16 вещей, показывающих, что будет с предметами, если ими постоянно пользоваться

Бывают такие вещи, которыми мы пользуемся не время от времени, а постоянно. Мы каждый день берёмся за дверную ручку и открываем или закрываем холодильник, ходим в любимой обуви и стоим на одном и том же месте, когда готовим.
И если предмет одежды или обуви прохудится, то мы её заменим, а на всём остальном просто будем наблюдать следы изношенности, ведь менять пол или ежегодно обновлять дверную ручку едва ли кто-то станет. И чтобы показать вам, как время влияет на вещи, мы собрали коллекцию наглядных фотографий, демонстрирующих его следы.
«Знак „Стоп“ в моем городе настолько стар, что превратился в логотип дэт-металлической группы»
«Пульт моего соседа по комнате. Он любит смотреть телевизор»
«Мой плюшевый пикачу 1998 года, подаренный мне моими родителями, которые думали, что это милый мышонок, и понятия не имели, что мне нравятся покемоны»
«Любимая игрушка моего кота»
Памятник, расположенный в Мадриде, Испания
Сразу видно, какая часть его тела привлекает туристов больше всего.
«Шайба для настольного хоккея после четырех с половиной лет игры. Новая слева для сравнения»
Два одинаковых шерстяных пледа: 20 лет использования и 20 лет хранения
«Моя семья настояла на том, чтобы я заменил подушку, которой пользовался 18 лет»
«Работа в лесу потрепала эти штаны. Они изнашивались равномерно, и обе стороны порвались в один и тот же день»
«Я ношу это кольцо уже 17 лет, и недавно мне удалось найти замену с точно таким же рисунком»
В этой парикмахерской образовались черные кольца на полу от мастеров, которые годами ходят вокруг кресла
Наглядные следи активного использования прилавка говорят о том, что люди довольно часто что-то покупают в этом ларьке
«Два моих плюшевых кролика. Они оба у меня с рождения, только один был везде со мной, а другой хранился в шкафу. Вот так они выглядят спустя 22 года»
«Мои новые шлепанцы от Adidas и 20-летние шлепанцы моего отца. Они оставили дизайн без изменений»
«Мои новые и старые сабо»
Места, где люди прислонялись к стене, сидя в прачечной
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АНТИФИШКИ
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Это явно девочка
А последняя фотка зтрашная