Такую дичь могут творить только пьяные

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Все должно быть в меру. Но ведь не всегда получается следовать этому правилу, особенно когда дело касается алкоголя. И вот тогда в Сети появляются фотографии, которые всех веселят.
1. Алкоголь vs. занавеска для душа. Как видите, победила занавеска
2. Чайку не желаете?
3. "Пьяный сосед по комнате решил загрузить посуду в посудомойку, но слегка промахнулся"
4. "Никогда не знаешь, что увидишь утром по дороге на работу"
5. "Моя мама и ее подруга напились и искупали кота"
6. Веселье в самом разгаре
7. Правда жизни
8. "Пьяный я покормил кота"
9. Так выглядит настоящее место преступления
10. Очистить корзину?
11. А ведь у него почти получилось
12. "Слегка выпили с подружками и решили воссоздать старое фото"
13. Хорошо ушел, красиво
14. "Проснулась в два часа ночи и обнаружила свою соседку уснувшей в коробке с наполнителем"
15. "Мой пьяный друг решил отложить еду на потом"
16. "Пришел домой, а там сестра выпила и съехала с катушек"
17. "Заказал по пьяни занавеску в ванную комнату"
18. "Шеф, почему стоим?"
19. "Моя мама напилась и изобрела "подушку безопасности" для велосипеда. Даже не знаю, гениально ли это или безумно"
20. "Пьяная я решила проявить ответственность и сняла контактные линзы перед сном"
21. "Вчера хорошо выпил и пытался зарядить кошелек. Видимо, надеялся, что в нем появятся деньги"
22. "Пьяному мне нужно запретить делать онлайн-покупки в 4 утра"
23. "Он сказал, что комната кружилась, и мы решили ему помочь"
24. "Вот такую картину я застал, проснувшись сегодня утром"
25. "Мой друг был настолько пьян, что не мог ехать на велосипеде для двоих. Пришлось импровизировать"
26. "Пьяный папа заказал 42 хот-дога"
27. Угадайте, какой из пряничных домиков сделали на пьяную голову?
28. "Пьяный друг подумал, что стол — вполне себе хорошее одеяло"
29. "Надрался до поросячьего визга и захотел принять ванну. Вот последствия"
30. Отлично повеселились
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