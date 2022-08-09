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17 фотографий людей, которые обладают уникальными чертами внешности

17 фотографий людей, которые обладают уникальными чертами внешности

Автор:
09 августа 2022 09:37
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: внешность   забавно   люди   подборка   природа   фото   
712
18

Предлагаю для вас несколько примеров фотографий людей, которые не скрывают своих особенностей.

Быть идеальным и стандартным — это скучно. Об этом не понаслышке знают обладатели оригинальных черт и особенностей внешности. Необычная форма ушей, гетерохромия, витилиго — всё это делает людей уникальными и выделяет из толпы.


Один из моих зрачков всегда сужен

×
×

Мои руки разного размера, формы и цвета

Сын унаследовал эльфийские ушки

Белые ресницы

Я родилась с дырочкой над ухом

И она «плакала», когда я плакала в детстве.


У меня есть волосок на брови, который не перестаёт расти

Руки с витилиго

Мой правый мизинец имеет только одну складку

Мой правый глаз

Это не вызывает каких-либо заметных проблем со зрением.


Витилиго

Сердечко на колене

Два вихра в разные стороны

Гетерохромия

Пятнышки, как у енота

Оба моих глаза разделены на два цвета

У меня на руке треугольник из родинок с расстоянием между ними примерно 4 см

Частичная гетерохромия

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: внешность   забавно   люди   подборка   природа   фото   
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3  комментария
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Korolev Час назад
Все посмотрели на свой мизинец...
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754
Arti Час назад
Я тож витилижный. На попе тоже но не буду показывать ))
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188
Flint Arti 11 минут назад
Спасибо))
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