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Предлагаю подборку фотографий, где животные появились без спроса и сделали фотографию лучше, чем планировалось.
Бывают такие животные, с которыми так и хочется сфотографироваться. При одном взгляде на своих питомцев или даже диких животных руки людей так и тянутся за телефоном, чтобы сделать милый совместный снимок на память. Но не стоит радоваться раньше времени — некоторые зверушки явно не умеют вести себя как профессиональные модели, а значит фото с их участием могут получиться немного провальными. Но некоторым это даже идёт!
Селфи с хозяином
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Готовится поймать птичку
Кажется, кто-то переборщил с улыбкой
Ну и как с таким делать томные фотографии?
Молчи и ничего не говори!
Пёс знает, как добавить фотографиям веселья
А что это у тебя на глазу, человек?
Делись!
Умение позировать у него на высоте
Совместное фото превратилось в побоище
Ему не понравилось моё кольцо в брови.
Какой аппетитный ребёнок!
Что там у тебя в глазу?
Попытка сделать фото сразу с двумя кошками провалена
История в 4 кадрах
Нежный поцелуй в шею
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Уээ! Ти щто, на мою дэущьк смотрищь!?