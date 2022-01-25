Подборка забавных и безумных инструкций

Даже если вы не всегда пользуетесь инструкциями, полагая, что и сами разберётесь, иногда всё же приходится обращаться к ним за помощью — не зря же производители снабдили свои товары руководством к действию! Но, как выясняется, порой инструкции и правда оказываются настолько бессмысленными, нелогичными и непродуманными, что возникает вопрос: а зачем их вообще разместили? Может, чтобы всех позлить?

Давайте поместим правила использования прямо внутрь стиральной машины!