22 фото, которые доказывают, что мы живем внутри симуляции

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Мы знаем, что во многих случаях фильмы и видеоигры стремятся имитировать реальность. Но иногда реальность имитирует компьютерную графику.
1.
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2.
Упс, пиксели в этом облаке не загрузились
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3.
Щенок с низким разрешением
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4.
Похоже, при загрузке этого здания произошла ошибка
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5.
Не волнуйтесь, остальная часть автомобиля скоро загрузится
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6.
Фон, который иногда ставят в играх.
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7.
Кажется, что эти знаки парят в воздухе
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8.
Этот узор создает впечатление, что пол падает
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9.
Нет, это не проблема с графикой. Это линия прилива
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10.
Вроде тень загрузилась, а само дерево нет
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11.
Кожура яблока покрыта пикселями
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12.
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13.
Мечеть Джама Масджид
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14.
Мебель в этой комнате выглядит как фигурки в низком разрешении из какой-то игры
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15.
Здание, похоже на стену из окон
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16.
Трава тоже не полностью загружена
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17.
Внешний вид этого здания с этого ракурса сюрреалистичен
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Стакан выглядит довольно странно
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19.
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20.
Вход в подводную обсерваторию на озере Цуг, Швейцария
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21.
Если честно, тени могли бы выглядеть более реалистично
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22.
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