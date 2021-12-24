Всё в нашем мире можно условно разделить на два типа

Каждый день нам приходится принимать десятки разных решений, но если приглядеться, то окажется, что не так уж и много у нас вариантов! Во многих случаях выбрать можно всего из двух опций, и поэтому всё как-то само собой делится на два типа. Так что всё, что вам остаётся, это определиться, к какому именно лагерю вы относитесь.

Любители новизны и ценители ретро