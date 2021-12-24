Всё в нашем мире можно условно разделить на два типа

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Любите солнце или тень? Радуетесь первому школьному дню или не очень? Давайте выберем сторону!
Каждый день нам приходится принимать десятки разных решений, но если приглядеться, то окажется, что не так уж и много у нас вариантов! Во многих случаях выбрать можно всего из двух опций, и поэтому всё как-то само собой делится на два типа. Так что всё, что вам остаётся, это определиться, к какому именно лагерю вы относитесь.
Любители новизны и ценители ретро
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К своим участкам владельцы относятся по-разному
В мире есть два типа собак. У моих родителей живут оба
Люди тоже едят по-разному
Вечное противостояние тюбиков
Наступил первый день в школе
Реакция детей немножко отличается.
Кто-то любит солнце, а кто-то от него прячется
Есть два способа, как потратить много денег на транспорт
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Мы с женой украшаем ёлку так, как нравится мне и ей
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Минимализм или косметический размах?
Эту ванную делят две девушки.
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Масло тоже делит людей на два лагеря
Утром на работу все идут по-разному
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