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16 случаев, когда погода напомнила людям, кто здесь настоящий хозяин

16 случаев, когда погода напомнила людям, кто здесь настоящий хозяин (17 фото)

Автор:
11 февраля 2022 09:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   забавно   люди   подборка   природа   фото   
1001
17

Лучший способ напомнить, кто здесь на самом деле главный, чем внезапная метель, ливень, ветер и толстенная корка льда? И это далеко не всё, что есть у погоды в арсенале!

У современных людей есть столько удивительных возможностей, что порой каждому человеку невольно кажется, что он сам себе хозяин и способен чуть ли не на всё! В такие моменты на сцену частенько выходит погода со всеми своими природными явлениями.


Преданных фанатов не остановит даже метель

×
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«Вероятность дождя ночью — 20%». Ну да, ну да

Толщина льда на моём лобовом стекле

Дождь и мороз явно имеют что-то против баскетбола

Ветер тоже может подкинуть подлянку

Мой домовладелец решил покрасить забор из баллончика, а ветер сдул всю краску на капот чужой машины.


Брат уехал из своего домика на неделю, а вернулся вот к такому

Проехал полстраны, чтобы полюбоваться на Большой каньон

С моего дома ветром сдуло дымоход

У нас было немного дождливо…

Граду всё равно, на какую машину падать

Я прямо слышу горестные вопли работников страховой службы!


В офисе ожидаются небольшие осадки

После бури пластиковая мебель осталась на месте. Зато гриль унесло в бассейн!

Уверен, что оставил машину где-то здесь

Внезапные последствия урагана Мэтью

Даже на подземной парковке снег добрался до машин

Мы построили этот навес, чтобы он создавал тень…

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Метки: в мире   забавно   люди   подборка   природа   фото   
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4  комментария
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2k
Мрачный Жнец 2 часа назад
Когда-нибудь и здесь



будет тень.
Или они не знают что Солнце перемещается по небосводу?
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3k
sedoisever Час назад
Комментарий к фото
Это не ветер подкинул подлянку, а дебил, который красил.
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19k
Егор Час назад
Ссылка coub.com
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43k
Элек Мек Час назад
Пендосский авианосец после шторма.
5 июня 1945 года в составе отряда кораблей он попал в такой шторм, что хотя и выжил, но вышел из него вот в таком виде:
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