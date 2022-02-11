16 случаев, когда погода напомнила людям, кто здесь настоящий хозяин

1001
17
Лучший способ напомнить, кто здесь на самом деле главный, чем внезапная метель, ливень, ветер и толстенная корка льда? И это далеко не всё, что есть у погоды в арсенале!
У современных людей есть столько удивительных возможностей, что порой каждому человеку невольно кажется, что он сам себе хозяин и способен чуть ли не на всё! В такие моменты на сцену частенько выходит погода со всеми своими природными явлениями.
Преданных фанатов не остановит даже метель
×
×
«Вероятность дождя ночью — 20%». Ну да, ну да
Толщина льда на моём лобовом стекле
Дождь и мороз явно имеют что-то против баскетбола
Ветер тоже может подкинуть подлянку
Мой домовладелец решил покрасить забор из баллончика, а ветер сдул всю краску на капот чужой машины.
Брат уехал из своего домика на неделю, а вернулся вот к такому
Проехал полстраны, чтобы полюбоваться на Большой каньон
С моего дома ветром сдуло дымоход
У нас было немного дождливо…
Граду всё равно, на какую машину падать
Я прямо слышу горестные вопли работников страховой службы!
В офисе ожидаются небольшие осадки
После бури пластиковая мебель осталась на месте. Зато гриль унесло в бассейн!
Уверен, что оставил машину где-то здесь
Внезапные последствия урагана Мэтью
Даже на подземной парковке снег добрался до машин
Мы построили этот навес, чтобы он создавал тень…
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного
- 15 случаев, когда животные вдруг оказывались в самых неочевидных местах
- 17 любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию
- Тем временем в Австралии: в этой стране уже никто не удивляется таким вещам
- 16 снимков, которые поражают воображение
19
Понравилось19
Новости партнёров
будет тень.
Или они не знают что Солнце перемещается по небосводу?
5 июня 1945 года в составе отряда кораблей он попал в такой шторм, что хотя и выжил, но вышел из него вот в таком виде: