Смешные и харизматичные птицы

Представляю вам несколько ярких доказательств того, что птицы ничем не уступают своим бескрылым коллегам из мира фауны, которые претендуют на место в человеческих сердечках. Они настолько же фотогеничны, забавны и харизматичны, вам нужно просто увидеть несколько хороших фотографий.

1. Красный кардинал с редчайшим двусторонним гинандроморфизмом осуждает всех, кто на него пялится