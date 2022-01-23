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Такую дичь могут творить только пьяные

Такую дичь могут творить только пьяные (26 фото + 5 видео)

Автор:
23 января 2022 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   алкоголь   забавно   люди   подборка   пьянь   фото   
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Все должно быть в меру. Но ведь не всегда получается следовать этому правилу, особенно когда дело касается алкоголя. И вот тогда в Сети появляются фотографии, которые всех веселят.

1. Алкоголь vs. занавеска для душа. Как видите, победила занавеска

2. Чайку не желаете?

3. "Пьяный сосед по комнате решил загрузить посуду в посудомойку, но слегка промахнулся"

4. "Никогда не знаешь, что увидишь утром по дороге на работу"

5. "Моя мама и ее подруга напились и искупали кота"

6. Веселье в самом разгаре



7. Правда жизни

8. "Пьяный я покормил кота"

9. Так выглядит настоящее место преступления

10. Очистить корзину?

11. А ведь у него почти получилось


12. "Слегка выпили с подружками и решили воссоздать старое фото"

13. Хорошо ушел, красиво


14. "Проснулась в два часа ночи и обнаружила свою соседку уснувшей в коробке с наполнителем"

15. "Мой пьяный друг решил отложить еду на потом"

16. "Пришел домой, а там сестра выпила и съехала с катушек"


17. "Заказал по пьяни занавеску в ванную комнату"

18. "Шеф, почему стоим?"


19. "Моя мама напилась и изобрела "подушку безопасности" для велосипеда. Даже не знаю, гениально ли это или безумно"

20. "Пьяная я решила проявить ответственность и сняла контактные линзы перед сном"

21. "Вчера хорошо выпил и пытался зарядить кошелек. Видимо, надеялся, что в нем появятся деньги"

22. "Пьяному мне нужно запретить делать онлайн-покупки в 4 утра"

23. "Он сказал, что комната кружилась, и мы решили ему помочь"

24. "Вот такую картину я застал, проснувшись сегодня утром"

25. "Мой друг был настолько пьян, что не мог ехать на велосипеде для двоих. Пришлось импровизировать"

26. "Пьяный папа заказал 42 хот-дога"

27. Угадайте, какой из пряничных домиков сделали на пьяную голову?

28. "Пьяный друг подумал, что стол — вполне себе хорошее одеяло"

29. "Надрался до поросячьего визга и захотел принять ванну. Вот последствия"

30. Отлично повеселились

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Метки: Юмор   алкоголь   забавно   люди   подборка   пьянь   фото   
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