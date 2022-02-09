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Животные не&nbsp;могут испортить фотографию: 15 доказательств

Животные не могут испортить фотографию: 15 доказательств (16 фото)

Автор:
09 февраля 2022 09:30
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   забавно   кадр   люди   милота   фото   
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Предлагаю подборку фотографий, где животные появились без спроса и сделали фотографию лучше, чем планировалось.

Бывают такие животные, с которыми так и хочется сфотографироваться. При одном взгляде на своих питомцев или даже диких животных руки людей так и тянутся за телефоном, чтобы сделать милый совместный снимок на память. Но не стоит радоваться раньше времени — некоторые зверушки явно не умеют вести себя как профессиональные модели, а значит фото с их участием могут получиться немного провальными. Но некоторым это даже идёт!


Селфи с хозяином

×
×

Готовится поймать птичку

Кажется, кто-то переборщил с улыбкой

Ну и как с таким делать томные фотографии?

Молчи и ничего не говори!

Пёс знает, как добавить фотографиям веселья

А что это у тебя на глазу, человек?

Делись!

Умение позировать у него на высоте

Совместное фото превратилось в побоище

Ему не понравилось моё кольцо в брови.


Какой аппетитный ребёнок!

Что там у тебя в глазу?

Попытка сделать фото сразу с двумя кошками провалена

История в 4 кадрах

Нежный поцелуй в шею

Источник:

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Метки: домашний питомец   животные   забавно   кадр   люди   милота   фото   
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Оксид Бетона 37 минут назад

Уээ! Ти щто, на мою дэущьк смотрищь!?
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190
В-ий 18 минут назад
Комментарий к фото
почему провалена то? хорошее фото сильной независимой женщины
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