   путешествия   фото   
2009
17

Забавные уличные знаки, необычные банкноты и другие запоминающиеся моменты.

Разные страны привлекают к себе туристов не только известными достопримечательностями, но и интересными мелочами. Они тоже являются важной часть колорита, добавляя окружению свою собственную изюминку.


Канадские флаги висят на клюшках для хоккея

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Крохотное пиво из Японии

На банкноте из Мексики теперь есть аксолотль

Банкомат в Катманду, Непал

В магазине в Косово на ценниках продуктов указаны флаги стран-производителей

Тележка с местом для питомцев, Италия

В Копенгагене есть автомат, в котором можно купить букет цветов

Запрещающий знак в парке Брюсселя

При присуждении докторской учёной степени в Финляндии вы получаете шляпу и меч

На шпаге может быть выгравировано имя доктора и дата проведения церемонии награждения. У разных специальностей могут быть разные цвета шляпы. Например, у медиков он тёмно-зелёный, а у теологов — пурпурный.


Здание в Германии без единого окна

Это одно из зданий федерального архива Германии. У него нет окон, потому что солнечный свет может разрушить чернила на бумагах.


Знак с женщиной-рабочим в Рейкьявике

Золотая медаль, которую в Швеции дают тем, кто больше 30 лет проработал на госдолжности

На знаке в Индии женщина одета в сари

Участок тротуара специально для любителей зависнуть в телефоне, Варшава

Испанский трамвай с маской

Полицейские собаки в Чили выходят на службу в ботиночках

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Метки: в мире   вещи   забавно   интересно   путешествия   фото   
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3  комментария
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880
Вадим В. Новоженов 24 минуты назад
Архивы без-окон-и-дверей во всём мире такие. Из моего окна: Архив ВМФ РФ в Спб. . Окна только на первых, административных этажах и на лестничных пролётах.
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593
perekrestok 3 минуты назад
Автоматы для продажи букетов в Москве есть даже на заправках. автору стоило бы по России поездить.
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195
Царь Полчаса назад
ДокторЫ-рыцари шляпы и шпагамеча, плеать!
Автр?!
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