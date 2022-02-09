Бывают такие животные, с которыми так и хочется сфотографироваться. При одном взгляде на своих питомцев или даже диких животных руки людей так и тянутся за телефоном, чтобы сделать милый совместный снимок на память. Но не стоит радоваться раньше времени — некоторые зверушки явно не умеют вести себя как профессиональные модели, а значит фото с их участием могут получиться немного провальными. Но некоторым это даже идёт!

Селфи с хозяином