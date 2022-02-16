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22 фото, которые доказывают, что мы живем внутри симуляции

22 фото, которые доказывают, что мы живем внутри симуляции (23 фото)

Автор:
16 февраля 2022 10:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   кадр   люди   подборка   природа   симуляция   фото   
666
23
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Мы знаем, что во многих случаях фильмы и видеоигры стремятся имитировать реальность. Но иногда реальность имитирует компьютерную графику.
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Метки: забавно   кадр   люди   подборка   природа   симуляция   фото   
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1  комментарий
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Дмитрий 50 минут назад
Комментарий к фото
Не надо путать разрешение с детализацией - это вообще разные вещи!
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