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Всё в нашем мире можно условно разделить на два типа

Всё в нашем мире можно условно разделить на два типа (18 фото)

Автор:
24 декабря 2021 08:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   два типа   забавно   люди   подборка   разделение   фото   
1110
18

Любите солнце или тень? Радуетесь первому школьному дню или не очень? Давайте выберем сторону!

Каждый день нам приходится принимать десятки разных решений, но если приглядеться, то окажется, что не так уж и много у нас вариантов! Во многих случаях выбрать можно всего из двух опций, и поэтому всё как-то само собой делится на два типа. Так что всё, что вам остаётся, это определиться, к какому именно лагерю вы относитесь.


Любители новизны и ценители ретро

×
×

 К своим участкам владельцы относятся по-разному

В мире есть два типа собак. У моих родителей живут оба

Люди тоже едят по-разному

Вечное противостояние тюбиков

Наступил первый день в школе

Реакция детей немножко отличается.


Кто-то любит солнце, а кто-то от него прячется

Есть два способа, как потратить много денег на транспорт

У каждого есть два типа друзей

Мы с женой украшаем ёлку так, как нравится мне и ей

Мастера спорта и прогульщики физкультуры

Минимализм или косметический размах?

Эту ванную делят две девушки.


А вы любите улыбаться на фотографиях?

В этом отеле уважают разные подходы к бумаге

Два мира, два свидания

Масло тоже делит людей на два лагеря

Утром на работу все идут по-разному

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Метки: вещи   два типа   забавно   люди   подборка   разделение   фото   
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Рекламщик Час назад
Существует два типа девушек
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8k
Мистер Фикс 2 минуты назад
Бумага в отеле... даю голову на отсечение, какой-нибудь обычный малодушный пиндос как всегда испытал стресс, увидев рулон, повешенный наоборот, и подавший в суд на отель с требованием возместить моральный ущерб, затраты на годичное посещение психолога и покупку антидепрессантов
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55k
Похабыч 13 минут назад
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