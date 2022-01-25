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Подборка забавных и безумных инструкций

Подборка забавных и безумных инструкций (16 фото)

Автор:
25 января 2022 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   инструкция   люди   подборка   фото   
1605
16

Люди, которые не любят читать инструкции по эксплуатации тех или иных вещей, периодически сталкивается с досадными недоразумениями.

Даже если вы не всегда пользуетесь инструкциями, полагая, что и сами разберётесь, иногда всё же приходится обращаться к ним за помощью — не зря же производители снабдили свои товары руководством к действию! Но, как выясняется, порой инструкции и правда оказываются настолько бессмысленными, нелогичными и непродуманными, что возникает вопрос: а зачем их вообще разместили? Может, чтобы всех позлить?


Давайте поместим правила использования прямо внутрь стиральной машины!

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Инструкция к книжной полке. Так мне всё-таки вытаскивать эту часть или нет?

Инструкция написана на обратной стороне этикетки и рвётся сразу же, когда вы пытаетесь её оторвать

Это не трогайте, здесь поверните ручку вправо, а потом влево… Может, нужно просто поменять замки?

Кто-нибудь может объяснить мне значение этого рисунка в инструкции к новым весам?

1. Встаньте на весы 2. Не стойте на них слишком долго, рассуждая о своём весе!

Спрятанная инструкция в самолёте

Всё важное написано прямо внутри коробки, которую довольно тяжело разорвать

Почему эта инструкция нисколько не помогла мне собрать палатку?

Пытался правильно разогреть блюдо, но просто не смог разглядеть жёлтый текст на коричневом фоне

В инструкции по инсталляции сканера нет ни слова, только непонятные картинки

Судя по тому, что вы не отсканировали эту бумажку, а сфотографировали, разобраться так и не получилось.


Из-за неудобной вёрстки это превращается в головоломку, где надо постоянно искать начало нового предложения

Инструкции внутри клейкой этикетки практически не прочитать

В руководстве по установке дверцы пропустили целый шаг

Я просто не смог прочитать эти крохотные буковки. Для сравнения ручка со стержнем 0.5 мм

Вместо обычных страничек — сложенные круги, которые скручиваются и загибаются

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Метки: Юмор   забавно   инструкция   люди   подборка   фото   
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Тупняк Час назад
Комментарий к фото
Нахрена тебе инструкция на сосиски?
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3k
Egoro Полчаса назад
Я просто не смог прочитать эти крохотные буковки. Для сравнения ручка со стержнем 0.5 мм

Как пошли проблемы со зрением - дальнозоркость запрогрессировала, стал такие тексты фотографировать на телефон и читать увеличивая. Есть конечное и экранная лупа, но там нужно чтобы руки не дрожали совсем когда передвигаешь текст.
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9k
Владимир Час назад
>> Кто-нибудь может объяснить мне значение этого рисунка в инструкции к новым весам?
Там, наверняка, слева и справа текст - как можно пользоваться ими и как нельзя.

>> В инструкции по инсталляции сканера нет ни слова, только непонятные картинки
Вполне понятные.
1) как включать (загорится на/через 4с желтый индикатор, потом зеленый)
2) когда можно использовать
3) какая индикация во время сканирования
4) если проблемы с протяжкой бумаги, как проверить
5) как перевести из сна в рабочее состояние
6) аналогично, но произойдет автоматом если вставить лист бумаги
7) аналогично, но разбудить софтом на компе
8) как можно выставить таймаут для сна
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2k
Illuminat Час назад
Это не стиральная машина, а сушилка. Так что инструкция уже не поможет.
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Тут даже пальцем показали куда смотреть. Не надо втаскивать вытаскивать, надо полку нормально вешать. А лучше вообще отойти и вызвать мастера, раз даже с этой картинкой проблемы )
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