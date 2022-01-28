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Смешные и харизматичные птицы

Смешные и харизматичные птицы (16 фото)

Автор:
28 января 2022 09:10
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   милота   подборка   природа   птица   фото   
131
16

Предлагаю вам на пару минут погрузиться в птичий мир и выйти оттуда поклонниками пернатых!

Представляю вам несколько ярких доказательств того, что птицы ничем не уступают своим бескрылым коллегам из мира фауны, которые претендуют на место в человеческих сердечках. Они настолько же фотогеничны, забавны и харизматичны, вам нужно просто увидеть несколько хороших фотографий.


1. Красный кардинал с редчайшим двусторонним гинандроморфизмом осуждает всех, кто на него пялится

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2. Этот крылатый здоровяк похож на фокусника, который готовит свой трюк


3. Бабблз очень вежливо просит почесать себе пузико


4. Леди Бёрд без ума от моих усов, а Блю Белл довольствуется тем, что просто орёт


5. Семечки есть? А если догоню?


6. Голубая сойка и красный кардинал ругаются


Похоже на сцену из птичьей версии «Мстителей». И названия подходящие.


7. Такая красивая и такая злюка!


8. Когда мама говорит тебе, что ты симпатичный молодой человек


9. Это реальный птенец! Малыш лягушкорот


10. Папа опять надел свой птичий костюм!


На самом деле это китоглав — одна из самых специфических птиц на свете.


11. Эта птица преследовала меня и смотрела так, будто я убил всю её семью


12. Кто-то насмотрелся на кота в сапогах из «Шрека»


А ещё у неё на клюве ещё одна птица!


13. Засосало в чёрную дыру!


14. Когда парикмахер спрашивает, нравится ли тебе, что получилось, и ты врёшь, что да


15. А говорят, что только котики могут быть жидкими

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Метки: животные   забавно   милота   подборка   природа   птица   фото   
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shevanez 23 минуты назад
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