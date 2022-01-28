Смешные и харизматичные птицы

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Предлагаю вам на пару минут погрузиться в птичий мир и выйти оттуда поклонниками пернатых!
Представляю вам несколько ярких доказательств того, что птицы ничем не уступают своим бескрылым коллегам из мира фауны, которые претендуют на место в человеческих сердечках. Они настолько же фотогеничны, забавны и харизматичны, вам нужно просто увидеть несколько хороших фотографий.
1. Красный кардинал с редчайшим двусторонним гинандроморфизмом осуждает всех, кто на него пялится
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2. Этот крылатый здоровяк похож на фокусника, который готовит свой трюк
4. Леди Бёрд без ума от моих усов, а Блю Белл довольствуется тем, что просто орёт
5. Семечки есть? А если догоню?
6. Голубая сойка и красный кардинал ругаются
Похоже на сцену из птичьей версии «Мстителей». И названия подходящие.
7. Такая красивая и такая злюка!
8. Когда мама говорит тебе, что ты симпатичный молодой человек
9. Это реальный птенец! Малыш лягушкорот
10. Папа опять надел свой птичий костюм!
На самом деле это китоглав — одна из самых специфических птиц на свете.
11. Эта птица преследовала меня и смотрела так, будто я убил всю её семью
12. Кто-то насмотрелся на кота в сапогах из «Шрека»
А ещё у неё на клюве ещё одна птица!
13. Засосало в чёрную дыру!
14. Когда парикмахер спрашивает, нравится ли тебе, что получилось, и ты врёшь, что да
15. А говорят, что только котики могут быть жидкими
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