16 случаев, когда погода напомнила людям, кто здесь настоящий хозяин

У современных людей есть столько удивительных возможностей, что порой каждому человеку невольно кажется, что он сам себе хозяин и способен чуть ли не на всё! В такие моменты на сцену частенько выходит погода со всеми своими природными явлениями.

Преданных фанатов не остановит даже метель