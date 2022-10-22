FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7511 постов • 791 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
16 вещей, показывающих, что будет с предметами, если ими постоянно пользоваться

16 вещей, показывающих, что будет с предметами, если ими постоянно пользоваться

Автор:
22 октября 2022 09:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Время   забавно   интересно   использование   люди   удивительно   фото   
825
17

Бывают такие вещи, которыми мы пользуемся не время от времени, а постоянно. Мы каждый день берёмся за дверную ручку и открываем или закрываем холодильник, ходим в любимой обуви и стоим на одном и том же месте, когда готовим.

И если предмет одежды или обуви прохудится, то мы её заменим, а на всём остальном просто будем наблюдать следы изношенности, ведь менять пол или ежегодно обновлять дверную ручку едва ли кто-то станет. И чтобы показать вам, как время влияет на вещи, мы собрали коллекцию наглядных фотографий, демонстрирующих его следы.

 

«Знак „Стоп“ в моем городе настолько стар, что превратился в логотип дэт-металлической группы»

×
×

 

«Пульт моего соседа по комнате. Он любит смотреть телевизор»

 

«Мой плюшевый пикачу 1998 года, подаренный мне моими родителями, которые думали, что это милый мышонок, и понятия не имели, что мне нравятся покемоны»

 

«Любимая игрушка моего кота»

 


 

Памятник, расположенный в Мадриде, Испания

Сразу видно, какая часть его тела привлекает туристов больше всего.

 

«Шайба для настольного хоккея после четырех с половиной лет игры. Новая слева для сравнения»

 

Два одинаковых шерстяных пледа: 20 лет использования и 20 лет хранения

 

«Моя семья настояла на том, чтобы я заменил подушку, которой пользовался 18 лет»

 


 

«Работа в лесу потрепала эти штаны. Они изнашивались равномерно, и обе стороны порвались в один и тот же день»

 

«Я ношу это кольцо уже 17 лет, и недавно мне удалось найти замену с точно таким же рисунком»

 

В этой парикмахерской образовались черные кольца на полу от мастеров, которые годами ходят вокруг кресла

 

Наглядные следи активного использования прилавка говорят о том, что люди довольно часто что-то покупают в этом ларьке


 


 

«Два моих плюшевых кролика. Они оба у меня с рождения, только один был везде со мной, а другой хранился в шкафу. Вот так они выглядят спустя 22 года»

 

«Мои новые шлепанцы от Adidas и 20-летние шлепанцы моего отца. Они оставили дизайн без изменений»

 

«Мои новые и старые сабо»

 

Места, где люди прислонялись к стене, сидя в прачечной

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи   Время   забавно   интересно   использование   люди   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Александр 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
23k
Bar0 10 минут назад
"Мой плюшевый пикачу"
Это явно девочка

А последняя фотка зтрашная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Доктор Джонс 43 минуты назад
Пульт от телевизора такой - потому, что в целофанку не был завёрнут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

848185



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как выглядит сфинкс с высоты и другие фото известных мест с неизвестного ракурса
Как выглядит сфинкс с высоты и другие фото известных мест с неизвестного ракурса
Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия
Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия
Набирающие популярность в сообществах
Удивительные истории из жизни
Удивительные истории из жизни
Врачи помогли девушке, у которой 20 лет назад в носу застряла пулька из игрушечного пистолета
Врачи помогли девушке, у которой 20 лет назад в носу застряла пулька из игрушечного...
Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год
Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#забавно#люди#автомобили#познавательно#СССР#Вещи#космос
#интересно#животные#аварии#авто аварии#удивительно#кино#голливуд#Россия#дети#Мемы
#Юмор#подборка#дтп#история#интересное#автомир#комментарии#в мире#истории#милота
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Странные предметы, назначение которых заставило ломать голову Странные предметы, назначение которых заставило ломать голову Что может скрываться внутри самых обычных вещей Что может скрываться внутри самых обычных вещей 20+ снимков, наглядно показывающих ход времени 20+ снимков, наглядно показывающих ход времени 8 самых странных вещей, которые напечатал 3D-принтер 8 самых странных вещей, которые напечатал 3D-принтер Лазанья от Colgate и не только: 12 странных продуктов, выпущенных известными брендами Лазанья от Colgate и не только: 12 странных продуктов, выпущенных известными брендами

На что жалуетесь?

Вернуться