16 вещей, показывающих, что будет с предметами, если ими постоянно пользоваться

И если предмет одежды или обуви прохудится, то мы её заменим, а на всём остальном просто будем наблюдать следы изношенности, ведь менять пол или ежегодно обновлять дверную ручку едва ли кто-то станет. И чтобы показать вам, как время влияет на вещи, мы собрали коллекцию наглядных фотографий, демонстрирующих его следы.

«Знак „Стоп“ в моем городе настолько стар, что превратился в логотип дэт-металлической группы»